Team Group presenteert 8TB-PCIe 5.0-ssd met leessnelheden tot 13,5GB/s

Team Group heeft een grotere versie van zijn T-Force GE PRO-ssd getoond. Deze krijgt sequentiële lees- en schrijfsnelheden van maximaal 13,5GB/s en 11GB/s. Dat is sneller dan de huidige 8TB-ssd's die nu te koop zijn via de Pricewatch.

Team Group T-Force GE PRO-koeler
De actieve koeler van de andere
T-Force GE Pro-ssd's

T-Force meldt nog niet wat voor willekeurige doorvoersnelheden de ssd kan halen en zegt ook niks over de gebruikte controller of type nandgeheugen. Prijs en introductiedatum zijn eveneens onbekend. T-Force zegt wel dat er een versie komt met en zonder actieve koeler. De snelste 8TB-PCIe 5.0-ssd's die nu in Nederland beschikbaar zijn, hebben volgens de Pricewatch sequentiële lees- en schrijfsnelheden van respectievelijk 7,3GB/s en 6,6GB/s.

Team Group T-Force GE PRO 8TB

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 08-01-2025 21:10 50

08-01-2025 • 21:10

50

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Team Group T-Force GE Pro

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Reacties (50)

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Orky Rulez 8 januari 2025 22:16
Als je ziet dat ze er zelf al bijna een cpu-koeler op zetten vraag ik me af wat iemand zou bezielen om hem zonder te kopen. Ga je daar zo'n latje van je moederbord op leggen en denken dat dat niets uitmaakt?
dasiro @Orky Rulez8 januari 2025 22:23
mensen die zelf hun cooling solution voorzien vinden die meegeleverde dingen maar nix en als je zoveel geld aan een SSD uitgeeft (ondanks dat de prijs nog niet bekend is), dan weet je meestal wel waar je mee bezig bent.
Croga @dasiro9 januari 2025 07:25
Waarom zou iemand die veel opslag op SSD voor zijn PC nodig heeft ook verstand hebben van koeling van die dingen?

Ik heb 2 stuks 4TB SSDs in m'n PC maar heb echt geen flauw idee hoe die dingen te koelen. Heb gewoon de oplossing die bij mijn mobo zat er op gedaan en alles werkt zoals ik zou verwachten, geen idee of dat beter kan.

De aanname dat iemand die veel opslag nodig heeft én daar het geld voor over heeft ook de details van koelingseisen en -oplossingen kent is in ieder geval niet juist. Er is geen enkel verband tussen die twee. Dat is vergelijkbaar met stellen dat iemand die €60'000 aan een electrische auto uit geeft ook wel zal snappen hoe de loadbalancer voor z'n laadpaal zal werken.

[Reactie gewijzigd door Croga op 9 januari 2025 07:26]

Super_Fred @Croga9 januari 2025 08:25
Dat is ook niet wat hij zegt. Als iemand een fancy koeloplossing heeft waarbij o.a. case, CPU en GPU optimaal gekoeld worden, dan is de kans groot dat diegene ook wel raad weet met deze SSD's. Dat zijn meestal ook de mensen die doorgaans wat meer uitgeven aan een pc.
dasiro @Croga9 januari 2025 17:24
als hij die loadbalancer en paal zelf plaatst ga ik daar wel van uit, net zoals ik er van uit ga dat die dan ook een rijbewijs heeft (wat niet verplicht is om een auto te kopen) :+
Als er dan ongelukken gebeuren met die storage/wagen wegens onwetendheid/onkunde, dan kan je dat de fabrikant moeilijk kwalijk nemen, zeker als die de andere optie ook aanbiedt en er mogelijks ook al voor gewaarschuwd heeft in de handleiding.
YGDRASSIL @Orky Rulez8 januari 2025 22:27
Laatst 4 ssds in een Asus HyperX kaart gedaan. Die heeft een fan die ze alle 4 koelt dus dan koop je de ssds zonder koelding erop..
supersnathan94 @YGDRASSIL9 januari 2025 08:55
Maar gaat dat voldoende zijn?

Het koelblok op deze SSD is echt gigantisch. Kijk even naar de foto ernaast. Dat HyperX dingetje is dan vooral heel "schattig", maar echt zoden aan de dijk zetten doet het niet. Zeker niet met 4 van die units.

