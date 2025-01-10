Lexar kondigt NM1090 Pro-ssd aan met snelheden tot 14GB/s en SM2508-controller

Lexar komt met een nieuwe NM1090 Pro-ssd. Deze krijgt een PCIe 5.0-interface en haalt volgens de fabrikant snelheden tot 14GB/s. De drive komt 'binnenkort' beschikbaar, maar de adviesprijzen en releasedata zijn nog niet bekend.

Lexar liet tijdens de CES weten dat zijn NM1090 Pro-ssd beschikbaar komt met 1, 2 of 4TB opslag. De fabrikant adverteert met sequentiële lees- en schrijfsnelheden van respectievelijk 14 en 13GB/s, maar deelt geen prestaties bij willekeurige lees- en schrijfacties. De fabrikant zegt wel dat de drive beschikt over dramcache en 'weinig stroom gebruikt', maar deelt ook daarover geen concrete informatie.

Tweakers merkte op de CES-beursvloer wel op dat de NM1090 Pro een SM2508-controller van Silicon Motion gebruikt. Die werd in 2023 al aangekondigd voor een release het jaar daarop, maar is tot op heden weinig gebruikt in daadwerkelijke ssd's. Adata toonde op de CES overigens ook een Gen5-ssd met de SM2508. De controller wordt gemaakt op TSMC's 6nm-node en maakt de genoemde lees- en schrijfsnelheden mogelijk.

Het is nog niet bekend wanneer de NM1090 Pro-ssd's op de markt verschijnen. Tweakers heeft dat nagevraagd bij Lexar, maar heeft op het moment van publicatie nog geen reactie ontvangen.