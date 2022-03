Nvidia maakt early access van clouddienst voor gamemakers beschikbaar

Nvidia kondigt tijdens zijn GTC 2022-keynote een clouddienst aan voor gameontwikkelaars. Het techbedrijf gaat zijn Omniverse-platform aanbieden via de cloud, zodat ontwikkelaars gebruik kunnen maken van de tools van Nvidia op elke computer.

Nvidia Omniverse is een platform gericht op ontwikkelaars en wordt onder andere gebruikt voor het creëren van 3D-werelden in games. Het platform kon tot nu toe alleen draaien op een lokaal systeem of een eigen cloud. Nvidia wil het platform nu als clouddienst gaan aanbieden aan gamemakers, zodat het makkelijker wordt voor studio's om samen te werken.

Tijdens de keynote liet Nvidia een demonstratie zien van hoe een samenwerking via de cloud eruit kan zien. Ontwikkelaars die werken op een systeem met een Nvidia RTX-videokaart, kunnen de software gewoon lokaal draaien. Op het moment dat teamleden niet beschikken over een RTX-systeem, kunnen ze gebruikmaken van een systeem in de cloud via GeForce Now. Deze dienst wordt ook gebruikt om games te streamen vanaf een game-pc op afstand.

De clouddienst heet Omniverse Cloud en is in eerste instantie alleen beschikbaar via een earlyaccessprogramma. Gebruikers van Omniverse kunnen zich aanmelden om early access te krijgen. Via Omniverse Cloud kan volgens Nvidia in realtime samengewerkt worden aan games, ook als sommige ontwikkelaars bijvoorbeeld vanuit huis werken.