Lexar kondigt NM1090 Pro-ssd aan met snelheden tot 14GB/s en SM2508-controller

Lexar komt met een nieuwe NM1090 Pro-ssd. Deze krijgt een PCIe 5.0-interface en haalt volgens de fabrikant snelheden tot 14GB/s. De drive komt 'binnenkort' beschikbaar, maar de adviesprijzen en releasedata zijn nog niet bekend.

Lexar liet tijdens de CES weten dat zijn NM1090 Pro-ssd beschikbaar komt met 1, 2 of 4TB opslag. De fabrikant adverteert met sequentiële lees- en schrijfsnelheden van respectievelijk 14 en 13GB/s, maar deelt geen prestaties bij willekeurige lees- en schrijfacties. De fabrikant zegt wel dat de drive beschikt over dramcache en 'weinig stroom gebruikt', maar deelt ook daarover geen concrete informatie.

Tweakers merkte op de CES-beursvloer wel op dat de NM1090 Pro een SM2508-controller van Silicon Motion gebruikt. Die werd in 2023 al aangekondigd voor een release het jaar daarop, maar is tot op heden weinig gebruikt in daadwerkelijke ssd's. Adata toonde op de CES overigens ook een Gen5-ssd met de SM2508. De controller wordt gemaakt op TSMC's 6nm-node en maakt de genoemde lees- en schrijfsnelheden mogelijk.

Het is nog niet bekend wanneer de NM1090 Pro-ssd's op de markt verschijnen. Tweakers heeft dat nagevraagd bij Lexar, maar heeft op het moment van publicatie nog geen reactie ontvangen.

Lexar NM1090 Pro - CES 2025Lexar NM1090 Pro - CES 2025

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 10-01-2025 13:06 27

10-01-2025 • 13:06

27

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Lexar NM1090 PRO

vanaf € 177,-

4.5 van 5 sterren

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Reacties (27)

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crzyhiphopazn 10 januari 2025 13:42
https://tweakers.net/revi...eatsink-voor-de-sier.html
In dit artikel werden al adviesprijzen genomend voor de 1 en 2TB SSD's??
-Edit-
1 en 2TB prijzen staan in de Pricewatch enkel de 4TB nog niet.

Ben benieuwd naar de 4TB versie qua prestaties en prijs.
Ik heb nu een aantal NM790 4TB SSD's in verschillende systemen draaien en ben tevreden tot nu toe.

[Reactie gewijzigd door crzyhiphopazn op 10 januari 2025 13:43]

AuteurAverageNL Nieuwsredacteur @crzyhiphopazn10 januari 2025 17:36
Dat is de 'gewone' NM1090. Dit is de Pro-versie, dus een hele andere ssd :)
crzyhiphopazn @AverageNL10 januari 2025 20:30
Thanks klein detail groot verschil.
Tijd voor weekend 🤣😅
uiltje 10 januari 2025 13:20
Die snelheden zijn krankzinnig. Maar, voor het geval je het je afvroeg: PC5-64000 met 8 GiT/s haalt 64 GiB per seconde op een enkele DIMM, wat het bijna 9 keer zo snel maakt in een dual-DIMM-configuratie en natuurlijk met veel lagere latency. Dus nee, het is bij lange na niet zo snel als RAM, zelfs niet in het beste scenario.

Toch is het ongelooflijk hoe veel sneller SSD's zijn geworden. Dat gezegd hebbende, zou ik heel graag wat van die snelheid inruilen voor een lagere prijs per GiB en modules met hogere capaciteit. Maar ik denk niet dat die afweging technisch gezien bestaat.
bantoo @uiltje10 januari 2025 13:32
Die tradeoff kun je wel degelijk maken. Goedkoperere controllers, Minder (geen) DRAM, goedkoper (slomer) flash etc zijn allemaal factoren waar je een boel op kan besparen.
OruBLMsFrl @bantoo10 januari 2025 14:43
Werd laatst ook gesproken van 5-laags flashgeheugen, plc = penta level cell. Dat zal waarschijnlijk de volgende grote stap (20-25% hogere opslagdichtheid) weer zijn naar meer opslag in dezelfde maat chip, en net als toen van slc naar mlc, mlc naar tlc en tlc naar qlc, zal zeker in het begin de stap van qlc naar plc aardig ten koste gaan van de nu beste tlc en qlc performance mag je verwachten.
https://www.solidigm.com/...ct-doc-cert/ka-01854.html
https://www.computerweekl...xt-generation-or-a-mirage

