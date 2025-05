Lexar brengt NQ790- en NQ710-ssd's met PCIe 4.0-interface en qlc-nand uit in EU

Lexar stelt twee nieuwe ssd-series beschikbaar in Europa. Daaronder vallen de NQ790 en NQ710, die beide beschikken over qlc-nand. Het zijn goedkopere varianten van de populaire NM790- en NM710-ssd's. De drives zijn per direct beschikbaar.

De Lexar NQ790-ssd's komen beschikbaar in varianten met 1TB, 2TB of 4TB opslagcapaciteit, hoewel laatstgenoemde niet staat vermeld op de productpagina. Volgens de fabrikant halen ze sequentiële lees- en schrijfsnelheden van maximaal 7000 en 6000MB/s, afhankelijk van de capaciteit. De willekeurige lees- en schrijfsnelheden bedragen 800.000 en 600.000 iops bij alle drie de varianten.

De NQ790-ssd's draaien op dezelfde dramloze MAP1602-controller als de bestaande NM790-ssd's, maar gebruiken qlc-nand in plaats van tlc. Qlc-nandgeheugen kan vier bits opslaan per cel en biedt daarmee hogere opslagcapaciteiten tegen een lagere prijs. Daar staat tegenover dat qlc-nandgeheugen een kortere levensduur heeft en minder goed presteert.

Een woordvoerder van Lexar bevestigt dat de NQ790 al langer klaar was voor release, maar nu, rond de gamescom, pas beschikbaar kwam in de EU. De 1TB-variant krijgt een adviesprijs van 64,90 euro. Het 2TB-model kost 109,90 euro en de 4TB-variant kost 209,90 euro. Er is ook een 500GB-variant verkrijgbaar in China, maar die lijkt hier vooralsnog niet beschikbaar te komen.

Lexar komt daarnaast met een qlc-variant van de lager gepositioneerde NM710, die het bedrijf de NQ710 noemt. Deze drive komt hier in Europa beschikbaar in varianten met 500GB, 1TB en 2TB opslag. Op de website van Lexar staat ook een 4TB-model, maar die lijkt hier niet verkrijgbaar te zijn. De NQ710 haalt lagere lees- en schrijfsnelheden van maximaal 5000 en 4000MB/s. De fabrikant deelt geen willekeurige snelheden van dit model. De NM710-variant met 500GB opslag gaat 42,50 euro kosten, bevestigt het bedrijf tegenover Tweakers. De 1TB-variant kost 59,90 euro en het 2TB-model kost dan 99,90 euro.