Door Willem de Moor

Redacteur

Feedback • 19-12-2023 09:00 57

Round-up Gen5-ssd's: de stand van zaken

De MSI Spatium M570 Pro tegen de rest

19-12-2023 • 09:00

57

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Inleiding

MSI is het nieuwste lid van de club fabrikanten die een Gen5-ssd op basis van de Phison E26 en Micron-nand hebben uitgebracht. De inzending van MSI luistert naar de naam Spatium M570 Pro en de drive is verkrijgbaar in capaciteiten van 1, 2 en 4TB. Dankzij een wat latere instap - de eerste Gen5-drive die voor consumenten beschikbaar kwam, was de Gigabyte Aorus Gen5 10000, die we in maart 2023 hebben gereviewd - kan de M570 van wat sneller nandflash gebruikmaken. De drive is technisch vergelijkbaar met de overige Phison-drives, maar valt vooral op door zijn enorme Frozr-luchtkoeler.

Naast de Spatium M570 Pro hebben we nog enkele nieuwe Gen5-drives kunnen testen; de Adata 970 Legend zagen we al op de Computex, maar hij vond eindelijk zijn weg naar ons testlab. Ook de opvolger van die eerste Gen5-drive die we hebben getest, de Gigabyte Aorus Gen5 12000, hebben we inmiddels aan de tand gevoeld. Terwijl deze review nog gepubliceerd moest worden, stuurde Seagate nog de Firecuda 540 op. Die is te laat binnen voor het reviewembargo van de M570, maar we voegen hem toe zodra hij getest is. Al deze drives, de MSI M570 incluis, hebben gemeen dat ze met Microns NY181-nand zijn gemaakt. Dat is rapper dan de eerste serie nand waarmee de Phison E26-controller werd gecombineerd. Die E26-controller is momenteel nog altijd de enige Gen5-controller die voor consumentendrives beschikbaar is.

In de 2TB-versie die wij getest hebben, kost de MSI Spatium M570 Pro ongeveer 350 euro. Voor dezelfde capaciteit van de Adata 970 Legend betaal je drie tientjes minder, net als voor de T700 van Crucial. De MP700 Pro zit ongeveer op het niveau van de MSI-drive, terwijl er voor de Aorus-drive nauwelijks prijzen zijn en de Firecuda door een gebrek aan wederverkopers erg duur is. In deze round-up kijken we niet alleen naar die Spatium-drive, maar nemen we terloops ook de Adata- en Seagate-drives mee. Daarmee hebben we in deze round-up alle grote spelers die een Gen5-drive aanbieden.

Update 22 december: op het moment van publicatie wachtten we nog op de Seagate 540; inmiddels is die aangekomen en getest. Die testresultaten zijn aan deze review toegevoegd.

MSI Spatium M570

De drives vergeleken

We beginnen met de ssd die met de publicatie van deze round-up wordt geïntroduceerd: MSI's Spatium Pro M570. Ik gaf op de eerste pagina al aan dat ook deze drive is opgetrokken rond de enige Gen5-controller die momenteel in consumenten-ssd's is terug te vinden: de Phison PS5026-E26, kortweg E26. Deze controller wordt tot op heden altijd gecombineerd met Microns B58R-nand, een aanduiding voor Microns zesde generatie 3d-nand. Dat nand zit ook weer in de M570, maar niet alle B58R-chips zijn hetzelfde. De theoretisch maximale snelheid van dit nand bedraagt 2400MT/s, maar dat wordt niet altijd gehaald. De eerste chips van deze generatie werken op 1600MT/s, waardoor de maximale sequentiële snelheid van de drives op 10GB/s uitkwam, zoals bij de Gigabyte Aorus 10000. Latere chips, met aanduiding NY181, halen hogere snelheden van 2000MB/s, waardoor de snelheid op 12,4GB/s uitkomt. Dat nand zit in vrijwel alle andere drives, behalve de Crucial T700. Die heeft namelijk NV053 aan boord, maar haalt dezelfde snelheden tot 12,4GB/s. Het lijkt dus om hetzelfde nand te gaan, maar dan met een afwijkende naam. Crucial is immers onderdeel van Micron en kan ander nand gebruiken dan aan klanten geleverd wordt. Ook het dram wijkt af bij Crucial; het is de enige met Micron-dram, waar alle andere fabrikanten SK Hynix als leverancier hebben.

Onder de heatsink wijkt de M570 dus niet zichtbaar af van de andere Gen5-drives, maar fabrikanten hebben twee factoren waarmee ze zich kunnen onderscheiden. Ten eerste is er de firmware, waaraan een beetje gesleuteld kan worden. Dat is natuurlijk niet zichtbaar, maar wel merkbaar. Zo maakt Seagate in de Firecuda gebruik van het snellere NY181-nand, maar is de snelheid volgens de specs beperkt tot 10GB/s. Mogelijk is dat om de levensduur van de drive te verlengen; het is in ieder geval de enige met een opgegeven TBW van 2000TB. Een andere factor die meegespeeld zal hebben om die snelheid lager in te stellen, zal de koeling zijn. De 540 is een 'kale' ssd, zonder meegeleverde heatsink.

Drive Adata 970 Legend Corsair MP700 Pro Crucial T700 Gigabyte Aorus 10000 Gigabyte Aorus 12000 MSI Spatium Pro M570

Seagate Firecuda 540
Capaciteiten 1TB
2TB		 1TB
2TB		 1TB
2TB
4TB		 1TB
2TB		 1TB
2TB		 1TB
2TB
4TB		 1TB
2TB
4TB
Controller PS5026-E26
Nand B58R FortisFlash
Nand-versie NY181 NY181 NV053 NV066 NY181 NY181 NY181
Koeling Actief Actief Passieve heatsink Passieve heatsink Passieve heatsink Passieve heatsink Geen
Cache (2TB) 4GB
Lpddr-variant SK Hynix 4266 SK Hynix 4266 Micron 4266 SK Hynix 4266 SK Hynix 4266 SK Hynix 4266 SK Hynix
TBW (2TB) 1400TB 1400TB 1200TB 1400TB 1400TB 1400TB 2000TB
Garantie 5 jaar
Introductie Juli 2023 November 2023 Mei 2023 Maart 2023 Augustus 2023 December 2023 Juni 2023
Prijs Onbekend € 375,75 € 366,24 Onbekend € 339,- Onbekend € 761,70

Dat brengt ons bij de tweede differentiator: de koeler. Het is inmiddels hopelijk bekend dat de Gen5-drives een stuk warmer worden dan Gen4-ssd's; het opgegeven maximale energiegebruik ligt ruim boven de 10W en zelfs 11,5W is meer regel dan uitzondering. Vrijwel alle Gen5-drives worden dan ook geleverd met koeler, of ten minste met de optie die vanuit de fabriek voorgeïnstalleerd geleverd te krijgen. De door ons geteste drives zijn deels voorzien van actieve koeling, zoals de Adata 970 Legend en de Corsair MP700 Pro, en deels zijn ze passief gekoeld. De twee Aorus-drives zijn voorzien van een grote heatsink die Gigabyte de Thermal Guard Xtreme noemt. Ook de MSI-drive heeft een passieve koeler, die nog groter is dan die van Gigabyte; de Frozr is bijna zeven centimeter hoog. Ook de Crucial T700 is passief gekoeld, maar met een subtielere, kleinere heatsink.

Nog een opmerking over de actieve koeling van de MP700 Pro en 970 Legend: de Corsair-drive is vrijwel onhoorbaar en ik hoorde de ventilator alleen draaien met de ssd ongeveer in m'n oor. Het is een heel ander verhaal bij de Adata 970 Legend. De op een SATA-connector aangesloten ventilator maakt gewoon herrie en overstemt het geluid van onze complete testset-up. Ook andere reviews maken melding van deze overmatige geluidsproductie, dus helaas lijkt het exemplarisch. Een passieve oplossing of het vervangen van de ventilator lijkt dus geen overbodige luxe hier.

Testmethode

Testconfiguratie

Moederbord Asrock Z790 Taichi
Processor Intel Core i7-13700K
Geheugen 4x Kingston Fury Beast 32GB DDR5 @3600MT/s
Systeemdrive Corsair MP600 500GB
Videokaart Geen (igp)
Koeler Scythe Mugen 5 rev C
Voeding Seasonic Prime Titanium 650W
Windows-versie Windows 11
Gebruikte software AS SSD 2.0.7316.34247
ATTO 4.01.0f1
CDM 8.0.4
PCMark 10 2.1.2177 64
3DMark

Ons testsysteem bestaat uit een Core i7-13700K die we in een Asrock Z790 Taichi-moederbord prikken. Dat combineren we met 128GB DDR5-werkgeheugen, bestaande uit twee kitjes Kingston Fury Beast van 64GB. Dat geheugen hebben we nodig om een ramdisk te maken om alle tests mee te draaien, zodat we geen bottleneck hebben van een systeemschijf. Omdat we alle geheugenslots bezetten met dual-rank-modules, kan het geheugen niet meer dan 3600MT/s halen. Om te booten hebben we een Corsair MP600-drive in gebruik, waarop we Windows 11 Pro geïnstalleerd hebben. Het geheel wordt van prik voorzien door een Seasonic 650W-voeding.

Synthetische tests

Wat benchmarks betreft hebben we een paar wijzigingen aangebracht. We draaien nog steeds enkele synthetische benchmarks als AS SSD en ATTO, en hebben daar CrystalDiskMark aan toegevoegd, met de standaardinstellingen en de tests van de NVMe-benchmark.

Praktijktests

De praktijkbenchmarks bestaan uit PCMark 10, waarvan we de complete Storage-test draaien, en ook de zware consistencytest is gebleven. Speciaal om de gamingprestaties in kaart te brengen, heeft UL Benchmarks een Storage Benchmark aan 3DMark toegevoegd; die draaien we voortaan ook. We hebben onze eigen traces, opgenomen en afgespeeld met NasPT, geschrapt. Die kregen een baard en de software wordt al te lang niet bijgewerkt om relevante resultaten te kunnen geven.

Wel hebben we onze USB-test naar ssd-benchmarks geport, zodat we een realworldtest toevoegen waarmee je kunt zien hoe snel een drive kleinere en grotere bestanden kopieert. Daarnaast testen we hoe snel de (pseudo)slc-cache van een ssd is en hoelang die bruikbaar is door er sequentiële data in blokken van 500MB naartoe te schrijven en de snelheid te loggen. Velen van jullie vroegen in het verleden of we kunnen testen hoe ssd's presteren als ze niet volledig leeg zijn. Dat doen we met deze test door niet alleen te testen op een lege drive, maar ook op een halfvolle drive en een ssd die voor driekwart vol is. We schrijven in die drie gevallen naar de drive vanaf een ramdisk.