[Reactie gewijzigd door OruBLMsFrl op 10 januari 2025 14:44]

MrFax @OruBLMsFrl11 januari 2025 01:59
Je moet wel beseffen dat hoe meer lagen je in een cell stopt hoe vaker je die cell moet "refreshen" en dus hoe sneller de cellen degraderen. Dat is het grote nadeel. NTFS is daar ook bij lange na niet de meest geschikte filesystem voor. Voor zulke SSD's kun je beter een CoW filesystem gebruiken zoals Btrfs of F2FS.

Jammer dat Windows alleen NTFS supported, want deze filesystem is echt totaal niet gemaakt met SSD's in gedachte. Maar je zit er als je Windows gebruikt wel strak aan vast.

[Reactie gewijzigd door MrFax op 11 januari 2025 02:03]

OruBLMsFrl @MrFax11 januari 2025 11:44
Windows heeft later ook wel ReFS support gekregen, maar dat blijft op servers gericht. Ntfs blijft voorlopig de consumenten standaard inderdaad. Tegelijk als het echt nodig wordt kan er van alles, en de controller kan onder water ook veel van die dingen weer optimaliseren naar de flash natuurlijk
LeNNy @uiltje10 januari 2025 13:32
Die initiatieven zijn er zeker wel. Intel had hier Optane DIMMs voor bedacht die precies dat in hardware deden, maar is er een jaar of 2 geleden mee gestopt.

Ook in software is dit mogelijk. Bij de VMware ESXi hypervisors kun je een SSD gebruiken als uitbreiding van het geheugen. Voorbeeld: Je server heeft 1000 GB RAM en je configureert dat ie 500 GB aan SSD capaciteit mag gebruiken. Je hebt dan 1500 GB tot je schikking. De hypervisor gaat dan weinig gebruikte geheugen pagina's van VM's naar de SSD schrijven.

[Reactie gewijzigd door LeNNy op 10 januari 2025 13:39]

uiltje @LeNNy10 januari 2025 13:47
Ja, ik heb voor weinig (12 euro ofzo) nog even een 16 GiB Optane aangeschaft (in M.2 formaat, niet in DIMM formaat). Draait straks mee in mijn server, hopelijk in een ZFS config. Optane had meer IOPS maar nog steeds een veel hogere latency dan RAM en je zit nog steeds met een max aantal schrijf-cycli, ook al is dat veel hoger dan bij flash. Probleem was dat ze nog steeds op 2 lagen zaten volgens mij. Flash zit ondertussen op > 200 lagen, dus schaalbaarheid was weer eens het probleem. Moderne flash drives hebben ook een veel hogere snelheid, die M.2 van mij is zelfs maar PCIe 3 met 2 lanes.

Leuk van die hypervisors, virtueel geheugen is natuurlijk al langer bekend, maar ik weet niet of de klassieke implementatie veel verschil maakt met die van VMWare. Ik neem echter aan dat die van VMWare transparant is naar de onderliggende client VM's.
LeNNy @uiltje10 januari 2025 14:57
Voor je ZFS cache is zo'n Optane prima. Ze gaan meer schijf cycli mee dan een TLC drive.

Wat betreft de hypervisors is dat anders dan op de klassieke methode met virtueel geheugen en klopt het is transparant. Hier legt iemand het uit. https://williamlam.com/20...homelab-game-changer.html
Van der Berg 10 januari 2025 13:26
Ik vraag mij af wat gaat dit in de praktijk opleveren? 8GB/s naar 14GB/s. Leuk om te zien en dat er steeds meer PCI-E 5.0 uitkomen. Deze vind ik een goed zonder een grote koeler er bovenop.

