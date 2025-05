Nvidia maakt het eenvoudiger om GeForce NOW te gebruiken op Steam Deck

Nvidia heeft een script uitgebracht dat het gemakkelijker moet maken om GeForce NOW te gebruiken op Valves Steam Deck. Tot dusver is er geen directe integratie voor de streamingdienst aanwezig in SteamOS. Daarnaast is er ook geen client voor Linux.

Nvidia schrijft in een blogpost dat de bèta-installer automatisch Google Chrome installeert en de webbrowser optimaliseert voor gebruik via gamepad. Na de installatie verschijnt er ook een GeForce NOW-icoontje in Steam.

Gebruikers moeten wel nog een aanpassing maken vooraleer ze aan de slag kunnen gaan. Nvidia legt op een supportpagina uit hoe de trackpad van de handheld kan dienst doen als muis. Deze post bevat eveneens instructies om GeForce NOW handmatig te ‘installeren’ voor wie het script liever niet gebruikt. Naast Chrome wordt ook Microsoft Edge ondersteund.