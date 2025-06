Lexar brengt snelle en betaalbaardere PCIe 5.0-ssd uit vanaf 105 euro

Lexar heeft zijn NM990-ssd uitgebracht. Het is een drive met PCIe 5.0-interface en leessnelheden tot 14,9GB/s. De ssd komt beschikbaar in varianten van 1TB, 2TB en 4TB, met prijzen tussen de 104,90 en 369 euro. Daarmee is het een van de goedkoopste PCIe 5.0 x4-ssd's tot nu toe.

De Lexar NM990 is per direct beschikbaar. Het gaat om de opvolger van de populaire NM790-ssd, die nog beschikte over een PCIe 4.0-interface. De nieuwe NM990 wordt aangestuurd door een Maxiotek MAP1802-controller. Het is een van de eerste ssd's die daarvan gebruikmaakt.

De ssd haalt hiermee lees- en schrijfsnelheden van maximaal 14GB/s en 11GB/s, hoewel dat laatste afhangt van de gekozen opslagcapaciteit. De willekeurige lees- en schrijfsnelheden liggen op maximaal 2 en 1,5 miljoen iops. Vermoedelijk is de ssd voorzien van tlc-nandgeheugen van Micron, hoewel de fabrikant dat niet bevestigt op zijn website.

Het 1TB-model kost 104,90 euro, terwijl de 2TB-variant 189 euro kost. Het 4TB-topmodel heeft een adviesprijs van 369 euro. Daarmee is de NM990 een van de goedkoopste 'volwaardige' PCIe 5.0-ssd's. Tweakers publiceerde onlangs wel een review van een Kioxia Exceria Plus G4-ssd die iets goedkoper is, maar die drive haalt ook lagere snelheden van maximaal 10GB/s.