4 T-Force SSDs hebben totaal ws meer metaal aan koeblok dan een beetje CPU towerkoeler.
YGDRASSIL @supersnathan949 januari 2025 17:40
Volgens mij is dit zwaar overdreven qua koeling en meer marketing maar dat is wel iets om te checken ja
Van der Berg @Orky Rulez8 januari 2025 23:16
Mijn X570 Moederbord heeft 2 keer Dual PCIe 4.0 M.2 with Thermal Guards. Daarom heb ik de 990 Pro en voorgaande M.2 zonder heatsink genomen
maartenvdezz @Van der Berg9 januari 2025 11:21
Dit geldt idd voor veel moederborden met PCIe 5 M2 sloten. Daar zit een heatsink bij voor dit soort SSDs
MPIU8686
@Orky Rulez9 januari 2025 08:11
Als je ziet dat ze er zelf al bijna een cpu-koeler op zetten vraag ik me af wat iemand zou bezielen om hem zonder te kopen. Ga je daar zo'n latje van je moederbord op leggen en denken dat dat niets uitmaakt?
Daarom moet je deze niet rechtstreeks op je mobo gebruiken onder de mobo heatsink. Maar kan gebruikt worden op een PCIE5.0x16 uitbreidingslot voor NVMe's. Daarop is soms wel al een deftige koeling geïnstalleerd, maar je kunt deze uitbreidingsslots ook zonder heatsink kopen en hier zelf je type koeling op installeren of die van T-FORCE zelf.

Maar ... inderdaad, je ziet mobo's voorbijkomen die tot 3x M.2 (PCI-e 5.0 x4) ondersteunen met "enkel" dat latje zoals je het beschrijft.

Als sommige PCIe4.0 NVMe's al hitteproblemen veroorzaken in laptop's of die dunne mobo heatsinks bij desktops, moet je er inderdaad geen kanttekening bijmaken wat deze PCIe5.0 gaat veroorzaken als je dat op die manier installeert .. 8)7
supersnathan94 @MPIU86869 januari 2025 08:56
Maar kan gebruikt worden op een PCIE5.0x16 uitbreidingslot voor NVMe's
Met de koeloplossing van deze units gaat dat never nooit niet passen toch? Zit toch zeker 10 cm aan koelblok op.
MPIU8686
@supersnathan949 januari 2025 09:19
Hangt af van je mobo en de afstand tussen de verschillende PCIe 5.0 slots.

De afmetingen van deze PCIe5.0 M.2 NVMe heatsink is vanop de website gehaald :

Dimensions
80.0mm(L) x 22.0mm(W) x 3.9(H)mm with Graphene heat sink
77.0mm(L) x 24.7mm(W) x 62.3(H)mm with AirFlow I heat sink

https://www.teamgroupinc....o/ge-pro-TM8FG3004T0C133/
supersnathan94 @MPIU86869 januari 2025 11:49
Yeah dus als je dit op een PCIe insteekkaart hebt zitten heb je minimaal 4 slots in gebruik. Naast een GPU (2/3 slots) ga je dat dus echt niet zomaar kunnen plaatsen op x16 snelheden.
MPIU8686
@supersnathan949 januari 2025 13:38
Yeah dus als je dit op een PCIe insteekkaart hebt zitten heb je minimaal 4 slots in gebruik. Naast een GPU (2/3 slots) ga je dat dus echt niet zomaar kunnen plaatsen op x16 snelheden.
Gaat niet lukken met een PCIe5.0 x 16 insteekkaart.

Maar wel rechtstreeks op deze mobo's met die koeler .. ;)

uitvoering: ASUS ProArt X870E-Creator WiFi

uitvoering: ASUS ROG CROSSHAIR X870E HERO
supersnathan94 @MPIU868610 januari 2025 10:33
Ook niet echt lekker though.

Zit ie namelijk vol de warmte van de GPU op te nemen.

Tenzij er onder de onderste shroud ook nog plek is voor twee. Dan zou ik hem daar plaatsen. Probleem is daar dan vaak weer dat je niet de volle x4 PCIe 5.0 hebt (vaak maar x2 of PCIe4)
MPIU8686
@supersnathan9410 januari 2025 13:24
Zit ie namelijk vol de warmte van de GPU op te nemen.

