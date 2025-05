Nvidia beperkt speeltijd GeForce NOW tot honderd uur per maand

Nvidia gaat de speeltijd van betalende klanten van zijn gamestreamingdienst GeForce NOW beperken tot honderd uur per maand. Daardoor is volgens het bedrijf een prijsverhoging niet nodig en blijven de kosten onder controle.

Huidige betalende klanten met een Priority/Performance-abonnement of Ultimate-abonnement krijgen op 1 januari 2026 met de limiet te maken, voor nieuwe klanten geldt de limiet vanaf 1 januari 2025. Klanten kunnen maximaal vijftien uur aan niet gebruikte speeltijd meenemen naar volgende maanden.

Volgens Nvidia komt 6 procent van de klanten over de limiet van honderd uur per maand heen. Door de ingreep blijven de kosten onder controle en is een prijsverhoging van de dienst niet nodig, zo claimt Nvidia. Wie niet genoeg heeft aan de honderd uur, kan voor drie dollar 15 uur voor Performance bijkopen of voor zes dollar 15 uur voor Ultimate.

Daarnaast wijzigt het Priority-abonnement van naam en het heet voortaan Performance. De resolutie gaat omhoog van 1080p naar 1440p, terwijl het abonnement ook ondersteuning krijgt voor ultrawideresoluties. Bovendien kunnen gamers de grafische instellingen in de game opslaan.