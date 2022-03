Okta erkent dat klanten zijn getroffen door aanval van Lapsus$

Okta heeft een nieuwe verklaring doen uitgaan over de aanval van Lapsus$ op de systemen van het bedrijf. Volgens Okta is 2,5 procent van zijn klanten getroffen door de aanval van de hackergroep. Okta is een authenticatieplatform voor bedrijven als Apple en Amazon.

In de verklaring geeft Okta toe dat er van sommige klanten data kan zijn uitgelekt na de aanval van hackergroep Lapsus$. Eerder gaf het bedrijf aan dat er geen klanten waren getroffen. Het zou gaan om een hackpoging uit januari, waarbij hackers maar beperkt toegang hadden gekregen tot de systemen van het bedrijf. De impact blijkt nu groter te zijn. Het hoofd beveiliging bij Okta, David Bradbury, biedt in de verklaring zijn excuses aan.

Volgens het bedrijf hoeven klanten op dit moment geen actie te ondernemen. Okta neemt contact op met de klanten waarvan misschien data is uitgelekt of ingezien. Het zou gaan om 2,5 procent van de circa 15.000 klanten die Okta bedient. De schade kan groot zijn als de hackers ook toegang kunnen krijgen tot systemen van de klanten van Okta via het singlesign-onplatform van het bedrijf.

Hackergroep Lapsus$ zit achter de aanval op Okta en heeft screenshots online gezet als bewijs van de hack. Okta is naar aanleiding van de claim van de hackers een onderzoek begonnen. Lapsus$ schrijft dat het via Okta toegang wilde krijgen tot klanten van het bedrijf. De groep heeft vooralsnog geen eisen gesteld aan Okta, wat ze eerder wel deed bij andere aanvallen.

Lapsus$ wist eerder al binnen te dringen bij Nvidia en Samsung. Deze week werd ook bekend dat Microsoft is getroffen door een aanval van de groep. De techgigant heeft inmiddels bevestigd dat Lapsus$ toegang had tot broncode van Bing en Cortana.