Warmte en energie

Die laatste testmethode gebruiken we ook om de warmtehuishouding in kaart te brengen. Een te hete ssd gaat immers throttlen, waardoor de prestaties teruglopen. We testen daarom ssd's hetzij met hun eigen heatsink als ze daarmee geleverd worden, hetzij onder de heatsink van ons Taichi-moederbord om te zien hoe de temperaturen en bijbehorende snelheden van de drive zich ontwikkelen bij belasting. De overige tests worden met actieve koeling op de ssd's uitgevoerd om de effecten van die throttling op de ruwe prestaties te minimaliseren. Uiteraard testen we de drives met de op het moment van testen nieuwste firmware.

Ons testplatform bestaat uit een Z790-moederbord met Intel Core i7-13700K-processor. Wat we nog niet konden op dat nieuwe platform, was het opgenomen vermogen van ssd's testen. Daar komt nu verandering in, want inmiddels hebben we een oplossing ontwikkeld om het energiegebruik van ssd's nauwkeurig te meten en te loggen.

Om het vermogen van ssd's te meten, gebruiken we een aangepast riserkaartje van het bedrijf SerialCables. Daarmee kunnen we naast Gen3- en Gen4-ssd's ook de snellere Gen5-drives meten.

Vermogensmeter ssd's (2023)Vermogensmeter ssd's (2023)Vermogensmeter ssd's (2023)

We hebben het pcb aangepast en er een stroommeter op gesoldeerd. Die INA226-meter stuurt data, of eigenlijk weerstandwaarden, naar een Arduino, die tijdens de tests keurig logt wat de spanning op de 3,3V-lijn is, welke stroomsterkte geleverd wordt en zo wat het gevraagde vermogen van de drives is. We meten dat in milliwatts en de sample-snelheid is 20ms, waarbij de sensor dan al acht samples gemiddeld heeft, voor een effectieve samplerate van 5ms of 200Hz.

Vermogensmeter ssd's (2023)

We gebruiken CrystalDiskMark om het opgenomen vermogen tijdens lezen en schrijven te meten. Om het idle-vermogen te meten, zetten we het Windows-energieprofiel op Power Saver en wachten we tot ASPT de drive in Deep Sleep op PS4 zet. Dat idle- of slaapverbruik is vooral relevant voor laptopgebruikers, maar let op: een drive die niet correct in slaapstand gaat, verbruikt al snel ongeveer 1W. Dat klinkt niet als veel, maar met acht uur per dag is dat 3kWh per jaar, en als je pc constant aanstaat, is dat 9kWh: toch een paar euro.

Een van de testsystemen voor Gen5-ssd's

Synthetische tests: ATTO en CrystalDiskMark

Met ATTO testen we comprimeerbare data in steeds oplopende transfersizes. We lichten de 4kB-, 64kB- en 1MB-transfersizes eruit. De kleinere groottes zijn relevant voor de randomread- en writeprestaties, terwijl de 1MB-bestanden een beeld van sequentiële overdrachten geeft. ATTO gaat tot transfersizes van 64MB, maar in de regel lopen de snelheden na 1MB niet meer op.

Op rauwe performance scoort de M570 met het lezen van sequentiële data het hoogst van de Gen5-drives en dat geldt ook voor het schrijven van sequentiële data. Bij kleinere overdrachten is het een beetje stuivertje wisselen wie aan kop gaat. We zien hoe dan ook een duidelijke schifting tussen de Gen4- en Gen5-drives..

  • ATTO - Read - QD 4 - 1MB
  • Read - QD 4 - 64 kB
  • Read - QD 4 - 4 kB
  • Write - QD 4 - 1MB
  • Write - QD 4 - 64 kB
  • Write - QD 4 - 4 kB
ATTO - Read - QD 4 - 1MB - Gem. snelheid
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
MSI Spatium M570 Pro 2TB
10.577
Gigabyte AORUS Gen5 12000 2TB
10.283
Crucial T700 2TB
10.268
Corsair MP700 Pro 2TB
10.217
Seagate FireCuda 540 2TB
8.702
Gigabyte AORUS Gen5 10000 2TB
8.100
Adata Legend 970 2TB
7.986
MSI Spatium M480 2TB
6.920
WD Black SN850X 2TB
6.060
Samsung 990 Pro 2TB
6.020
ATTO - Read - QD 4 - 64 kB - Gem. snelheid
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
Seagate FireCuda 540 2TB
6.123
Crucial T700 2TB
6.123
Corsair MP700 Pro 2TB
6.123
Gigabyte AORUS Gen5 12000 2TB
6.123
MSI Spatium M570 Pro 2TB
6.038
WD Black SN850X 2TB
5.880
Gigabyte AORUS Gen5 10000 2TB
5.720
MSI Spatium M480 2TB
5.700
Samsung 990 Pro 2TB
5.690
Adata Legend 970 2TB
3.832
ATTO - Read - QD 4 - 4 kB - Gem. snelheid
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
Crucial T700 2TB
931
Seagate FireCuda 540 2TB
929
Corsair MP700 Pro 2TB
929
Adata Legend 970 2TB
924
MSI Spatium M570 Pro 2TB
920
Gigabyte AORUS Gen5 12000 2TB
917
Gigabyte AORUS Gen5 10000 2TB
888
WD Black SN850X 2TB
808
Samsung 990 Pro 2TB
748
MSI Spatium M480 2TB
376
ATTO - Write - QD 4 - 1MB - Gem. snelheid
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
MSI Spatium M570 Pro 2TB
11.610
Gigabyte AORUS Gen5 12000 2TB
11.409
Crucial T700 2TB
11.380
Corsair MP700 Pro 2TB
11.380
Seagate FireCuda 540 2TB
10.201
Gigabyte AORUS Gen5 10000 2TB
9.540
Samsung 990 Pro 2TB
6.670
WD Black SN850X 2TB
6.500
MSI Spatium M480 2TB
6.310
Adata Legend 970 2TB
3.570
ATTO - Write - QD 4 - 64 kB - Gem. snelheid
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
Crucial T700 2TB
10.217
Corsair MP700 Pro 2TB
9.461
Seagate FireCuda 540 2TB
9.361
MSI Spatium M570 Pro 2TB
9.361
Gigabyte AORUS Gen5 12000 2TB
9.194
Gigabyte AORUS Gen5 10000 2TB
8.660
MSI Spatium M480 2TB
5.610
Adata Legend 970 2TB
3.555
Samsung 990 Pro 2TB
3.480
WD Black SN850X 2TB
3.350
ATTO - Write - QD 4 - 4 kB - Gem. snelheid
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
Crucial T700 2TB
911
Samsung 990 Pro 2TB
841
MSI Spatium M570 Pro 2TB
789
Adata Legend 970 2TB
784
Corsair MP700 Pro 2TB
783
Gigabyte AORUS Gen5 12000 2TB
779
Seagate FireCuda 540 2TB
777
Gigabyte AORUS Gen5 10000 2TB
751
WD Black SN850X 2TB
629
MSI Spatium M480 2TB
352

CrystalDiskMark

We splitsen de resultaten van CDM op in sequentiële en random groepen. We draaien CDM twee keer: één keer met de defaultinstellingen en de tweede keer met het NVMe-profiel. Tussen beide tests zit wat overlap, maar we hebben de NVMe-specifieke tests als zodanig aangegeven.

Net als in ATTO liggen de prestaties van de Gen5-drives met de snellere nandvarianten dicht bij elkaar. Allemaal doen ze de beloofde 12,4GB/s bij sequentieel lezen, met uitzondering van de oudere Aorus 10000-drive en de Adata-drive. Ook schrijven doen ze vrijwel even snel en om te onderstrepen dat het vrijwel identieke drives zijn, zien we ook geen significante verschillen bij de overdrachten van 128kB.

  • Sequential 1MB - Q8T1 - Read
  • 1MB - Q8T1 - Write
  • 1MB - Q1T1 - Read
  • 1MB - Q1T1 - Write
  • 128kB - Q32T1 - Read
  • 128kB - Q32T1 - Write
Sequential 1MB - Q8T1 - Read
Interne ssd Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter)
Corsair MP700 Pro 2TB
12.404
Gigabyte AORUS Gen5 12000 2TB
12.395
Crucial T700 2TB
12.393
MSI Spatium M570 Pro 2TB
12.384
Seagate FireCuda 540 2TB
10.083
Gigabyte AORUS Gen5 10000 2TB
10.079
Adata Legend 970 2TB
9.964
Samsung 990 Pro 2TB
7.149
WD Black SN850X 2TB
6.976
Sequential 1MB - Q8T1 - Write
Interne ssd Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter)
MSI Spatium M570 Pro 2TB
11.605
Corsair MP700 Pro 2TB
11.415
Crucial T700 2TB
11.387
Gigabyte AORUS Gen5 12000 2TB
11.376
Gigabyte AORUS Gen5 10000 2TB
10.228
Seagate FireCuda 540 2TB
10.197
WD Black SN850X 2TB
6.482
Samsung 990 Pro 2TB
6.433
Adata Legend 970 2TB
3.551
Sequential 1MB - Q1T1 - Read
Interne ssd Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter)
Crucial T700 2TB
9.086
Corsair MP700 Pro 2TB
9.063
Gigabyte AORUS Gen5 12000 2TB
9.060
MSI Spatium M570 Pro 2TB
8.968
Gigabyte AORUS Gen5 10000 2TB
8.540
Seagate FireCuda 540 2TB
8.498
Adata Legend 970 2TB
7.818
WD Black SN850X 2TB
5.216
Samsung 990 Pro 2TB
4.377
Sequential 1MB - Q1T1 - Write
Interne ssd Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter)
MSI Spatium M570 Pro 2TB
9.408
Gigabyte AORUS Gen5 10000 2TB
9.323
Crucial T700 2TB
9.297
Corsair MP700 Pro 2TB
9.290
Gigabyte AORUS Gen5 12000 2TB
9.282
Seagate FireCuda 540 2TB
9.281
WD Black SN850X 2TB
5.789
Samsung 990 Pro 2TB
5.675
Adata Legend 970 2TB
3.555
Sequential 128kB - Q32T1 (NVMe) - Read
Interne ssd Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter)
Gigabyte AORUS Gen5 12000 2TB
12.331
Crucial T700 2TB
12.319
Corsair MP700 Pro 2TB
12.315
MSI Spatium M570 Pro 2TB
12.197
Gigabyte AORUS Gen5 10000 2TB
10.019
Seagate FireCuda 540 2TB
10.003
Adata Legend 970 2TB
9.761
Samsung 990 Pro 2TB
7.143
WD Black SN850X 2TB
6.974
Sequential 128kB - Q32T1 (NVMe) - Write
Interne ssd Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter)
MSI Spatium M570 Pro 2TB
11.399
Corsair MP700 Pro 2TB
11.104
Gigabyte AORUS Gen5 12000 2TB
11.099
Crucial T700 2TB
11.089
Gigabyte AORUS Gen5 10000 2TB
10.224
Seagate FireCuda 540 2TB
9.860
WD Black SN850X 2TB
6.478
Samsung 990 Pro 2TB
6.425
Adata Legend 970 2TB
3.557

De random reads en writes lopen wel een beetje uiteen en hier zien we zelfs een Gen4-drive aan kop gaan in sommige benchmarks.

