Private Division en Weta Workshop werken aan game in Middle-earth-universum

Weta Workshop werkt aan een nieuwe game in het Middle-earth-universum van J.R.R. Tolkien. De game wordt uitgegeven door Take-Two-bedrijfstak Private Division en wordt verwacht in het boekjaar 2024. Verdere details zijn nog niet bekend.

Uitgever Private Division maakt bekend dat de Middle-earth-game momenteel in een vroeg ontwikkelstadium zit en in het boekjaar 2024 van moederbedrijf Take-Two wordt verwacht. Dat boekjaar loopt van april 2023 tot en met maart 2024. De game wordt gemaakt door Weta Workshop, dat bekend is om zijn specialeffectswerk aan de The Lord of the Rings- en The Hobbit-filmtrilogieën. Het bedrijf heeft sinds 2014 een gamedivisie, die nu dus werkt aan een game in het universum van auteur J.R.R. Tolkien.

Middle-earth Enterprises heeft de literaire werken van de serie onder licentie beschikbaar gesteld aan Weta Workshop, zodat dat bedrijf 'met de grootste creatieve vrijheid de onderliggende lore van de boeken kan interpreteren'. "Het is een voorrecht om een nieuwe game te maken die zich afspeelt in Middle-earth, vooral een die zo anders is dan wat fans eerder hebben gespeeld", zegt Amie Wolken, hoofd van Weta's Interactive-divisie. Verdere details over de komende titel zijn nog niet bekend.