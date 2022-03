PS5 krijgt in komende maanden ondersteuning voor variabele refreshrate

Sony gaat in de komende maanden vrr toevoegen aan de PlayStation 5. Die functie, die al vanaf het begin op de Xbox Series X aanwezig is, synchroniseert de framerate van het scherm met de PS5-output. Dat leidt tot een vloeiendere ervaring zonder haperingen en tearing.

In de aankondiging zegt Sony niet wanneer de vrr-ondersteuning precies wordt toegevoegd. Het werd kort na de release van de PS5 in november 2020 al duidelijk dat er een systeemupdate zou aankomen die vrr zou toevoegen, maar wanneer dat ging gebeuren, was tot nu toe onduidelijk.

De fabrikant geeft aan dat vrr-ondersteuning op de console nog niet automatisch betekent dat alle games er gebruik van kunnen maken. Eerder uitgebrachte PS5-games moeten via een patch voor vrr geoptimaliseerd worden. Toekomstige games kunnen vrr-ondersteuning bevatten, maar dat is geen zekerheid. Het is waarschijnlijk aan de ontwikkelaars om dat wel of niet in te bouwen.

Sony zegt dat spelers wel de mogelijkheid hebben om vrr in te schakelen voor PS5-games die de functionaliteit niet ondersteunen. Voor sommige games kan dat de videokwaliteit verbeteren, stelt de fabrikant, maar er kan ook sprake zijn van 'onverwachte visuele effecten'. In de instellingen van de PS5 is de vrr-optie handmatig aan of uit te zetten en dat geldt ook voor een aparte toggle om vrr toe te passen bij games die het niet ondersteunen.

Het gaat hier om vrr als onderdeel van de HDMI 2.1-standaard. De ondersteuning hiervan werkt dan ook alleen op televisies en monitoren die HDMI 2.1 ondersteunen. Die standaard is er niet duidelijker op geworden na een besluit van het licentieorgaan, maar in principe betekent dit dat vrr alleen werkt op schermen die een HDMI-bandbreedte van 40 of 48Gbit/s ondersteunen. De PS5 ondersteunt overigens een maximale bandbreedte van 32Gbit/s.