  • Random 4KB - Q32T1 - Read
  • 4KB - Q32T1 - Write
  • 4KB - Q1T1 - Read
  • 4KB - Q1T1 - Write
  • 4KB - Q32T16 - Read
  • 4KB - Q32T16 - Write
Random 4KB - Q32T1 - Read
Interne ssd Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter)
WD Black SN850X 2TB
1.347
Adata Legend 970 2TB
1.096
Gigabyte AORUS Gen5 10000 2TB
1.090
Samsung 990 Pro 2TB
1.086
Crucial T700 2TB
1.083
Seagate FireCuda 540 2TB
1.072
Corsair MP700 Pro 2TB
1.069
MSI Spatium M570 Pro 2TB
1.066
Gigabyte AORUS Gen5 12000 2TB
1.060
Random 4KB - Q32T1 - Write
Interne ssd Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter)
WD Black SN850X 2TB
1.201
Crucial T700 2TB
967
Samsung 990 Pro 2TB
803
Gigabyte AORUS Gen5 10000 2TB
800
MSI Spatium M570 Pro 2TB
792
Adata Legend 970 2TB
788
Seagate FireCuda 540 2TB
778
Corsair MP700 Pro 2TB
778
Gigabyte AORUS Gen5 12000 2TB
761
Random 4KB - Q1T1 - Read
Interne ssd Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter)
Crucial T700 2TB
100
MSI Spatium M570 Pro 2TB
100
Gigabyte AORUS Gen5 12000 2TB
100
Corsair MP700 Pro 2TB
100
Gigabyte AORUS Gen5 10000 2TB
98
Seagate FireCuda 540 2TB
98
WD Black SN850X 2TB
95
Samsung 990 Pro 2TB
92
Adata Legend 970 2TB
68
Random 4KB - Q1T1 - Write
Interne ssd Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter)
Gigabyte AORUS Gen5 12000 2TB
406
WD Black SN850X 2TB
387
Crucial T700 2TB
380
Gigabyte AORUS Gen5 10000 2TB
379
Seagate FireCuda 540 2TB
378
Adata Legend 970 2TB
378
Corsair MP700 Pro 2TB
374
MSI Spatium M570 Pro 2TB
372
Samsung 990 Pro 2TB
354
Random 4KB - Q32T16 (NVMe) - Read
Interne ssd Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter)
Crucial T700 2TB
6.446
MSI Spatium M570 Pro 2TB
6.431
Corsair MP700 Pro 2TB
6.424
Gigabyte AORUS Gen5 12000 2TB
6.420
Gigabyte AORUS Gen5 10000 2TB
6.128
Seagate FireCuda 540 2TB
6.109
Samsung 990 Pro 2TB
5.735
Adata Legend 970 2TB
5.650
WD Black SN850X 2TB
4.969
Random 4KB - Q32T16 (NVMe) - Write
Interne ssd Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter)
Gigabyte AORUS Gen5 10000 2TB
6.984
Corsair MP700 Pro 2TB
6.728
MSI Spatium M570 Pro 2TB
6.680
Gigabyte AORUS Gen5 12000 2TB
6.647
Crucial T700 2TB
6.551
Seagate FireCuda 540 2TB
6.489
Samsung 990 Pro 2TB
6.155
WD Black SN850X 2TB
4.865
Adata Legend 970 2TB
3.521

Synthetische tests: AS SSD

AS SSD maakt gebruik van niet-comprimeerbare data, waardoor snelheden meestal wat lager uitvallen dan bij CDM of ATTO.

De snelheden zijn dan wat lager dan bij de voorgaande benchmarks, maar bij de sequentiële overdrachten zijn er weer nauwelijks verschillen zichtbaar tussen de Gen5-drives. Enkel de 970 Legend en Aorus 10000 scoren lager dan hun '12GB'-broertjes. Ook hier steken de randomprestaties niet boven die van Gen4-drives uit en zien we de SN850X weer af en toe bovenaan staan.

  • AS SSD - Read - Sequential
  • Write - Sequential
  • Read - 4K blokken
  • Write - 4K blokken
  • Read - 4K blokken - 64 Threads
  • Write - 4K blokken - 64 Threads
AS SSD - Read - Sequential
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
MSI Spatium M570 Pro 2TB
9.083
Gigabyte AORUS Gen5 12000 2TB
8.875
Crucial T700 2TB
8.873
Corsair MP700 Pro 2TB
8.558
Seagate FireCuda 540 2TB
7.610
Gigabyte AORUS Gen5 10000 2TB
7.595
Adata Legend 970 2TB
7.170
WD Black SN850X 2TB
5.899
Samsung 990 Pro 2TB
5.805
MSI Spatium M480 2TB
5.805
AS SSD - Write - Sequential
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
MSI Spatium M570 Pro 2TB
9.433
Corsair MP700 Pro 2TB
9.322
Crucial T700 2TB
9.268
Gigabyte AORUS Gen5 12000 2TB
9.239
Seagate FireCuda 540 2TB
9.021
Gigabyte AORUS Gen5 10000 2TB
8.689
MSI Spatium M480 2TB
6.205
WD Black SN850X 2TB
5.546
Samsung 990 Pro 2TB
5.217
Adata Legend 970 2TB
3.331
AS SSD - Read - 4K blokken
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
Corsair MP700 Pro 2TB
93,75
Crucial T700 2TB
93,69
Gigabyte AORUS Gen5 12000 2TB
93,51
MSI Spatium M570 Pro 2TB
93,32
Seagate FireCuda 540 2TB
91,85
MSI Spatium M480 2TB
90,18
WD Black SN850X 2TB
89,25
Gigabyte AORUS Gen5 10000 2TB
87,87
Samsung 990 Pro 2TB
85,68
Adata Legend 970 2TB
63,64
AS SSD - Write - 4K blokken
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
WD Black SN850X 2TB
374,06
Corsair MP700 Pro 2TB
366,71
Adata Legend 970 2TB
364,97
Gigabyte AORUS Gen5 12000 2TB
362,95
Seagate FireCuda 540 2TB
362,44
Crucial T700 2TB
360,55
MSI Spatium M570 Pro 2TB
360,37
Gigabyte AORUS Gen5 10000 2TB
340,01
Samsung 990 Pro 2TB
332,79
MSI Spatium M480 2TB
242,66
AS SSD - Read - 4K blokken - 64 Threads
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
Gigabyte AORUS Gen5 12000 2TB
3.726,29
Corsair MP700 Pro 2TB
3.725,33
Crucial T700 2TB
3.716,22
MSI Spatium M570 Pro 2TB
3.715,62
Samsung 990 Pro 2TB
3.650,86
Seagate FireCuda 540 2TB
3.617,76
Gigabyte AORUS Gen5 10000 2TB
3.604,01
WD Black SN850X 2TB
2.805,13
MSI Spatium M480 2TB
2.700,86
Adata Legend 970 2TB
2.576,67
AS SSD - Write - 4K blokken - 64 Threads
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
Gigabyte AORUS Gen5 10000 2TB
6.121,93
Corsair MP700 Pro 2TB
4.423,43
Gigabyte AORUS Gen5 12000 2TB
4.335,38
Seagate FireCuda 540 2TB
4.317,65
MSI Spatium M570 Pro 2TB
4.295,56
WD Black SN850X 2TB
3.787,16
Samsung 990 Pro 2TB
3.754,85
Crucial T700 2TB
3.366,51
MSI Spatium M480 2TB
3.238,47
Adata Legend 970 2TB
2.837,30

Iops

Hoge iops zijn natuurlijk een direct gevolg van hoge doorvoersnelheden, maar voor het gemak voegen we ze voortaan aan de benchmarkresultaten toe.

