Nvidia verhoogt prijzen van GeForce NOW in Europa en Canada

Nvidia gaat de prijzen van GeForce NOW verhogen in Europa en Canada. Het bedrijf doet dat naar eigen zeggen vanwege stijgende kosten in die regio's. De prijsstijgingen gaan op 1 november 2023 in.

Nvidia kondigt de prijsstijgingen aan op zijn website en heeft gebruikers ook per e-mail op de hoogte gesteld. Gemiddeld stijgen de europrijzen van Priority- en Ultimate-abonnementen met 10 procent per 1 november. Nvidia meldt dat gebruikers tot die tijd een abonnement van zes maanden kunnen afsluiten tegen de oude tarieven. Gebruikers met een Founders Priority-abonnement behouden daarnaast hun Founders for Life-prijsvoordelen, zo schrijft het bedrijf.

Nvidia zegt dat het bedrijf de prijzen van zijn cloudgamingdienst ophoogt vanwege 'stijgende operationele kosten' in Europa en Canada. Het bedrijf weidt daar verder niet over uit.