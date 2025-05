Gigabyte itereert gestaag met zijn Aorus Gen5-ssd's. De eerste die het bedrijf uitbracht, had geadverteerde snelheden tot 10GB/s en daarna volgde de 12GB/s-versie. Je voelt hem al aankomen: de nieuwste, voluit de Gigabyte AORUS Gen5 14000, is de 14GB/s-uitvoering. De theoretische limiet van de PCIe Gen5-interface komt daarmee langzaam in zicht: die is 15,75GB/s. Een theoretische Aorus-drive die 16GB/s belooft zou wegens harde limieten dus altijd aan overpromising and underdelivering doen.

Hoe is dat met de nieuwe Aorus Gen5 14000 gesteld? Afgaande op de naam zouden we 14GB/s verwachten, maar vorige versies haalden op slechts een handjevol benchmarks de geadverteerde snelheden. Omdat we de kleinste capaciteit van de Aorus Gen5 testen, de 1TB-drive, haalt die niet het onderste uit de kan: de ervaring leert dat 2TB-drives over het algemeen de snelste zijn. Bovendien adverteert Gigabyte met sequentiële snelheden tot 'slechts' 13600MB/s voor lezen, dus op basis van specificaties hoeven we de 14GB/s-grens niet te verwachten. Desondanks gaan we op zoek of we benchmarks zien waarin de 14000 die snelheid haalt.

(In) de doos Gigabyte levert de Aorus 14000 in een kartonnen, bedrukt doosje met daarin een kartonnen binnendoos. Er is geen plastic in de verpakking aanwezig.

Hoe is Gigabyte bij de 14000 aanbeland als de drive in beginsel vrijwel hetzelfde is als de Aorus 10000 en 12000? De controller is immers, zoals vrijwel alle Gen5-drives tot dusver, de bekende Phison E26, voluit de PS5026-E26. Die controller stuurt het eveneens gebruikelijke Micron B58R-nand aan, tlc-nand met 232 laagjes, en wordt bijgestaan door een dram-cache van 2GB per TB. Het nand is, zoals wellicht bekend, 'hetzelfde' bij alle Gen5-drives, maar toch zitten er incrementele verschillen in. De eerste lichting was namelijk gelimiteerd tot intrinsieke snelheden van 1600MT/s, terwijl de controller 2400MT/s aankan. Daarna volgden drives met nand dat 2000MT/s aankan en in de nieuwste Gen5-drives - en zo ook in de Aorus 14000 - zit nand met snelheden tot 2400MT/s, waarmee de controller dus op volle snelheid kan werken.

Gigabyte heeft de Aorus Gen5 14000 in drie capaciteiten beschikbaar: de door ons geteste 1TB, 2TB en 4TB. Die zijn vooralsnog geen van drieën te koop, dus een prijs per terabyte kunnen we niet vergelijken met andere Gen5-drives. Wel kunnen we de prestaties vergelijken, waar mogelijk met andere 1TB Gen5-drives.