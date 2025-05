Take-Two verkoopt maker Kerbal Space Program 2 aan onbekende koper

Take-Two heeft Private Division, de uitgever van onder meer Outer Worlds en Kerbal Space Program 2, verkocht aan een nog onbekende koper. Vrijwel alle games gaan mee naar de nieuwe eigenaar, behalve No Rest for the Wicked.

Het was een strategische beslissing, zegt Take-Two in een toelichting op de kwartaalcijfers. "We willen onze middelen richten op de groei van onze kernactiviteiten en mobiele activiteiten voor de lange termijn. We zijn dankbaar voor de bijdragen die het team van Private Division aan ons bedrijf heeft geleverd en hebben er alle vertrouwen in dat ze succes zullen blijven boeken in hun nieuwe onderkomen." Games van Private Division waren vaak kleinere projecten en Take-Two wil games maken op een grotere schaal.

Omdat het gaat om een toelichting op de kwartaalcijfers en nog niet om een aankondiging van de verkoop, is nog onbekend waar Private Division terechtkomt. Dat zal Take-Two naar eigen zeggen snel bekendmaken. No Rest for the Wicked ging in early access op de pc in april en Take-Two zal die game zelf blijven aanbieden.