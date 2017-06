Middle-Earth: Shadow of Mordor was wat je noemt een 'sleeper hit'. Geen moment werd de game rond zijn release gezien als een 'AAA'-game, maar ondertussen kreeg hij toch prima beoordelingen en vergaarde hij veel fans. De gameplay werd aanvankelijk gezien als 'afgekeken van Assassin's Creed', maar de uitvoering ervan bleek op diverse punten beter dan die van de langlopende Ubisoft-spelserie. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Warner Bros. en ontwikkelstudio Monolith snel met een nieuw deel in de serie komen, met de titel Middle-Earth: Shadow of War.

Door Warner Bros. vrijgegeven gameplay-video van Middle-Earth: Shadow of War.

Ook dit tweede deel draait om Talion, de ranger die verbonden is met de geest van de oude elven-lord Celebrimbor. Dit keer heeft Talion een nieuwe ring gemaakt, die hem niet alleen allerlei nieuwe krachten oplevert, maar ook veiliger is voor zijn menselijke ziel. Volgens Celebrimbor zal de nieuwe ring Talion niet op een pad naar de duisternis leiden, wat het oude exemplaar kennelijk wel zou hebben gedaan. Over hoe het verhaal verder in elkaar zit is nog weinig bekend, behalve dat het spel zich tussen The Hobbit en The Lord of the Rings in afspeelt, en dat Talion een leger moet formeren om het op te nemen tegen Sauron en zijn legers.

Dat formeren van een leger hangt samen met het Nemesis-systeem, dat je wellicht nog kent uit de vorige Middle-Earth-game. Dat systeem houdt in dat elke vijand in de spelwereld een unieke persoonlijkheid heeft en dat zijn daden effect hebben op de wereld. Een ogenschijnlijk onbelangrijke orc kan ineens een kapitein worden als hij erin slaagt om Talion te doden, bijvoorbeeld. Diezelfde orc kon in dat geval ook een Warchief worden als de Warchief boven hem eerder door Talion was uitgeschakeld. Het Nemesis-systeem vormde misschien wel de ruggengraat van wat Shadow of Mordor uiteindelijk succes bracht. Het bleek in de game ook een van de leukste aspecten om mee te spelen.

Dat systeem is in Shadow of War veel verder uitgediept. Dat begint met een verandering in de spelwereld. In die wereld hebben verschillende stammen van orcs nu controle over specifieke gebieden. Elke stam heeft een Overlord, elke Overlord heeft enkele Warchiefs, en elke Warchief heeft weer kapiteins. Daarnaast horen er ook legers bij, die op bepaalde momenten in de game een rol spelen. Dat betekent dus dat in deze game sowieso meer lagen en meer orcs aanwezig zijn. Daar komt bij dat Talion nu orcs kan toevoegen aan zijn eigen leger. De nieuwe ring laat hem een orc zo verregaand overnemen, dat hij zich zal aansluiten bij Talions leger.

Dat brengt uiteraard veel mogelijkheden met zich mee in de gameplay. Het Nemesis-scherm is nog steeds de basis. Hier zie je wie de Overlord is, wie de Warchiefs zijn, enzovoort, maar ook welke orcs je al hebt ingelijfd. Die orcs kun je missies laten uitvoeren en andere orcs laten uitschakelen. Je kunt ook zelf de jacht inzetten op een orc die je interessant lijkt, en daar kun je je dan weer bij laten helpen door je reeds verworven bondgenoten. Bijkomend voordeel is dat zij in level stijgen als ze erin slagen het door jou uitgezochte doelwit uit te schakelen. Dat is ook iets om rekening mee te houden.