  • Read - 512B
  • Write - 512B
  • Read - 4K
  • Write - 4K
  • Read - 4K-64 Threads
  • Write - 4K-64 Threads
  • Read - 16MB
  • Write - 16MB
AS SSD - Read - 512B
Interne ssd Gemiddelde doorvoersnelheid in iops (hoger is beter)
Corsair MP700 Pro 2TB
87.082
Crucial T700 2TB
86.543
Gigabyte AORUS Gen5 12000 2TB
86.378
MSI Spatium M570 Pro 2TB
83.101
Gigabyte AORUS Gen5 10000 2TB
82.902
WD Black SN850X 2TB
79.356
MSI Spatium M480 2TB
64.751
Seagate FireCuda 540 2TB
56.520
Samsung 990 Pro 2TB
38.842
Adata Legend 970 2TB
16.836
AS SSD - Write - 512B
Interne ssd Gemiddelde doorvoersnelheid in iops (hoger is beter)
Samsung 990 Pro 2TB
86.654
WD Black SN850X 2TB
85.895
MSI Spatium M480 2TB
63.784
Gigabyte AORUS Gen5 10000 2TB
36.852
Adata Legend 970 2TB
29.195
Corsair MP700 Pro 2TB
28.231
Crucial T700 2TB
27.233
Seagate FireCuda 540 2TB
25.853
Gigabyte AORUS Gen5 12000 2TB
25.830
MSI Spatium M570 Pro 2TB
23.779
AS SSD - Read - 4K
Interne ssd Gemiddelde doorvoersnelheid in iops (hoger is beter)
Corsair MP700 Pro 2TB
24.001
Crucial T700 2TB
23.986
Gigabyte AORUS Gen5 12000 2TB
23.938
MSI Spatium M570 Pro 2TB
23.890
Seagate FireCuda 540 2TB
23.515
MSI Spatium M480 2TB
23.086
WD Black SN850X 2TB
22.849
Gigabyte AORUS Gen5 10000 2TB
22.474
Samsung 990 Pro 2TB
21.935
Adata Legend 970 2TB
16.292
AS SSD - Write - 4K
Interne ssd Gemiddelde doorvoersnelheid in iops (hoger is beter)
WD Black SN850X 2TB
95.759
Corsair MP700 Pro 2TB
93.877
Adata Legend 970 2TB
93.432
Gigabyte AORUS Gen5 12000 2TB
92.916
Seagate FireCuda 540 2TB
92.786
Crucial T700 2TB
92.301
MSI Spatium M570 Pro 2TB
92.253
Gigabyte AORUS Gen5 10000 2TB
87.041
Samsung 990 Pro 2TB
85.195
MSI Spatium M480 2TB
62.122
AS SSD - Read - 4K-64 Threads
Interne ssd Gemiddelde doorvoersnelheid in iops (hoger is beter)
Gigabyte AORUS Gen5 12000 2TB
953.929
Corsair MP700 Pro 2TB
953.684
Crucial T700 2TB
951.352
MSI Spatium M570 Pro 2TB
951.200
Samsung 990 Pro 2TB
934.620
Seagate FireCuda 540 2TB
926.147
Gigabyte AORUS Gen5 10000 2TB
922.627
WD Black SN850X 2TB
718.114
MSI Spatium M480 2TB
691.419
Adata Legend 970 2TB
659.627
AS SSD - Write - 4K-64 Threads
Interne ssd Gemiddelde doorvoersnelheid in iops (hoger is beter)
Gigabyte AORUS Gen5 10000 2TB
1.567.213
Corsair MP700 Pro 2TB
1.132.399
Gigabyte AORUS Gen5 12000 2TB
1.109.856
Seagate FireCuda 540 2TB
1.105.319
MSI Spatium M570 Pro 2TB
1.099.663
WD Black SN850X 2TB
969.512
Samsung 990 Pro 2TB
961.241
Crucial T700 2TB
861.828
MSI Spatium M480 2TB
829.048
Adata Legend 970 2TB
726.348
AS SSD - Read - 16MB
Interne ssd Gemiddelde doorvoersnelheid in iops (hoger is beter)
MSI Spatium M570 Pro 2TB
568
Gigabyte AORUS Gen5 12000 2TB
555
Crucial T700 2TB
555
Corsair MP700 Pro 2TB
535
Seagate FireCuda 540 2TB
476
Gigabyte AORUS Gen5 10000 2TB
475
Adata Legend 970 2TB
448
WD Black SN850X 2TB
369
MSI Spatium M480 2TB
363
Samsung 990 Pro 2TB
363
AS SSD - Write - 16MB
Interne ssd Gemiddelde doorvoersnelheid in iops (hoger is beter)
MSI Spatium M570 Pro 2TB
590
Corsair MP700 Pro 2TB
583
Crucial T700 2TB
579
Gigabyte AORUS Gen5 12000 2TB
577
Seagate FireCuda 540 2TB
564
Gigabyte AORUS Gen5 10000 2TB
543
MSI Spatium M480 2TB
388
WD Black SN850X 2TB
347
Samsung 990 Pro 2TB
326
Adata Legend 970 2TB
208

Praktijktests: filecopy en duurtest

In deze kopieertest lezen en schrijven we kleine en grote bestanden van en naar de ssd. Om een bottleneck met de systeemopslag te voorkomen, draaien we de test vanaf een ramdisk.

De Gen5-drives scoren met kleine bestandjes lezen nog behoorlijk uiteenlopend, maar het schrijven gaat bij allemaal ongeveer even snel. Dat beeld zien we in iets mindere mate met het lezen en schrijven van de 10GB-bestanden. Bij de leestest van de 50GB-bestanden zitten de meeste drives weer dicht op elkaar, al vallen de prestaties van de T700 wat tegen. Die revancheert zich echter bij het schrijven en is dan een van de snelste drives.

  • 1000x 5MB-bestand lezen
  • 1000x 5MB-bestand schrijven
  • 10GB-bestand lezen
  • 10GB-bestand schrijven
  • 50GB-bestand lezen
  • 50GB-bestand schrijven
1000x 5MB-bestand lezen
Interne ssd Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter)
Crucial T700 2TB
4.846,1
Corsair MP700 Pro 2TB
4.088,5
Gigabyte AORUS Gen5 12000 2TB
3.545,4
Adata Legend 970 2TB
3.467,2
Seagate FireCuda 540 2TB
3.444,7
MSI Spatium M570 Pro 2TB
3.300,4
Samsung 990 Pro 2TB
2.984,3
Gigabyte AORUS Gen5 10000 2TB
2.497,5
WD Black SN850X 2TB
1.429,3
1000x 5MB-bestand schrijven
Interne ssd Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter)
Corsair MP700 Pro 2TB
5.056,9
Gigabyte AORUS Gen5 12000 2TB
5.019,6
Gigabyte AORUS Gen5 10000 2TB
5.000,0
Seagate FireCuda 540 2TB
4.993,4
MSI Spatium M570 Pro 2TB
4.954,8
Crucial T700 2TB
4.921,5
Adata Legend 970 2TB
4.891,4
Samsung 990 Pro 2TB
3.793,1
WD Black SN850X 2TB
1.218,5
10GB-bestand lezen
Interne ssd Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter)
Crucial T700 2TB
6.753,2
Corsair MP700 Pro 2TB
5.812,6
Samsung 990 Pro 2TB
5.782,4
Adata Legend 970 2TB
5.427,0
Gigabyte AORUS Gen5 10000 2TB
5.114,9
Gigabyte AORUS Gen5 12000 2TB
4.890,8
Seagate FireCuda 540 2TB
4.814,2
MSI Spatium M570 Pro 2TB
4.801,6
WD Black SN850X 2TB
2.764,7
10GB-bestand schrijven
Interne ssd Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter)
Gigabyte AORUS Gen5 12000 2TB
7.001,2
Corsair MP700 Pro 2TB
6.825,3
Adata Legend 970 2TB
6.746,5
Crucial T700 2TB
6.679,7
MSI Spatium M570 Pro 2TB
6.628,5
Seagate FireCuda 540 2TB
6.621,8
Gigabyte AORUS Gen5 10000 2TB
5.114,9
Samsung 990 Pro 2TB
5.019,7
WD Black SN850X 2TB
4.174,6
50GB-bestand lezen
Interne ssd Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter)
Corsair MP700 Pro 2TB
7.703,9
Gigabyte AORUS Gen5 12000 2TB
7.671,6
MSI Spatium M570 Pro 2TB
7.634,4
Seagate FireCuda 540 2TB
7.521,1
Crucial T700 2TB
7.480,7
Adata Legend 970 2TB
7.462,2
Samsung 990 Pro 2TB
6.348,9
Gigabyte AORUS Gen5 10000 2TB
5.114,9
WD Black SN850X 2TB
1.568,9
50GB-bestand schrijven
Interne ssd Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter)
Gigabyte AORUS Gen5 12000 2TB
6.907,3
Corsair MP700 Pro 2TB
6.842,7
Crucial T700 2TB
6.779,0
Adata Legend 970 2TB
6.752,7
Seagate FireCuda 540 2TB
6.633,8
Gigabyte AORUS Gen5 10000 2TB
6.319,4
MSI Spatium M570 Pro 2TB
6.238,9
Samsung 990 Pro 2TB
5.032,9
WD Black SN850X 2TB
3.410,1

Cachetest

We testen de snelheid van de cache (met actieve koeling op de drives om throttling te voorkomen) door op een lege drive, een halfvolle drive en een driekwart volle ssd een testbestand te schrijven. De lege drive is uiteraard een bestcasescenario, maar de halfvolle en driekwart volle drives zul je vaker in de praktijk tegenkomen. We meten de overdrachtssnelheid van elk bestand, een bestand van 500MB dat in een 329MB grote zip verpakt is, en geven in de grafiek die snelheid weer. We schrijven tot de helft van de vrije ruimte gevuld is.

Cache-snelheden Adata 970 Legend 2TBCache-snelheden Corsair MP700 Pro 2TBCache-snelheden Crucial T700 2TBCache-snelheden Gigabyte Aorus 10000 2TBCache-snelheden Gigabyte Aorus 12000 2TBCache-snelheden MSI Spatium M570 2TBCache-snelheden Seagate Firecuda 540 2TB

Met actieve koeling zijn de drives allemaal ongeveer even snel. De ruim 200GB cache van de lege drives wordt met tegen de 6GB/s volgeschreven en dezelfde cijfers zien we met een halfvolle drive. Als de drives al voor driekwart gevuld zijn, reserveren ze echter nog maar ongeveer 55GB voor de snelle cache. Daar wordt marginaal langzamer naartoe geschreven, maar dat scheelt slechts 100 of 200MB/s vergeleken met de lege of halfvolle drives. Met actieve koeling lijken we dus geen grote onderlinge verschillen te kunnen zien, maar er zitten wel verschillen in wat de drives doen als de cache vol en de drive niet leeg is.

Op een lege drive schrijven ze namelijk allemaal braaf pakweg 750GB met ongeveer 3,2GB/s naar het nand, maar op een halfvolle drive zakt de T700 na de slc-cache direct naar 1,4GB/s, waar de andere drives nog tussen de 80 en 100GB met ongeveer 3GB/s wegschrijven. Met een driekwart volle drive weet geen van de drives nog vlot te schrijven als de cache vol is. Ze hebben na een paar seconden wel een korte opleving van ongeveer 3GB, maar zakken allemaal direct van 6GB/s naar een snelheid van ongeveer 1,3GB/s.

PCMark Storage

De Storage-test van PCMark geeft een totaalbeeld van een combinatie van allerlei activiteiten die van je opslag gebruikmaken. De totaalscore en -bandbreedte geven een algemene indruk, terwijl de deelresultaten inzoomen op specifieke toepassingen.

De PCMark-score voor de MSI M570 is de hoogste van de Gen5-drives. Dat is te danken aan een iets hogere score in vrijwel alle deeltests. Waarom de M570 nu iets sneller is, is lastig te verklaren: het is immers dezelfde drive met dezelfde componenten als de andere E26/NY181-drives. Wellicht spelen de koeling en de ingestelde throttletemperatuur een rol.