Ik heb laatst een 4TB gekocht een Gen 4.0. Ik vind de prijzen bij Gen 5.0 vrij duur, zo had ik interesse in de Corsair MP700 Pro 4TB (De snelste PCI-E 5.0 volgens Tweakers) maar toen ik het prijskaartje van €569 zag viel dat al af. Heb een PCI-E 4.0 moederbord en ik dacht eerst voorbereid te zijn op de toekomst. Wellicht zijn er tegen die tijd weer snellere SSD's. Daarom heb ik gekozen voor Samsung 990 Pro 4TB PCI-E 4.0 voor maar €341 :)

[Reactie gewijzigd door Van der Berg op 10 januari 2025 13:34]

Greatsword @Van der Berg10 januari 2025 13:36
Met Black Friday een paar 4TB Lexar NM790’s gehaald voor 199,- per stuk!
Van der Berg @Greatsword10 januari 2025 14:09
Dat zijn mooie prijzen inderdaad
Anduuuw @Greatsword11 januari 2025 15:54
Ik baal nog steeds dat ik niet heb gehapt!
TheRollinLegend @Van der Berg15 januari 2025 11:45
Afgelopen black friday van een 1TB 980 Pro naar zo'n 4TB 990 Pro geuprade voor slechts €283, wat een ruimte ineens zeg :D
Van der Berg @TheRollinLegend15 januari 2025 11:50
Dat geloof ik best en een mooi prijsje. Ik had een Samsung 980 Pro 1TB en een 970 EVO 1TB en ik kwam steeds ruimte te kort op beide. Ik heb de 970 EVO 1TB eruit gehaald de 990 Pro 4TB als opstartschijf met Windows erop en de 980 Pro 1TB als secundaire schijf ingezet. Nu totaal 5TB samen.

De 970 EVO 1TB ga ik extern maken.

[Reactie gewijzigd door Van der Berg op 15 januari 2025 11:51]

MPIU8686
10 januari 2025 13:40
Minder stroomverbruik claimen ze, dus minder warmte/hitte .. maar met deze snelheden zal de hitte sowieso enorm worden.

Zoals je ondertussen al ziet bij T-Force en MSI met hun enorme koelblokken tot 7cm hoog op PCIe 5.0 M.2 NVMe's zal het hier ook wel bij nodig zijn .. !!

Vraag me nog steeds af .. hoe de nieuwe laptop's die PCIe 5.0 M.2 gaan ondersteunen die NVMe's gaan gekoeld krijgen .. of laten inboeten aan snelheid om de hitte af te bouwen ?
TheRollinLegend @MPIU868615 januari 2025 11:46
Passieve koeling aan de behuizing dmv koelpads misschien?
MPIU8686
@TheRollinLegend15 januari 2025 14:53
Passieve koeling aan de behuizing dmv koelpads misschien?
Omdat de Seagate FireCuda 530 die ik in de laptop had gestoken enorm warm/heet werd (Heeft jaren gedaan wat ie moest doen in die laptop en nu verder in de PS5Pro). Gebruik ik deze koelelementen sinds PCIe 4 in laptopbuilds (ook bij kennissen) :

https://www.amazon.com.be...koeling%2Caps%2C96&sr=8-1

https://www.amazon.com.be...oeling%2Caps%2C96&sr=8-19

https://www.amazon.com.be...koeling%2Caps%2C96&sr=8-4

https://www.amazon.com.be...oeling%2Caps%2C96&sr=8-17

Voor weinig plaats :

https://www.amazon.com.be...koeling%2Caps%2C96&sr=8-8
Nox 10 januari 2025 13:57
Gaat dit helpen om de nieuwe videokaarten met relatief weinig geheugen te compenseren? Amd's topmodel nu heeft 24GB, de nieuwe straks 16GB. Bij nvidia is het nog erger, alleen de 5090 krijgt meer dan 16GB uit mijn hoofd. Zelfs enkelen nog 12GB. 14GB/s is vlot en als de videokaart direct over de pcie-bus kan communiceren (is ergens een nieuwe techniek voor) zou dat best eens kunnen schelen.

