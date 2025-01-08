Team Group presenteert 8TB-PCIe 5.0-ssd met leessnelheden tot 13,5GB/s

Team Group heeft een grotere versie van zijn T-Force GE PRO-ssd getoond. Deze krijgt sequentiële lees- en schrijfsnelheden van maximaal 13,5GB/s en 11GB/s. Dat is sneller dan de huidige 8TB-ssd's die nu te koop zijn via de Pricewatch.

De actieve koeler van de andere

T-Force GE Pro-ssd's

T-Force meldt nog niet wat voor willekeurige doorvoersnelheden de ssd kan halen en zegt ook niks over de gebruikte controller of type nandgeheugen. Prijs en introductiedatum zijn eveneens onbekend. T-Force zegt wel dat er een versie komt met en zonder actieve koeler. De snelste 8TB-PCIe 5.0-ssd's die nu in Nederland beschikbaar zijn, hebben volgens de Pricewatch sequentiële lees- en schrijfsnelheden van respectievelijk 7,3GB/s en 6,6GB/s.