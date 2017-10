Is er anno 2017 een meer gehaat woord te bedenken in de wereld van gaming dan 'microtransacties'? Oké, 'serverproblemen' gaat ook voor die titel, maar feit blijft dat het voor ontwikkelaars een flink risico is om kleine betalingen in een game te verwerken. Op Tweakers zijn we niet altijd even streng voor dit inmiddels vrij gewone verdienmodel. Microtransacties leveren in sommige games cosmetische extra's op, die de game verder nauwelijks beïnvloeden. Soms zijn de aankopen gericht op tijdbesparing en ook dat valt vaak nog wel goed te praten. Zeker in singleplayerspellen is die keuze dan aan elke speler zelf en dus zien we daar niet direct kwaad in.

Er zijn echter grenzen. Pay-to-win is zo'n grens; situaties waarin betalende spelers bepaalde voordelen hebben en dus makkelijker kunnen winnen, zijn uit den boze. Net zo irritant is de situatie waarin een game doet alsof de hele game gratis op dezelfde manier speelbaar is als wanneer er betaald wordt, terwijl dat niet helemaal waar is. Middle-Earth: Shadow of War lijkt in deze categorie te vallen. Je kunt het einde van de game namelijk wel bereiken zonder ooit geld uit te geven, maar het gaat stukken makkelijker als je wél je portemonnee trekt.

Dat heeft alles te maken met bonussen die de speler uit bepaalde pakketten kan halen en met het Nemesis-systeem, dat ook in dit tweede deel in de Middle-Earth-serie weer een belangrijke rol speelt. Dat systeem laat hoofdpersoon Talion, die nog steeds een twee-eenheid vormt met de geest van de oude elf Celebrimbor, orkkapiteins overnemen. Hij dwingt ze dan door middel van een vorm van mind-control voor hem te vechten in plaats van voor Sauron. Uiteindelijk neemt Talion op deze manier complete regio's in Mordor over, wat cruciale stappen zijn in de richting van het einddoel: Sauron en zijn leger verslaan. Om dat te doen heeft Talion zelf immers ook een aardig leger nodig.

Nu wordt het tricky. Zodra je namelijk de overhand krijgt in een regio en het fort in die regio hebt overgenomen, worden je monsterlijke handlangers aangeschoten wild. De vijandelijke ai valt ze vaker aan en bij een aanval op je fort leggen er altijd een paar het loodje. Dat is niet zo handig, want dan moet jij nieuwe orks zoeken en overnemen om de boel weer veilig te maken, anders ben je straks de regio alsnog kwijt en zo blijf je natuurlijk aan de gang. De standaardkapiteins komen namelijk ook in Epic- en Legendary-vorm voorbij: veel sterkere vechtersbazen, die over het algemeen ook makkelijker in leven blijven.

Epics en Legendaries kun je gewoon af en toe in de spelwereld vinden, maar je kunt ze ook uit die eerdergenoemde pakketten halen. In de loop van het spel verdien je een paar van die kisten, zodat je er kennis mee kunt maken, maar daarna moet je ze kopen. En ja, dat is veruit de makkelijkste manier om sterke orks in je leger te hebben. Niet alleen zit er in bepaalde pakketten gegarandeerd een Epic of Legendary, maar je kunt ook trainingsmiddelen krijgen die van je bestaande, normale orks, Epics of Legendaries kunnen maken. Nieuwe situatie: een regio die bewaakt wordt door Epics en Legendaries, en daardoor een stuk stabieler is, waardoor jij je meer kunt richten op het hoofddoel in plaats van op het verdedigen van datgene wat je al eerder veroverd had.

Bovenstaande gang van zaken werd ons pas goed duidelijk na enkele tientallen uren spelen. De opening van de game neemt alleen al zo'n tien uur in beslag en de volgende tien uur ben je zoet met het eerste open gebied daarna. Pas als Talion questlijnen in diverse gebieden van Mordor heeft lopen, begin je te merken hoeveel micromanagement de game van je eist als je de controle over je legers wilt houden. Doodzonde, want tot dan was Middle-Earth: Shadow of War echt een prima game, waarmee we ons uitstekend vermaakten, zoals we in de komende pagina's uitgebreid schetsen. Een game met misschien wel het beste 'vijandensysteem' dat we ooit in een game gezien hebben. Dat maakt de zure nasmaak er alleen maar vervelender op.