Tenzij er onder de onderste shroud ook nog plek is voor twee. Dan zou ik hem daar plaatsen. Probleem is daar dan vaak weer dat je niet de volle x4 PCIe 5.0 hebt (vaak maar x2 of PCIe4)
Of je moet al een GPU met liquid koeling nemen, dan wordt 70% van de warmte via de triplefans afgevoerd.

Is inderdaad wel duidelijk te zien op die mobo's dat de MAIN PCIe5.0 M.2 aansluiting diegene is die onder de CPU zit en net boven de PCIe5.0x16 lane. Dichter bij de CPU en een grotere koelblok voorzien. Die onderaan de mobo zijn inderdaad de 2x PCIe4.0 M.2 aansluitingen.
rjmno1 @Orky Rulez8 januari 2025 23:01
Dat licht eraan hoe warm zo een ding word.
als het 70 graden word kan je beter een koeling erop zette.
Een heatsinkje zal die koeling wel opvangen.

[Reactie gewijzigd door rjmno1 op 8 januari 2025 23:15]

PhilipsFan 8 januari 2025 23:38
Ik vraag me altijd af wat er met zo'n ding gebeurt als je 'm zonder koeler monteert. Ik gebruik een SSD van 4TB in m'n laptop, daar is absoluut geen ruimte voor een koeler. Hij wordt best warm, maar het heeft nog nooit problemen gegeven. Throttled hij dan zelf de snelheid terug als de temperatuur te hoog wordt?
jeff2 @PhilipsFan8 januari 2025 23:45
Ja. Dat is wel eens met benchmarks aangetoond. Ik weet alleen zo even geen bron meer.
asing 8 januari 2025 23:59
Nu zit ik me dus af te vragen wie van jullie gamers/zware gebruikers daadwerkelijk niet genoeg heeft aan 7GB/s voor thuis, Wie krijgt zijn NVME SSD dan tegen het dak en zit tegen een zandloper aan te kijken omdat 7GB/s niet snel genoeg is. :)
Coronation @asing9 januari 2025 05:01
Ethereum node draaien met erg veel validators.
Prince @asing9 januari 2025 08:29
Dit is niet bedoelt voor zware gamers. Ze kunnen het natuurlijk gebruiken en misschien merk je iets vlottere gameplay bij (en de naam ontgaat me even) dat dynamisch streamen van textures, maps en objecten naar de grafische kaart.

Maar als ik bvb mijn virtuele omgeving aan zet (databaseserver, paar applicatieservers, paar webservers en een loadbalancer) en ik wil een testrun doen voor een grote databasemutatie, dan loopt dit hier veel sneller op. De vraag is natuurlijk hoe duur dit kaartje is. Kost deze tussen de 1000 en 3000 euro, dan is de snelheidwinst al snel terugbetaald gewoon door bespaarde werkuren en sneller klaar zijn met het voltooien van features. Ditto als ik rapportages moet maken op deze database.

