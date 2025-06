GeForce NOW biedt 'dagpassen' vanaf 4,39 euro

Gamecloudplatform GeForce Now van Nvidia is begonnen met het aanbieden van dagpassen. Hiermee kunnen spelers 24 uur gebruikmaken van de dienst. Er zijn twee versies: een standaard dagpas van 4,39 euro en een premiumpas van 8,79 euro.

De passen zijn in januari aangekondigd, maar wanneer ze beschikbaar zouden komen, was nog niet bekend. Ook had Nvidia nog geen europrijzen bekendgemaakt.

Bij het standaardabonnement, dat Priority Day heet, hebben gebruikers toegang tot de onderdelen die het Priority-abonnement ook biedt. Daaronder vallen onder meer voorrangstoegang tot premiumservers, een cloud-pc met een gpu die overeenkomt met een RTX 3060 of RTX 2080 en een streamkwaliteit op 1080p met een verversingssnelheid tot 60fps, schrijft Nvidia. Ultimate Day, het premiumabonnement, laat de gebruiker spellen streamen op maximaal 4k tot 120fps. Geen van beide passen bevat advertenties.