  • PCMark 10 - Storage - Totaalscore - Bandbreedte
  • PCMark 10 - Storage - Totaalscore
  • PCMark 10 - Storage - Totaalscore - Toegangstijd
PCMark 10 - Storage - Totaalscore - Bandbreedte
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
MSI Spatium M570 Pro 2TB
971
Gigabyte AORUS Gen5 12000 2TB
900
Corsair MP700 Pro 2TB
897
Crucial T700 2TB
892
Gigabyte AORUS Gen5 10000 2TB
887
Seagate FireCuda 540 2TB
867
Adata Legend 970 2TB
866
Samsung 990 Pro 2TB
715
WD Black SN850X 2TB
604
MSI Spatium M480 2TB
420
PCMark 10 - Storage - Totaalscore
Interne ssd Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
MSI Spatium M570 Pro 2TB
6.141
Gigabyte AORUS Gen5 12000 2TB
5.703
Corsair MP700 Pro 2TB
5.694
Crucial T700 2TB
5.678
Gigabyte AORUS Gen5 10000 2TB
5.662
Seagate FireCuda 540 2TB
5.504
Adata Legend 970 2TB
5.500
Samsung 990 Pro 2TB
4.500
WD Black SN850X 2TB
3.752
MSI Spatium M480 2TB
2.565
PCMark 10 - Storage - Totaalscore - Toegangstijd
Interne ssd Gemiddelde latency in µs (lager is beter)
MSI Spatium M570 Pro 2TB
27
Gigabyte AORUS Gen5 10000 2TB
29
Crucial T700 2TB
29
Corsair MP700 Pro 2TB
29
Gigabyte AORUS Gen5 12000 2TB
29
Seagate FireCuda 540 2TB
30
Adata Legend 970 2TB
30
Samsung 990 Pro 2TB
37
WD Black SN850X 2TB
45
MSI Spatium M480 2TB
67

PCMark 10 deelresultaten: starten en gebruik software

  • PCMark 10 - Starten Adobe Acrobat
  • Starten Adobe Photoshop
  • Starten Adobe Lightroom
  • Starten Adobe Premiere_Pro
  • Starten Adobe Illustrator
  • Starten Adobe After Effects
PCMark 10 - Starten Adobe Acrobat
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
MSI Spatium M570 Pro 2TB
401
Crucial T700 2TB
388
Corsair MP700 Pro 2TB
388
Gigabyte AORUS Gen5 12000 2TB
379
Gigabyte AORUS Gen5 10000 2TB
371
Adata Legend 970 2TB
369
Seagate FireCuda 540 2TB
363
Samsung 990 Pro 2TB
332
WD Black SN850X 2TB
329
MSI Spatium M480 2TB
220
PCMark 10 - Starten Adobe Photoshop
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
MSI Spatium M570 Pro 2TB
376
Gigabyte AORUS Gen5 12000 2TB
350
Corsair MP700 Pro 2TB
346
Crucial T700 2TB
340
Gigabyte AORUS Gen5 10000 2TB
333
Seagate FireCuda 540 2TB
332
Adata Legend 970 2TB
328
Samsung 990 Pro 2TB
310
WD Black SN850X 2TB
283
MSI Spatium M480 2TB
185
PCMark 10 - Starten Adobe Lightroom
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
MSI Spatium M570 Pro 2TB
356
Gigabyte AORUS Gen5 12000 2TB
334
Corsair MP700 Pro 2TB
316
Crucial T700 2TB
307
Seagate FireCuda 540 2TB
305
Gigabyte AORUS Gen5 10000 2TB
297
Adata Legend 970 2TB
297
Samsung 990 Pro 2TB
256
WD Black SN850X 2TB
221
MSI Spatium M480 2TB
179
PCMark 10 - Starten Adobe Premiere_Pro
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
MSI Spatium M570 Pro 2TB
520
Samsung 990 Pro 2TB
495
Corsair MP700 Pro 2TB
472
Gigabyte AORUS Gen5 12000 2TB
471
Crucial T700 2TB
465
Gigabyte AORUS Gen5 10000 2TB
453
Seagate FireCuda 540 2TB
452
Adata Legend 970 2TB
446
WD Black SN850X 2TB
359
MSI Spatium M480 2TB
218
PCMark 10 - Starten Adobe Illustrator
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
MSI Spatium M570 Pro 2TB
436
Gigabyte AORUS Gen5 12000 2TB
395
Corsair MP700 Pro 2TB
394
Crucial T700 2TB
387
Gigabyte AORUS Gen5 10000 2TB
380
Seagate FireCuda 540 2TB
379
Adata Legend 970 2TB
374
Samsung 990 Pro 2TB
346
WD Black SN850X 2TB
242
MSI Spatium M480 2TB
199
PCMark 10 - Starten Adobe After Effects
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
MSI Spatium M570 Pro 2TB
483
Samsung 990 Pro 2TB
440
Gigabyte AORUS Gen5 12000 2TB
432
Crucial T700 2TB
426
Corsair MP700 Pro 2TB
425
Seagate FireCuda 540 2TB
415
Gigabyte AORUS Gen5 10000 2TB
414
Adata Legend 970 2TB
409
WD Black SN850X 2TB
320
MSI Spatium M480 2TB
195
  • PCMark 10 - Starten Windows 10
  • Gebruiken PowerPoint
  • Gebruiken Excel
  • Gebruiken Photoshop Heavy
  • Gebruiken InDesign
  • Gebruiken Illustrator
  • Gebruiken After Effects
PCMark 10 - Starten Windows 10
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
MSI Spatium M570 Pro 2TB
636
Corsair MP700 Pro 2TB
599
Crucial T700 2TB
597
Gigabyte AORUS Gen5 12000 2TB
595
Gigabyte AORUS Gen5 10000 2TB
582
Seagate FireCuda 540 2TB
576
Adata Legend 970 2TB
570
Samsung 990 Pro 2TB
560
WD Black SN850X 2TB
521
MSI Spatium M480 2TB
237
PCMark 10 - Gebruiken Microsoft PowerPoint
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
Crucial T700 2TB
384
Corsair MP700 Pro 2TB
382
Gigabyte AORUS Gen5 12000 2TB
381
Adata Legend 970 2TB
380
MSI Spatium M570 Pro 2TB
379
Gigabyte AORUS Gen5 10000 2TB
377
Seagate FireCuda 540 2TB
372
MSI Spatium M480 2TB
230
WD Black SN850X 2TB
222
Samsung 990 Pro 2TB
206
PCMark 10 - Gebruiken Microsoft Excel
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
MSI Spatium M570 Pro 2TB
385
Gigabyte AORUS Gen5 12000 2TB
357
Crucial T700 2TB
351
Corsair MP700 Pro 2TB
345
Adata Legend 970 2TB
345
Seagate FireCuda 540 2TB
339
Gigabyte AORUS Gen5 10000 2TB
339
Samsung 990 Pro 2TB
289
WD Black SN850X 2TB
220
MSI Spatium M480 2TB
123
PCMark 10 - Gebruiken Adobe Photoshop Heavy
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
MSI Spatium M570 Pro 2TB
1.723
Crucial T700 2TB
1.649
Corsair MP700 Pro 2TB
1.644
Gigabyte AORUS Gen5 10000 2TB
1.629
Gigabyte AORUS Gen5 12000 2TB
1.629
Seagate FireCuda 540 2TB
1.594
Adata Legend 970 2TB
1.579
Samsung 990 Pro 2TB
1.421
WD Black SN850X 2TB
1.303
MSI Spatium M480 2TB
958
PCMark 10 - Gebruiken Adobe InDesign
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
Crucial T700 2TB
466
MSI Spatium M570 Pro 2TB
466
Gigabyte AORUS Gen5 10000 2TB
456
Corsair MP700 Pro 2TB
454
Gigabyte AORUS Gen5 12000 2TB
452
Seagate FireCuda 540 2TB
445
Adata Legend 970 2TB
444
WD Black SN850X 2TB
335
Samsung 990 Pro 2TB
297
MSI Spatium M480 2TB
203
PCMark 10 - Gebruiken Adobe Illustrator
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
MSI Spatium M570 Pro 2TB
556
Crucial T700 2TB
508
Corsair MP700 Pro 2TB
503
Gigabyte AORUS Gen5 12000 2TB
503
Gigabyte AORUS Gen5 10000 2TB
502
Adata Legend 970 2TB
492
Seagate FireCuda 540 2TB
491
Samsung 990 Pro 2TB
442
WD Black SN850X 2TB
339
MSI Spatium M480 2TB
221
PCMark 10 - Gebruiken Adobe After Effects
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
MSI Spatium M570 Pro 2TB
938
Corsair MP700 Pro 2TB
857
Gigabyte AORUS Gen5 12000 2TB
848
Crucial T700 2TB
845
Gigabyte AORUS Gen5 10000 2TB
823
Seagate FireCuda 540 2TB
822
Adata Legend 970 2TB
806
Samsung 990 Pro 2TB
787
WD Black SN850X 2TB
625
MSI Spatium M480 2TB
374

Gaming

  • PCMark 10 - Starten Overwatch
  • Starten Call of Duty: Black Ops 4
  • Starten Battlefield V
PCMark 10 - Starten Overwatch
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
MSI Spatium M570 Pro 2TB
836
Corsair MP700 Pro 2TB
768
Gigabyte AORUS Gen5 12000 2TB
767
Crucial T700 2TB
766
Gigabyte AORUS Gen5 10000 2TB
744
Seagate FireCuda 540 2TB
737
Adata Legend 970 2TB
736
Samsung 990 Pro 2TB
515
WD Black SN850X 2TB
515
MSI Spatium M480 2TB
321
PCMark 10 - Starten Call of Duty: Black Ops 4
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
MSI Spatium M570 Pro 2TB
1.396
Corsair MP700 Pro 2TB
1.248
Crucial T700 2TB
1.246
Gigabyte AORUS Gen5 12000 2TB
1.243
Gigabyte AORUS Gen5 10000 2TB
1.177
Adata Legend 970 2TB
1.167
Seagate FireCuda 540 2TB
1.156
WD Black SN850X 2TB
1.140
Samsung 990 Pro 2TB
851
MSI Spatium M480 2TB
685
PCMark 10 - Starten Battlefield V
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
MSI Spatium M570 Pro 2TB
1.773
Gigabyte AORUS Gen5 12000 2TB
1.559
Crucial T700 2TB
1.555
Corsair MP700 Pro 2TB
1.536
Gigabyte AORUS Gen5 10000 2TB
1.491
Adata Legend 970 2TB
1.452
Seagate FireCuda 540 2TB
1.447
WD Black SN850X 2TB
1.150
Samsung 990 Pro 2TB
1.106
MSI Spatium M480 2TB
583