Ik heb de prijs nu niet, maar stel dat deze 3k kost en je er 3 jaar mee doet. Dat betekent dat hij elk jaar 1k kost of elke maand pakweg 100€. Als jij een klant tussen de 50€ en 100€ per uur kost, dan is de vraag dus of je hier per maand 1 à 2 uur mee gaat besparen. Ja? dan is de kost gerechtvaardigd; neen, dan nog kan het een leuk hebbedingetje zijn, maar is het minder te rechtvaardigen op een kosten-standpunt. (maar misschien wel op een snelheidsstandpunt)
MPIU8686
@asing9 januari 2025 08:39
Nu zit ik me dus af te vragen wie van jullie gamers/zware gebruikers daadwerkelijk niet genoeg heeft aan 7GB/s voor thuis, Wie krijgt zijn NVME SSD dan tegen het dak en zit tegen een zandloper aan te kijken omdat 7GB/s niet snel genoeg is. :)
Bijvoorbeeld een SATA SSD kan bottleneck geven als trage factor in de nieuwste games als Cyberpunk 2077 Phantom Liberty of Indiana Jones and The Great Circle, maar zelfs een PCIe3.0 M.2 NVMe is genoeg in snelheid en een PCIe4.0 dus zeker. (Er zijn wel verschillen onderling tussen alle NVMe's. Ik gebruik in een PCIe3.0 M.2 slot wel een Samsung 970 Pro 1TB en die zijn behoorlijk snel).
computerjunky 9 januari 2025 00:17
Leuk ondertussen is op papier voor gamen een sata ssd nog altijd even snel. ik zie persoonlijk liever dat de 8TB en grotere ssd's veel goedkoper worden. nu is een HDD eigenlijk nog altijd de enige optie gezien de prijs van een uitbreiding van 12-20tb niet te betalen is in ssd vorm.
petervdam @computerjunky9 januari 2025 06:22
Ratchet and clanken genoeg andere spellen laten duidelijk wat anders zien dat een sata ssd een stuk langzamer is en zorgt dat je niet instant tussen werelden switched
dasiro @computerjunky9 januari 2025 07:20
Elk type heeft zijn bestaansreden. Bij mass-storage is voor de meesten de snelheid ondergeschikt aan de prijs en als je snelheid nodig hebt, dan is capaciteit dan weer ondergeschikt.
computerjunky @dasiro9 januari 2025 13:01
De hoofd reden dat ik mijn opslag naar ssd wil hebben is betrouwbaarheid. Hdd is gewoon veel minder betrouwbaar en data recovery als nodig is een hel.
dasiro @computerjunky9 januari 2025 17:26
daarom het gebruik van de term "de meesten", edgecases en uitzonderingen zijn er altijd ;)
MPIU8686
@computerjunky9 januari 2025 08:28
Leuk ondertussen is op papier voor gamen een sata ssd nog altijd even snel.
Helemaal niet waar en al zeker niet voor de recentere AAA titels.
Als je Cyberpunk 2077 Phantom Liberty of Indiana Jones and The Great Circle in 4K gaat spelen op een RTX4090 is die SATA SSD de bottleneck die de hele boel vertraagd en laat crashen.

Dan moet je minstens een M.2 NVMe geïnstalleerd hebben.

Een SATA SSD is sneller dan een HDD, maar niet sneller dan een PCIe4.0 M.2 NVMe en al zeker niet sneller als dit PCIe5.0 monster van T-FORCE ..
computerjunky @MPIU86869 januari 2025 13:02
Nul problemen mee gehad. De cpu is altijd de bottleneck geweest.
Prince @computerjunky9 januari 2025 09:03
Volledig eens, maar mijn persoonlijke gedachte -totaal op weinig gebaseerd, maar ben benieuwd naar wat mensen met meer kennis hierover denken- is:

Een chip kan maar zoveel eentjes en nulletjes bevatten. De chipmakers zijn continu bezig met het vergroten van deze chips door meer layers toe te passen, maar moeten ook continu hun "architectuur" (niet het juiste woordje, maar je snapt me wel) aanpassen naar de laatste nieuwe standaarden. Dit zijn meestal andere firma's dan die dat de SSD's verkopen. De verkopers van de SSD's kopen geheugenmodules van vendor A, een controller van vendor B en hopelijk wat cachegeheugen van vendor C.

Je kan de capaciteit doen stijgen door de controller meer individuele chips aan te kunnen laten spreken.
Nu is de vraag waarom men controllers zou maken die veel chips zou ondersteunen gezien deze hoofdzakelijk op M.2 drives gaat gezet worden en daar fysiek maar zoveel chips op passen. Hooguit double sided M.2's.
Dit betekent dat de controllers die meer chips ondersteunen enkel op duurdere PCI-e slot kaarten gezet worden. Direct ook de reden waarom deze met meer geheugenmodules veel sneller zijn en meer IOPS aan kunnen. Je vindt deze ook in 2.5" drives zoals die van Kioxia; deze zitten VOL met geheugenmodules en laten ook capaciteiten zien tot 30TB (en misschien ondertussen hoger). Deze zijn echter veel duurder.

Een andere manier is als de capaciteit van de geheugenchips zelf omhoog gaat, maar hier zijn technische beperkingen voor meer layers -die ze elke maand wel verbreken- en er dus meer in een chip geraakt. Dit zijn dan wel chips van de laatste generatie/architectuur. Geen nut namelijk om chips te maken met een architectuur van uit het jaar 2000. Deze chips zijn nieuw en bijgevolg duur én met de vele layers is heat dissipation ook veel moeilijker. Er gaan dus meer chips verkocht worden van een lagere capaciteit dan van een hogere capaciteit. Niemand wilt namelijk een SSD kopen van 15.000€. Logisch dus dat de productie zich zal focussen op wat het meest verkocht zal worden.
De verkopers van M.2's kunnen dan meerdere goedkopere chips kopen voor op een grote M.2 of 'minder', maar duurdere chips kopen om dit eventueel op een single sided M.2 of een kleine M.2 te plaatsen.
De bulk zal de eerste optie kopen omdat dit goedkoper is in prijs per TB.

