Securityplatform Okta is niet gehackt, zegt het zelf. Of toch wel. Nou ja, een klein aantal klanten. En de claims van hackers dat ze álle klanten hebben gehackt, zijn authentiek, maar overdreven. We bespreken wat we over de aanvallers weten en wat de gevolgen zijn van deze aanval.

Wie of wat is Okta?

Singlesign-onprovider Okta heeft twee zware dagen achter de rug nu de notoire hackergroep Lapsus$ beweert diep in zijn systemen te zijn doorgedrongen. Okta is een securitybedrijf uit San Francisco dat sinds 2009 actief is en in die tijd een indrukwekkend portfolio van klanten heeft opgebouwd. Het bedrijf noemt zichzelf een 'identiteitsprovider voor internet'. In de praktijk biedt het een authenticatieplatform aan waarmee organisaties aan identiteitsmanagement kunnen doen. Systeembeheerders kunnen bijvoorbeeld het singlesign-onplatform gebruiken om in een portal de toegangsrechten van alle gebruikers binnen een organisatie in te zien en te beheren. Belangrijk te vermelden is dat dat platform cloudbased is en bedrijven het dus niet in eigen beheer houden.