Bestandsmanipulatie

  • PCMark 10 - 2.37GB_(399_JPEGs)_leestest
  • 2.37GB_(399_JPEGs)_kopieertest
  • 2.37GB_(399_JPEGs)_schrijftest
  • 20GB_(4_ISOs)_leestest
  • 20GB_(4_ISOs)_kopieertest
  • 20GB_(4_ISOs)_schrijftest
PCMark 10 - 2.37GB_(399_JPEGs)_leestest
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
MSI Spatium M570 Pro 2TB
1.663
Corsair MP700 Pro 2TB
1.509
Crucial T700 2TB
1.501
Gigabyte AORUS Gen5 12000 2TB
1.497
Adata Legend 970 2TB
1.484
Gigabyte AORUS Gen5 10000 2TB
1.480
Seagate FireCuda 540 2TB
1.455
Samsung 990 Pro 2TB
1.210
WD Black SN850X 2TB
589
MSI Spatium M480 2TB
397
PCMark 10 - 2.37GB_(399_JPEGs)_kopieertest
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
MSI Spatium M570 Pro 2TB
2.369
Corsair MP700 Pro 2TB
2.231
Gigabyte AORUS Gen5 12000 2TB
2.210
Crucial T700 2TB
2.199
Adata Legend 970 2TB
2.154
Seagate FireCuda 540 2TB
2.136
Gigabyte AORUS Gen5 10000 2TB
2.129
Samsung 990 Pro 2TB
1.705
WD Black SN850X 2TB
926
MSI Spatium M480 2TB
844
PCMark 10 - 2.37GB_(399_JPEGs)_schrijftest
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
MSI Spatium M570 Pro 2TB
1.710
Crucial T700 2TB
1.582
Gigabyte AORUS Gen5 10000 2TB
1.578
Gigabyte AORUS Gen5 12000 2TB
1.572
Adata Legend 970 2TB
1.570
Seagate FireCuda 540 2TB
1.549
Corsair MP700 Pro 2TB
1.546
Samsung 990 Pro 2TB
1.309
MSI Spatium M480 2TB
631
WD Black SN850X 2TB
562
PCMark 10 - 20GB_(4_ISOs)_leestest
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
MSI Spatium M570 Pro 2TB
5.797
Gigabyte AORUS Gen5 12000 2TB
4.864
Corsair MP700 Pro 2TB
4.793
Adata Legend 970 2TB
4.753
Crucial T700 2TB
4.710
Seagate FireCuda 540 2TB
4.684
Gigabyte AORUS Gen5 10000 2TB
4.576
WD Black SN850X 2TB
4.235
Samsung 990 Pro 2TB
3.924
MSI Spatium M480 2TB
3.479
PCMark 10 - 20GB_(4_ISOs)_kopieertest
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
Corsair MP700 Pro 2TB
7.466
Crucial T700 2TB
7.349
Seagate FireCuda 540 2TB
7.345
Gigabyte AORUS Gen5 12000 2TB
7.277
MSI Spatium M570 Pro 2TB
7.269
Adata Legend 970 2TB
7.269
Gigabyte AORUS Gen5 10000 2TB
7.092
WD Black SN850X 2TB
4.060
Samsung 990 Pro 2TB
4.054
MSI Spatium M480 2TB
3.273
PCMark 10 - 20GB_(4_ISOs)_schrijftest
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
Gigabyte AORUS Gen5 10000 2TB
7.497
Seagate FireCuda 540 2TB
7.149
Gigabyte AORUS Gen5 12000 2TB
7.120
MSI Spatium M570 Pro 2TB
7.110
Corsair MP700 Pro 2TB
7.091
Adata Legend 970 2TB
7.048
Crucial T700 2TB
6.663
Samsung 990 Pro 2TB
4.721
WD Black SN850X 2TB
4.694
MSI Spatium M480 2TB
4.127

PCMark 10 Consistency

De steadystateprestaties van de MSI M570 staan met afstand bovenaan, maar als we naar de daadwerkelijke bandbreedte in deze test kijken, blijken de drives juist in de recoveryfase nog een prestatiedip te hebben. Andere drives hebben weliswaar een iets lagere steadystateperformance, maar herstellen wel vlotter. Dit speelt overigens alleen als je je ssd echt extreem zwaar belast; de Consistency-workload is een absoluut worstcasescenario voor je ssd.

  • PCMark 10 Consistency - Steady state bandwidth
  • Steady state read latency
  • Steady state write latency
PCMark 10 Consistency - Steady state bandwidth (Gemiddeld)
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
MSI Spatium M570 Pro 2TB
1.328,49
Corsair MP700 Pro 2TB
986,73
Adata Legend 970 2TB
984,09
Gigabyte AORUS Gen5 12000 2TB
931,25
Samsung 990 Pro 2TB
924,77
Gigabyte AORUS Gen5 10000 2TB
632,24
Crucial T700 2TB
412,04
Seagate FireCuda 540 2TB
382,10
WD Black SN850X 2TB
340,48
MSI Spatium M480 2TB
263,07
PCMark 10 Consistency - Steady state read latency (Gemiddeld)
Interne ssd Gemiddelde latency in µs (lager is beter)
MSI Spatium M570 Pro 2TB
31,22
Gigabyte AORUS Gen5 12000 2TB
32,41
Adata Legend 970 2TB
32,76
Corsair MP700 Pro 2TB
33,14
Gigabyte AORUS Gen5 10000 2TB
36,11
Samsung 990 Pro 2TB
41,94
Crucial T700 2TB
42,93
Seagate FireCuda 540 2TB
44,29
WD Black SN850X 2TB
80,11
MSI Spatium M480 2TB
135,86
PCMark 10 Consistency - Steady state write latency (Gemiddeld)
Interne ssd Gemiddelde latency in µs (lager is beter)
MSI Spatium M570 Pro 2TB
57,17
Adata Legend 970 2TB
81,26
Corsair MP700 Pro 2TB
82,95
Gigabyte AORUS Gen5 12000 2TB
86,81
Samsung 990 Pro 2TB
88,26
Gigabyte AORUS Gen5 10000 2TB
210,50
WD Black SN850X 2TB
401,51
MSI Spatium M480 2TB
401,81
Crucial T700 2TB
468,93
Seagate FireCuda 540 2TB
506,80

In onderstaande grafiek zie je het verloop van de bandbreedte tijdens de consistencytest. In de acht degradatiefasen wordt de ssd eerst tweemaal volgeschreven met data en draait PCMark de Storage-test, met tussentijds steeds langer durende randomwriteworkloads. Vervolgens wordt in de drie steadystatefasen de Storage-test gedraaid, voorafgegaan door drie kwartier randomwriteworkloads. De ssd zou tijdens die fase zijn 'slechtste' prestaties moeten geven. Tijdens de vijf recoveryfasen kan de drive zich herstellen. Tussen de Storage-benchmarks door is de drive steeds vijf minuten idle om ruimte te bieden voor interne optimalisaties als garbage collection.

  • Degrade-fase
  • Steady-state en recovery

Warmtetest en vermogen

De Phison-drives verstoken 9 tot 10W bij sequentiële operaties en iets minder dan de helft bij random operaties. Idle zitten ze allemaal net boven de 0,1W; alleen de T700 blijft daar iets onder. Let wel dat de actieve koeling van de MP700 Pro en 970 Legend niet is meegerekend met deze vermogens. Die ventilators worden niet gemoduleerd, dus draaien ze altijd op vol vermogen via de SATA-voedingsconnector.

  • Opgenomen vermogen - Idle
  • Opgenomen vermogen - 1MB Lezen
  • Opgenomen vermogen - 4KB Lezen
Opgenomen vermogen - Idle
Interne ssd Gemiddelde vermogen in watt (lager is beter)
WD Black SN850X 2TB
0,008
Crucial T700 2TB
0,082
Seagate FireCuda 540 2TB
0,091
MSI Spatium M570 Pro 2TB
0,120
Gigabyte AORUS Gen5 12000 2TB
0,120
Adata Legend 970 2TB
0,130
Corsair MP700 Pro 2TB
0,146
Samsung 990 Pro 2TB
0,507
Opgenomen vermogen - 1MB Lezen
Interne ssd Gemiddelde vermogen in watt (lager is beter)
Samsung 990 Pro 2TB
4,871
WD Black SN850X 2TB
6,187
Adata Legend 970 2TB
8,843
Seagate FireCuda 540 2TB
8,859
Crucial T700 2TB
9,392
Gigabyte AORUS Gen5 12000 2TB
9,572
MSI Spatium M570 Pro 2TB
9,589
Corsair MP700 Pro 2TB
9,901
Opgenomen vermogen - 4KB Lezen
Interne ssd Gemiddelde vermogen in watt (lager is beter)
WD Black SN850X 2TB
1,653
Samsung 990 Pro 2TB
2,150
Crucial T700 2TB
4,198
Gigabyte AORUS Gen5 12000 2TB
4,257
MSI Spatium M570 Pro 2TB
4,303
Adata Legend 970 2TB
4,394
Corsair MP700 Pro 2TB
4,494
Seagate FireCuda 540 2TB
4,576

Warmtetest

In onze warmtetest laten we de drive gedurende een kwartier volschrijven. Daarbij meten we de temperatuur van de ssd en de snelheid waarmee de drive volgeschreven wordt. Zo hebben we direct een indicatie van de afmetingen van de (pseudo-)slc-cache. In onderstaande grafieken zie je het verloop van de test en in de tabel hebben we enkele gemiddelden op een rijtje gezet. We kijken daarbij naar de gemiddelde snelheid die gehaald wordt bij het schrijven naar de cache en hoe groot die is, of in ieder geval hoeveel data je op volle snelheid kunt wegschrijven. Ook loggen we de maximale temperatuur en de gemiddelde ssd-temperatuur tijdens de test.

Temperaturen en snelheden ssd's - Adata 970 Legend 2TBTemperaturen en snelheden Corsair MP700 Pro 2TBTemperaturen en snelheden ssd's - Crucial T700 2TBTemperaturen en snelheden ssd's - Gigabyte Aorus 10000 2TBTemperaturen en snelheden ssd's - Gigabyte Aorus 12000 2TBTemperaturen en snelheden ssd's - MSI Spatium Pro 2TBTemperaturen en snelheden ssd's - Samsung 990 Pro 2TBTemperaturen en snelheden ssd's - WD Black SN850X 2TBTemperaturen en snelheden ssd's - Seagate Firecuda 540 2TB

In onderstaande tabel heb ik de schrijfsnelheden naar de cache en de schrijfsnelheid als de cache vol is samengevat. Ook de capaciteit van het pseudo-slc-cache en de maximale en gemiddelde temperaturen tijdens deze test staan in de tabel. De data van de Aorus 10000 heb ik doorgestreept. We kunnen deze drive niet hertesten en de data lijkt incorrect; we waren deze test destijds nog aan het finetunen.

De 2TB-drives hebben allemaal ongeveer 11 procent van hun capaciteit gereserveerd voor de cache en alle E26-drives schrijven met 5,3 tot 5,5GB/s naar die cache. De Crucial schrijft iets trager als de cache vol is dan de rest; die houden 3GB/s vol waar de T700 2,8GB/s haalt.