Dit betekent dat de hoeveelheid verkopen van deze duurdere chips lager ligt en ze dus duur blijven. Eenmaal deze in massaproductie gaan, gaat de prijs omlaag en de capaciteit van de drives dus ook omhoog. Het is de markt zelf die dit beslist door SSD's te kopen met deze duurdere geheugenmodules op. Als genoeg mensen dit doen, dan gaat de productie hoger worden en worden zij individueel goedkoper.

Dat is wat ik "ongeveer" denk. Zoals gezegd, totaal op buikgevoel gebaseerd en ik sta zeker open voor constructieve en tweaker-waardige kritiek.
SilentDecode 9 januari 2025 01:47
Ja, heel schattig.. Nu wil ik graag de IOPS weten, want dat is wel wat belangrijker dan maximale bandbreedte..
Prince @SilentDecode9 januari 2025 09:06
Ik ook, maar ze hebben dit niet aangegeven in het nieuwsbericht en de drive zelf is nog niet beschikbaar op de website.
Voor de mensen met interesse is dit hier het oorspronkelijke nieuwsbericht

edit
Hier de specs sheet van de 2 en 4TB GE versie (geen IOPS)


Hier de specs website van de 2 en 4Tb

En hier de enige review die ik kon vinden van de 4Tb GE versie.

[Reactie gewijzigd door Prince op 9 januari 2025 09:17]

qbig1970 8 januari 2025 21:17
Stop deze in je PS5 (Pro) en je zit gebakken, denk ik!
HS2005 @qbig19708 januari 2025 22:04
Volgens mij is de architectuur t.o.v. de reguliere PS5 niet gewijzigd. Kortom de PS5 Pro gebruikt ook een PCIe 4.0 slot. Ik gebruik zelf de Samsung 990 PRO NVMe SSD 4TB (Met Heatsink) voor mijn PS5 Pro.
checkpointx @qbig19708 januari 2025 21:19
zonder goed heatsink zeker ;)
Cristan @qbig19708 januari 2025 21:29
De PS5 ondersteunt inderdaad 8TB SSDs, maar ondersteunt wel alleen maar PCIe 4.0. Een PCIe 5.0 drive hierin stoppen werkt wel, maar is wel zonde van het geld.
MPIU8686
@Cristan9 januari 2025 07:52
De PS5 ondersteunt inderdaad 8TB SSDs, maar ondersteunt wel alleen maar PCIe 4.0. Een PCIe 5.0 drive hierin stoppen werkt wel, maar is wel zonde van het geld.
Heb zelf de PS5Pro en heb deze uitgebreid met een PCIe4.0 NVMe van 4TB en qua prijs was dat ook wel al pittig.

Inderdaad, terwijl mijn PS5Pro tot 8TB ondersteund is het weggesmeten geld om daarvoor een PCIe5.0 NVMe in te installeren aangezien de PS5Pro maar een PCIe4.0 slot heeft.
analog_ @MPIU86869 januari 2025 14:39
Er is meer dan sequential read in big blocks. Die nieuwe modellen kunnen hogere random read/writes hebben in small blocks waarbij de interface minder uitmaakt.
Van der Berg 8 januari 2025 23:13
Dat is een verdubbeling in snelheid en je moet de juiste moederbord hebben. Ik stond ook voor de keuze voor PCI-E 5.0 M.2 met de snelste: Corsair MP700 Pro 4TB of Samsung 990 Pro 4TB. Die Corsair kostte mij €569 terwijl de Samsung 990 Pro 4TB €341. De keuze was snel gemaakt om voor een 990 Pro 4TB te kiezen.