[Reactie gewijzigd door Nox op 10 januari 2025 13:58]

MPIU8686
@Nox10 januari 2025 14:22
Gaat dit helpen om de nieuwe videokaarten met relatief weinig geheugen te compenseren? Amd's topmodel nu heeft 24GB, de nieuwe straks 16GB. Bij nvidia is het nog erger, alleen de 5090 krijgt meer dan 16GB uit mijn hoofd. Zelfs enkelen nog 12GB. 14GB/s is vlot en als de videokaart direct over de pcie-bus kan communiceren (is ergens een nieuwe techniek voor) zou dat best eens kunnen schelen.
Nvidia :

RTX5090 32GB GDDR7 vram
RTX4090 24GB GDDR6X vram
RTX5080 16GB GDDR7 vram
RTX 5070Ti 16GB GDDR7 vram
RTX4080/S 16GB GDDR6X vram
RTX4080 16GB GDDR6X vram
RTX 5070 12GB GDDR7 vram
RTX 4070Ti/S16GB GDDR6X vram
RTX 4070Ti 12GB GDDR6X vram

/S -> Super

De laatste van Nvidia met GDDR6 waren :
RTX 3070 8GB GDDR6 vram
RTX 2080Ti 11GB GDDR6 vram

nieuws: Nvidia presenteert GeForce RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti en RTX 5070

AMD (GDDR6) :

De RX 9070 en RX 9070 XT hebben 64 CU's, wat net iets meer is dan bij de RX 7800 XT, maar minder dan bij de 7900 XT. Volgens AMD zijn de CU's echter geoptimaliseerd, waardoor er toch betere prestaties behaald kunnen worden. Eerdere listings duidden op de aanwezigheid van 16GB GDDR6-geheugen.

RX 7900 XTX 24GB GDDR6 vram
RX 7900 XT 20GB GDDR6 vram
RX 9070 16GB GDDR6 vram
RX 9070 XT 16GB GDDR6 vram

nieuws: AMD brengt Radeon RX 9070 en 9070 XT in eerste kwartaal uit, later oo...


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[Reactie gewijzigd door MPIU8686 op 10 januari 2025 15:01]

Pieter83 @MPIU868610 januari 2025 14:41
[...]
RTX5090 32GB GDDR7 vram
RTX4090 24GB GDDR6X vram
RTX5080 16GB GDDR7 vram
RTX4080 24GB GDDR6X vram
De 4080 en 4080 Super hebben 16GB vram. De 4070 Ti heeft 12 GB vram en krijgt 16 GB in de 50-serie (de 4070 Ti Super heeft overigens ook al 16 GB).
MPIU8686
@Pieter8310 januari 2025 15:05
De 4070 Ti heeft 12 GB vram en krijgt 16 GB in de 50-serie (de 4070 Ti Super heeft overigens ook al 16 GB).
Ik was die Ti Super met 16GB helemaal vergeten. Die heb ik aangepast.

RTX 4070Ti/S 16GB GDDR6X vram
RTX 4070Ti 12GB GDDR6X vram
koelpasta @Nox10 januari 2025 15:29
Gaat dit helpen om de nieuwe videokaarten met relatief weinig geheugen te compenseren?
Niet erg waarschijnlijk. VRAM in de 5090 heeft ongeveer 2 ordes van grootte (meer dan 100x dat van deze drive) hogere bandbreedte.
SuperDre @Nox11 januari 2025 00:38
16GB/24GB weinig geheugen noemen, man man, menig PC's hebben dat net pas als systeemgeheugen.
GPU's zoals de RTX50xx zijn bedoelt voor gaming, en een beetje voor hobby AI testjes, wil je echt bezig gaan met AI dan moet je daarvoor bij de dedicated chips zijn die bedrijven als Nvidia daarvoor hebben.
Nox @SuperDre11 januari 2025 09:19
16 is aan de lage kant, 24 niet. 8GB is nu echt te weinig, op 4k gaan gpu's steeds meer nodig hebben. De gpu die je dan nu koopt is straks dus weer sneller aan vervanging toe.

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