Het grote verschil zien we echter in de temperaturen. De T700, met zijn passieve koeling, wordt het warmst, waarbij ook de gemiddelde temperatuur hoog ligt. Het luide fannetje van de 970 Legend blijkt niet echt in staat de ssd goed koel te houden; we noteren de hoogste temperaturen en laagste snelheden. De MP700 Pro blijft met zijn actieve koeling iets koeler, maar de passieve koeling van de Aorus en Spatium blijken veruit het effectiefst. Vooral de MSI M570 bleef in onze test erg koel dankzij zijn enorme Frozr-koeler.Update: de Firecuda 540 is toegevoegd. De ssd wordt zonder koeling geleverd: voor deze test hebben we de ssd onder de heatsink van het Taichi-moederbord gemonteerd. De temperaturen lopen desondanks flink op en de schrijfsnelheid stuitert na het volschrijven van de cache heen en weer tussen pakweg 3GB/s en slechts enkele honderden MB/s, voor een gemiddelde van 1,6GB/s. Enkel de heatsink van het moederbord lijkt wat mager voor dit type ssd's.

Drive Schrijfsnelheid naar cache Capaciteit cache Schrijfsnelheid zonder cache Maximale temperatuur

Gemiddelde temperatuur
Adata 970 Legend 4,3GB/s 212GB 2,9GB/s 74°C 68°C
Corsair MP700 Pro 5,5GB/s 209GB 3,0GB/s 71°C 63°C
Crucial T700 5,3GB/s 210GB 2,8GB/s 73°C 68°C
Gigabyte Aorus 10000 3,6GB/s 62GB 1,8GB/s 51°C 49°C
Gigabyte Aorus 12000 5,3GB/s 213GB 3,0GB/s 66°C 61°C
MSI Spatium Pro M570 5,3GB/s 212GB 3,0GB/s 55°C 50°C
Seagate Firecuda 540 5,4GB/s 214GB 1,6GB/s 87°C 84°C
Corsair MP600 PRO 2TB 3,9GB/s 216GB 1,6GB/s 55ºC 48,2ºC
Samsung 990 Pro 2TB 4,0GB/s 230GB 1,8GB/s 63ºC 58,7ºC
Seagate Firecuda 530 2TB 4,3GB/s 210GB 3,1GB/s 66ºC 60,2ºC
WD Black SN850X 2TB 4,4GB/s 565GB 1,4GB/s 66ºC 61,4ºC

Prestatie-index

Voor onze testsuite hebben we twee prestatie-indices gemaakt. Daarbij maken we onderscheid tussen een index voor licht en een voor zwaar gebruik, met de zware Consistency-test van PCMark als onderscheidende test. De overige benchmarks tellen allemaal even zwaar mee.

De Spatium Pro M570 stond al in veel benchmarks bovenaan, dus het is niet echt een verrassing dat de drive ook in de index bovenaan staat. De onderlinge verschillen tussen de Gen5-drives zijn echter erg klein, dus het is logischer om naar de prijzen en de koeling te kijken.

  • Prestatie-index licht gebruik
  • Prestatie-index zwaar gebruik
Prestatie-index licht gebruik (2024)
Interne ssd Gemiddelde   in punten (hoger is beter)
MSI Spatium M570 Pro 2TB
1.129
Crucial T700 2TB
1.107
Corsair MP700 Pro 2TB
1.103
Gigabyte AORUS Gen5 12000 2TB
1.102
Seagate FireCuda 540 2TB
1.034
Gigabyte AORUS Gen5 10000 2TB
1.025
Samsung 990 Pro 2TB
792
WD Black SN850X 2TB
764
Adata Legend 970 2TB
744
MSI Spatium M480 2TB
686
Prestatie-index (zwaar gebruik 2023)
Interne ssd Gemiddelde indexcijfer in punten (hoger is beter)
MSI Spatium M570 Pro 2TB
315,2
Corsair MP700 Pro 2TB
303,4
Gigabyte AORUS Gen5 12000 2TB
302,5
Gigabyte AORUS Gen5 10000 2TB
275,7
Crucial T700 2TB
269,3
Seagate FireCuda 540 2TB
259,2
Samsung 990 Pro 2TB
245,9
Adata Legend 970 2TB
242,3
WD Black SN850X 2TB
207,3

Conclusie

Je kon natuurlijk op je vingers natellen dat drives die in essentie allemaal identieke componenten hebben, ook nagenoeg gelijk presteren. In de benchmarks ontlopen de drives elkaar dan ook niet heel veel, al is de MSI Spatium, als nieuwste telg in de familie, wel vaak de snelste.

De temperaturen verschillen wel behoorlijk. De enorme Frozr-heatsink van de M570 houdt de ssd veel koeler dan zelfs de toch ook flinke Aorus-koelers. Wie dus niet van plan is om de ssd onder een moederbordheatsink te proppen, koopt met zo'n overkillkoeler een ssd die niet snel zal throttlen.

Dan blijven als criteria alleen nog de prijs en beschikbaarheid over. De Adata- en Crucial-drives zijn de goedkoopste uitvoeringen, met prijzen van pakweg 320 euro voor de 2TB-versies. De Adata-drive maakt wat ons betreft echter veel te veel lawaai en Crucials koeling is wat mager. Dan kun je beter voor de Corsair MP700 Pro kiezen voor slechts enkele tientjes meer, of voor de MSI Spatium Pro M570 als je er de ruimte voor hebt en de prijs meevalt. De Gigabyte-drives en de Seagate-drives vallen af op basis van hun prijs en/of beschikbaarheid.

Bovendien geldt voor al deze drives, ook de minst dure, dat je een forse meerprijs betaalt ten opzichte van Gen4-drives. De rapste modellen als bijvoorbeeld een Samsung 990 Pro of een WD Black SN850X, kosten amper de helft van deze Gen5-drives. Natuurlijk zijn die iets minder snel dan deze nieuwe generatie drives, maar of dat de forse meerprijs van een Gen5-drive voor je rechtvaardigt, is een vraag die je zelf zult moeten beantwoorden.

  • Adata 970 Legend 2TB
  • Corsair MP700 Pro 2TB
  • Crucial T700 2TB
  • Gigabyte Aorus 12000 2TB
  • MSI Spatium M570 Pro 2TB
  • Seagate Firecuda 540 2TB

Laagste prijzen voor: Corsair MP700 Pro, met luchtkoeling 2TB
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Laagste prijzen voor: Crucial T700 (met heatsink) 2TB
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Laagste prijzen voor: Gigabyte AORUS Gen5 12000 2TB
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Laagste prijzen voor: Seagate FireCuda 540, met heatsink 2TB
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Reacties (57)

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Verwijderd 19 december 2023 09:38
Als ze huidige pcs alleen nog maar sneller kunnen maken door een hoog stroomverbruik en luidruchtige koelers hoeft dat van mij allemaal niet zo. Dan maar een wat langzamerere pc, een stille pc is heerlijk
Cergorach @Verwijderd19 december 2023 09:55
Het issue is niet dat ze het niet sneller kunnen maken, alleen dat dergelijke extreme stappen gewoon meer power eisen. Ik heb mijn Samsung 970 EVO PLUS 2TB naast die MSI Spatium M570 2TB resultaten gelegt. ~5x het verbruik in idle, bijna 2x zoveel verbruik onder load, maar wel bijna 3x zo snel... En ruim twee keer zo veel geld. Na 4.5 jaar, 3x de snelheid, maar 2x de power, effectief een verbetering van ~50% per watt (onder load, idle is het een achteruitgang).

@willemdemoor Het lijkt dat het laatste tabelletje met de prijzen voor de MSI Spatium M570 verwijst naar het verkeerde product.
SteroiD @Cergorach19 december 2023 10:39
Dat komt omdat het exemplaar in de review de MSI Spatium M570 PRO FROZR is, en niet de "gewone" M570, die een veel kleinere heatsink heeft.

Zou bovendien wel eens leuk zijn om beiden te vergelijken, zodat je meteen de zin/onzin van dat enorme koelblok kan bekijken.
Auteurwillemdemoor Redacteur @SteroiD19 december 2023 10:53
Ik denk dat je dat wel redelijk aan de verschillen tussen de Crucial T700 en de Frozr kunt zien: het zijn allemaal E26-drives, al durf ik niet te zeggen welke nand-variant de gewone M570 heeft (ik vermoed - gezien de opgegeven specs - een oudere variant als NV066?)
Auteurwillemdemoor Redacteur @Cergorach19 december 2023 10:49
Ja, je hebt gelijk, dat is de non-pro, toegevoegd en gekoppeld, dank!
Hackus
@Cergorach19 december 2023 14:35
Het issue is niet dat ze het niet sneller kunnen maken, alleen dat dergelijke extreme stappen gewoon meer power eisen. Ik heb mijn Samsung 970 EVO PLUS 2TB naast die MSI Spatium M570 2TB resultaten gelegt. ~5x het verbruik in idle, bijna 2x zoveel verbruik onder load, maar wel bijna 3x zo snel... En ruim twee keer zo veel geld. Na 4.5 jaar, 3x de snelheid, maar 2x de power, effectief een verbetering van ~50% per watt (onder load, idle is het een achteruitgang).

@willemdemoor Het lijkt dat het laatste tabelletje met de prijzen voor de MSI Spatium M570 verwijst naar het verkeerde product.
3x zo snel maar windows 11 start even snel op. in VMWare workst, scheelt het 0.7sec met oa KC3000. al met al gaat het om hooguit enkele seconden.MSI Spatium M570 Pro Frozr 2 TB Review
flaskk 19 december 2023 09:30
Wat een grap. 10w en dan zo'n koellichaam erop, is dit de nieuwe marketing hype van 2024?
Cergorach @flaskk19 december 2023 09:50
10W is een energie hoeveelheid, niet over wat voor oppervlakte deze wordt verspreid en hoe makkelijk deze de hitte kwijt kan aan de omgeving. Een stevig koelblok erop is geen overbodige luxe imho.
flaskk @Cergorach19 december 2023 10:10
Natuurlijk, helemaal geen koeling of iets van een heat spreader is een duidelijk verschil, maar nu is het zelfde als je een atom cpu met een waterkoeler gaat koelen.

