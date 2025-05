SolarWinds repareert bug waarbij hardcoded credentials in broncode stonden

SolarWinds heeft een bugfix doorgevoerd voor zijn Web Help Desk waarmee het voor aanvallers mogelijk was in te loggen op het systeem via inloggegevens die hardcoded in de software stonden.

SolarWinds schrijft op een supportpagina dat het een hotfix heeft uitgebracht voor een bug in Web Help Desk 12.8.3 HF1 en ouder. Dat is een ticket- en ondersteuningssysteem voor beheerders van SolarWinds-producten. In die software bleek een bug te zitten die wordt getrackt als CVE-2024-28987. Die draait om 'een credential' die hardcoded in de software stond. Het is niet duidelijk om wat voor credentials het gaat, zoals een gebruikersnaam en/of wachtwoord of bijvoorbeeld een api- of access token. SolarWinds zegt dat het in ieder geval mogelijk was voor een aanvaller om daarmee toegang te krijgen tot een systeem en vervolgens tot data.

De hotfix, 12.8.3 HF2, bevat ook meteen een fix voor een bug in de helpdesktool die eerder deze week bekend werd. Dat is CVE-2024-28986, een bug in de Java Deserialization-functionaliteit waarmee het voor een aanvaller mogelijk was code uit te voeren op een hostmachine. De ontdekker ervan zegt dat het gedaan kon worden zonder geauthenticeerd te zijn, maar SolarWinds zegt dat laatste niet te hebben kunnen reproduceren. Het bedrijf zegt dat het desondanks verstandig is voor beheerders om de patch door te voeren.

De Amerikaanse Cybersecurity & Infrastructure Security Agency, CISA, voegde die tweede bug vorige week toe aan zijn lijst met bekende exploits. Dat betekent dat die kwetsbaarheid in de praktijk wordt misbruikt, maar de instantie deelt daar geen details over. Het enige dat de CISA zegt, is dat onbekend is of het lek voor ransomwarecampagnes wordt gebruikt.