Wat een enorme koeler! Dit zou eens niet passen met mijn 4090 videokaart. Daarnaast heeft mijn eigen moederbord 2 M.2 koelers

[Reactie gewijzigd door Van der Berg op 8 januari 2025 23:30]

Gely @Van der Berg9 januari 2025 08:11
Die Samsung 990 Pro 4TB is toch nog altijd PCI-E 4.0?
arbraxas @Gely9 januari 2025 10:32
Heeft een consument meer nodig dan?
Behalve een benchmark kan ik echt geen scenario bedenken dat ik het maximale uit mijn 980PRO ga halen.

Workstations snap ik wel, maar voor de consument is PCIE4 Nvme gewoon genoeg en ook nog eens veel praktischer en goedkoper. Want je zit niet met die enorme koelblokken. Die ik dus niet onder mijn videokaart gevrot krijg waar ze komen te zitten.
Gely @arbraxas9 januari 2025 10:52
Neen, maar daar ging mijn opmerking niet over. In de post van Van der Berg klinkt het alsof beide PCI-E 5.0 zijn waarbij de Corsair de snelste van de 2 is. Vandaar...
Van der Berg @arbraxas9 januari 2025 12:56
Daarnaast waren de prijzen dusdanig verschillend dat ik voor de 990 Pro 4TB van Samsung ben gegaan. Ik dacht eerst misschien een voorbereiding op toekomstige platform. Het kan zijn dat er tegen die tijd lagere prijzen mogelijk zijn of een nog snellere M.2's SSD uit is.

Ik heb nu in mijn systeem:
1x 990 Pro 4TB (Als opstartschijf met Windows)
1x 980 Pro 1TB

De 970 EVO 1TB M.2 ga ik extern maken.

[Reactie gewijzigd door Van der Berg op 9 januari 2025 12:57]

Van der Berg @Gely9 januari 2025 12:52
De Samsung is inderdaad een PCI-E 4.0 en is ook nog steeds een van de snelste. Ik had dus nu de mogelijkheid om voor de snelste te gaan met de Corsair MP700 Pro 4TB en de hoofdprijs te betalen. Ene kant ben je klaar voor de toekomst met de Corsair MP700 Pro, maar waar ik ook bang voor was dat tegen de tijd bij upgraden naar een nieuwe basis, misschien veel snellere SSD's beschikbaar zouden komen tegen een goedkopere prijzen dan nu. Ten tweede ondersteunt mijn X570 platform nog geen PCI-E 5.0.

Een andere probleem bij de Corsair MP700 Pro 4TB is zijn koeling die waarschijnlijk niet ging passen in combinatie met mijn 4090 videokaart en dat geld ook voor deze nieuwe Team Group M.2 met enorme koeler erop :)
MPIU8686
@Van der Berg9 januari 2025 08:29
Wat een enorme koeler! Dit zou eens niet passen met mijn 4090 videokaart. Daarnaast heeft mijn eigen moederbord 2 M.2 koelers
Daarom moet je deze niet rechtstreeks op je mobo gebruiken onder de mobo heatsink. Maar kan gebruikt worden op een PCIE5.0x16 uitbreidingslot voor NVMe's. Daarop is soms wel al een deftige koeling geïnstalleerd, maar je kunt deze uitbreidingsslots ook zonder heatsink kopen en hier zelf je type koeling op installeren of die van T-FORCE zelf.
Indy81 9 januari 2025 10:26
Is dit werkelijk nog solid state? Want er zitten gewoon weer bewegende onderdelen in nu. Terug naar 'spinning metal' :(
Dat niet alleen, dat ding is net zo groot als een ouderwetse harddisk. Waar je vroeger met gemak 8 van zulke 3.5" schijven kwijt kon, gaat je dat nu niet meer lukken.
Hakker 9 januari 2025 12:30
Ik zie liever goedkopere PCIe 3.0 versies 8TB of mogelijk zelfs 16TB NVME sticks.

PCIe 5.0 is voor ons consumenten echt compleet nutteloos op dit moment. Leuk je kan 11GB/s schrijven. Dus je kan je SSD volpompen in 12 minuten en compleet lezen in 10 minuten, maar je zal dat nooit doen.

Waar ik dol gelukkig van zou worden 1GB/s SSD maar met 30TB ruimte in 2,5 inch vorm met een competetieve prijs ten opzichte van een HDD. Als zoiets 2x zo duur zou zijn als HDD's zou ik niet meer omkijken naar HDD's

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