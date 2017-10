PEGI beschouwt loot boxes niet als gokken

De Europese organisatie PEGI, belast met het toekennen van leeftijdsclassificaties aan games, beschouwt loot boxes in games niet als een vorm van gokken. Het label voor gokken wordt alleen toegekend aan games die echt gokken simuleren.

De Pan European Game Information-organisatie kan niet vaststellen wat onder gokken verstaan moet worden, legt Dirk Bosmans aan Wccftech uit. Daarom ziet het geen rol voor zichzelf weggelegd wat betreft de aanwezigheid van loot boxes in games: "Dat is de verantwoordelijkheid van nationale commissies die zich met gokken bezighouden." In Nederland is dat de Kansspelautoriteit. Bosmans verduidelijkt dat PEGI het logo voor gokken alleen voorschrijft voor games die gokken simuleren in de vorm van casino's of racebanen of die gebruikers leren gokken.

De PEGI schaart zich daarmee achter het standpunt van zijn Amerikaanse evenknie, de ESRB. Die liet donderdag aan Kotaku weten het principe te zien als vergelijkbaar met te verzamelen kaarten, zoals die voor Pokémon: "Hoewel er een kanselement aanwezig is, krijgt de speler altijd in-game-content, ook al krijg de speler soms iets wat ze niet willen."

Volgens Kotaku gingen er bij de ESRB stemmen op om games met loot boxes als gokgames te laten classificeren. Spelers die betalen voor loot boxes in games krijgen willekeurig virtuele items. Oorspronkelijk verschenen ze in mmorpg's, maar ze zijn in steeds meer games te vinden. In de afgelopen weken kwam kritiek op onder andere Forza 7, Middle-earth: Shadow of War en Star Wars: Battlefront 2, wegens de implementatie van loot boxes, die spelers in sommige gevallen voordeel kunnen geven. In sommige Aziatische landen vallen ze onder de plaatselijke gokwetten.