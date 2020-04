Keuringsorganisaties in Europa en VS komen met label voor lootboxes in games

De Pan European Game Information, de Europese organisatie die belast is met het toekennen van leeftijdsclassificaties aan games, heeft een label of aanduiding voor 'willekeurige items' in games in het leven geroepen. Zijn Amerikaanse evenknie deed onlangs hetzelfde.

PEGI schrijft dat game-uitgevers beginnen met het leveren van additionele informatie over de eigenschappen van in-gameaankopen en of daar ook 'willekeurige items' zoals lootboxes of kaartenpakjes bij horen. Als daar sprake van is, krijgt die game naast het gebruikelijke leeftijdslabel en bijvoorbeeld het symbooltje voor geweld ook een nieuw visueel label voor in-gameaankopen, wat al dan niet gepaard gaat met de tekstuele toevoeging van 'betaalde willekeurige items'.

Het visuele symbooltje voor in-gameaankopen is een hand die een betaalpasje vasthoudt, waarmee duidelijk wordt gemaakt dat spelers in die game items kunnen aankopen met echt geld. Dit symbool staat in principe los van de tekstuele aanduiding dat een spel betaalde willekeurige items bevat. Vaak gaat dat hand in hand, maar er zijn ook genoeg games die geen lootboxes, virtuele kaarten of andere items verkopen waarvan de inhoud op voorhand nog niet duidelijk is. In dat geval zal alleen het visuele symbooltje gebruikt worden. Volgens PEGI bevatte minder dan twintig procent van de gekeurde games uit 2019 in-gameaankopen.

Volgens PEGI moeten betaalde willekeurige items beschouwd worden als een vorm van optionele in-gameaankopen en gaat het daarbij dus om aankopen waarvan de inhoud op voorhand niet bekend is bij spelers. Voorbeelden daarvan zijn lootboxes, kaartenpakjes of prijswielen. Het kan gaan om puur cosmetische items, maar ook items die in het spel een functionele waarde hebben. Het element 'betaald' in de aanduiding van betaalde willekeurige items wijst niet alleen op de mogelijkheid om dergelijke items met echt geld te kunnen kopen, maar gaat ook over de situatie waarin items in te ruilen zijn voor virtueel geld dat op zijn beurt weer met echt geld is aan te schaffen.

Ook de Entertainment Software Rating Board, de organisatie die in de VS de leeftijdsclassificaties voor games afhandelt, komt met een soortgelijke nieuwe aanduiding. De ESRB had al een aanduiding voor in-game aankopen, maar daar komt nu een toevoeging bij voor games die ook willekeurige items bevatten. In tegenstelling tot PEGI heeft de ESRB niet gekozen voor een visueel symbooltje en gaat het alleen om een tekstuele melding.