Hier wel leuk linkje, zonder heatsink vs heatsink van 14 gram is al voldoende. (dit wel oudere gen drive maar wel 9w)
https://www.guru3d.com/re...nvme-thermal-test/page-6/

Wellicht is het leuk dat tweakers een keertje een berichtje maakt hoeveel koeling je eigenlijk nodig hebt voor een gen5 ssd @willemdemoor

[Reactie gewijzigd door flaskk op 22 juli 2024 18:48]

Auteurwillemdemoor Redacteur @flaskk19 december 2023 15:52
Ik wil daar wel eens naar kijken ja, mss moeten we - als ssd-koeling idd gemeengoed geworden is - eens zien hoe goed aftermarket-koelers zijn.
Ik weet niet hoe die test precies is opgezet, maar als ik naar onze testdata van dezelfde drive kijk, schrijven we (actief gekoeld) met 4,6GB/s naar dik 200GB cache (op een lege of halfvolle drive)
afbeelding: Cache-snelheden Kioxia Exceria Pro 2TB
Daarna kakt de snelheid wel spectaculair in, naar ~1200MB/s of zelfs ~700MB/s.
Als ik hardop nadenk over een testje, zouden we eigenlijk met een Gen4- en een Gen5-drive deze test moeten uitvoeren, maar dan met variabele koelopties, zoals
- een kale ssd
- onder de heatsink van een moederbord
- met eventueel meegeleverde koeloplossiing (actief of passief)
- met third party ssd-koeling
En dan uiteraard ook de temperaturen loggen...
Een soort hybride test van onze warmtetest en cachetest dus, want ik vind de prestaties op halfvolle/driekwart volle drives ook wel relevant :)
Ik zal bovenstaand anders in een topic schieten, dan kunnen mensen ook wat koelers aandragen (binnen de grenzen van het haalbare/redelijke) mss? En dan moet ik kijken of er budget is voor twee ssd's, want met zoveel schrijfwerk kan ik ze niet meer gebruiken voor eventuele reguliere hertests...
Mindfree @willemdemoor21 december 2023 14:36
Kijk dat is nog eens een interessante test om te zien. Kom maar op zou ik zeggen!
MornixRS @flaskk19 december 2023 11:07
Kortom een fatsoenlijk standaard koelblokje zoals de be quiet! mc1 pro is waarschijnlijk meer dan voldoende. Wel goed om je te realiseren hoe groot de performance drop is als dat ding te warm wordt.
bwerg @Cergorach19 december 2023 10:15
10W is een energie hoeveelheid
Nee, het is een grootheid voor vermogen. Energie wordt uitgedrukt in Joule of Wattuur.

Verder maakt het oppervlak van het ding zelf natuurlijk ook wel uit, een koelblok doet ook niets meer dan het koeloppervlak vergroten. Voor de rest heb je natuurlijk wel gelijk dat iets van een koelblok wel nuttig is. Ik moet dan denken aan een raspberry Pi 4, die SoC verbruikt niet meer dan enkele Watt maar is ook heel klein, en dan is iets van koeling wel aan te raden. Al is het maar een klein passief koelblokje.

Daarnaast, los van de theorie: de temperatuur van high-end SSD's loopt gewoon echt hard op.
djunicron @bwerg19 december 2023 10:53
Daarnaast; de prestaties van een WD 850X zijn nog ook weer niet zoveel minder dat je nu écht over moet naar een van deze drives.

De 850's hebben zich inmiddels wel bewezen, en werken prima zonder extra block, gewoon die van een moederbord erop of wat je bij een budget insteekkaart erbij krijgt. Minimale airflow erlangs en je zit al goed.

Insteek kaarten met 2 SSD's en dan twee van dit soort vinnen erop nemen meteen net zo veel slots in als je GPU...
bewerkers @bwerg19 december 2023 14:47
[...]

Nee, het is een grootheid voor vermogen. Energie wordt uitgedrukt in Joule of Wattuur.
Het is geen grootheid, maar een eenheid. Watt (joule per seconde) is een eenheid voor vermogen(energie per tijdseenheid). Vermogen zelf is een grootheid.
Zwatelaar @bewerkers19 december 2023 20:26
Er is maar één grootheid en die heet Zwatelaar :P
martijn86 @flaskk19 december 2023 09:42
Ze schieten toch allemaal wel rap richting de 80-85 graden Celsius onder aanhoudende werklast. Ik kan me voorstellen dat ze zonder koellichaam, in een laptop, vrij snel de snelheid laten tanken naar Gen 3 niveau. Maar ja, ze nemen inmiddels weer net zoveel ruimte in als een 2,5" sata SSD. Ik denk dat het een keuze gaat zijn tussen formaat en snelheid.
svideo @flaskk19 december 2023 20:59
Ach ik zie mannen van 50 op een fiets van 8kilo terwijl zezelf ruim 10 keer zwaarder zijn.
Wie het breed heeft laat het breed hangen. Ratio wat moet je ermee als je toch geld genoeg hebt.
arbraxas 19 december 2023 09:14
Hmz, valt me zwaar tegen van Gen5 in het algemeen.
Dat gekoppeld aan de warmte met bijbehorende idiote koellichaam, laat maar.
Dat krijg je niet onder je videokaart gevrot, daarbij is op het ogenblik een Gen4 nog meer als snel zet voor de consument. Ik krijg mijn 980Pro in elk geval niet aan het zweten. En past wel gewoon onder de andere insteekkaarten.
MAD_Sofia @arbraxas19 december 2023 16:19
Jeetje, ik was al onder de indruk dat SSDs uberhaubt soms een heatsink krijgen...

Ik heb vorig jaar een PC gebouwd, 2SSDs en inderdaad één 980 Pro onder een Gigabyte Heatsink (Auorus Elite) en dan één gewone 980 achter de videokaart. Vooral dan programma's en games op de Pro en data op gewone schijf. Schijven zijn bij idle resp pro + gewone) 25 + 26 graden celcius.

Dus nu denk ik aan de hand van dit topic, wanneer gebruik je die schijf. Net even de Cyberpunk 4K psycho quality benchmark gedaan (game staat op mijn pro schijf) en beide SSDS blijven op 25 + 26 graden..

De GPU is een RTX 4080 en ik heb een I7 13700 KF. .. mb Aorus Elite Z790

Dan denk ik, hoe kan ik de temperatuur wel omhoog krijgen, en ik werk met grote foto's van + 3 GB per stuk, dus deze openen en wegschrijven, maar ik krijg die 25 en 26 graden ongesinkt en gesinkt echt niet van zijn plek..

The bottom line is, wordt het niet allemaal een beetje te grotesk, en zouden fabrikanten niet zelf meer positioneren en marketen op zuinigheid en efficientie? In mijn werk merk ik nu echt niet dat de huidige 980 generatie sneller is dan de voorgaande, terwijl ik echt schijf - intensief werk.. ..en dan inderdaad met mijn videokaart past de Aorus sink precies goed..

.. de koelere ongesinkte niet - pro SSD zonder sink zit achter de GPU. ;)
Robertdw @MAD_Sofia19 december 2023 17:13
Die gewone 980 is pci-e 3 dus als je tussen die 2 heen en weer schrijft bepaalt die volgens mij de snelheid. Je zou ze eens apart met een benchmark moeten meten. Zit bijvoorbeeld in magician software.
MAD_Sofia @Robertdw19 december 2023 20:49
Dat is wel een goede, bij deze een proef op de som. Ik moet zeggen dat de Pro Drive met Gigabyte Heatsink echt koeler blijft. Dit is de Magician benchmark:

980 PRO 1TB (met grote sink) M.2
Seq read 6676 MB/s
Seq write 5059 MB/s
Rand read 1090087 IOPS
Rand write 1073974 IOPS
Time 03:07
Temp 24 celcius

980 1 TB (achter GPU kaart, kleine sink) M.2
Seq read 3357 MB/s
Seq write 2741 MB/s
Rand read 451660 IOPS
Rand write 1073974 IOPS
Time 03:07
Temp 37 celcius

Seagate HDD IrownWolfPro 4 TB (voor de volledigheid) Seq read 249 MB/s Seq write 245 MB/s Rand Read 488 IOPS Rand write 488 IOPS
CAPSLOCK2000 @MAD_Sofia20 december 2023 23:54
The bottom line is, wordt het niet allemaal een beetje te grotesk, en zouden fabrikanten niet zelf meer positioneren en marketen op zuinigheid en efficientie?
Die zuinige en efficiente drives zijn er ook, maar dat is niet waar dit segment zich op richt. Dit is het segment voor sportwagens waar het allemaal gaat om de hoogste snelheid.

Zo heel slecht is de efficientie van deze drives overigens niet. Ze gebruiken wel veel energie maar ze doen ook veel.

Iedere stap in performance is ook een stap in efficientie, die twee gaan hand in hand. Het energieverbruik is op een bepaalde manier de beperkende factor in hoe snel zo'n chip kan zijn. Iedere keer dat ze het proces beter onder controle krijgen kan er weer een stap in perfromance worden gemaakt.

In andere segmenten (mobiele devices) zullen fabrikanten niet gaan voor de maximale performance maar juist voor de hoogste zuinigheid.

Ook voor de PC zijn er zat zuinige(re) SSDs alleen die vallen niet op in benchmarks die zich vooral richten op topsnelheid.
n4m3l355 @arbraxas19 december 2023 09:22
De verschillen tussen Gen 4 en Gen 5 zijn toch wel drastisch. Verder zoals het artikel ook aangeeft is de koeling essentieel om throtteling te voorkomen, maar niet noodzakelijk aangezien ze niet allemaal zo'n gigantische sink hebben. Ik denk als je toch voor het laatste gaat dat je hier gewoon beter mee moet opletten. Veel moederborden hebben inderdaad een ietwat onpractische M.2 locatie maar gezien de forse koeling wat steeds meer de norm wordt zal Asus & Co hier toch beter mee moeten opletten. Tegelijkertijd (tenzij ik dat gemist heb) ook een kansje voor third party leveranciers om een practischere/flexibelere koeling te realiseren.
StackMySwitchUp @n4m3l35519 december 2023 10:48
Ik zit nu te denken aan de achterkant van je moederbord, als je daar een beetje deftig de behuizing kunt gebruiken als heatsink dan zijn M2 slots op de achterkant misschien wel weer een ding. (dat vond ik als casemodder altijd wel handig)
Gerard001a @StackMySwitchUp19 december 2023 15:15
Volgens mij ondersteund het m2 slot op de achterkant van het moederbord nooit de specks gen 4 en zeker niet de gen 5
🙂
Xfade @Gerard001a19 december 2023 15:36
Niets houdt een fabrikant tegen om dit te veranderen voor de toekomst.
Gerard001a @Xfade19 december 2023 15:47
Eens 🙂
Ik wou enkel laten weten dat dit nu nog niet zo ver is 👍
StackMySwitchUp @Gerard001a19 december 2023 19:13
Nee vandaar dat ik in verleden tijd praat :)
hoi3344 @arbraxas19 december 2023 09:24
Leak Gen6: https://m.media-amazon.co..._AC_UF1000,1000_QL80_.jpg
:+
SterkeYerke @arbraxas19 december 2023 19:16
In een desktop is zo'n heatsink nog tot daaraan toe, maar in laptops is dit al helemaal niet leuk meer als het zo blijft. In een video van Der8auer van vorige week bleek al dat een T700 je computer zelfs laat crashen als je hem niet goed koelt. Veel laptops hebben alleen maar een aluminium plaatje als heatsink of zelfs helemaal niks.
Aerophobia1 19 december 2023 11:07
Bij wat voor werklast krijg je last van throttleling en dat die kleine achteruitgang in snelheid ook echt wat uitmaakt en je daarvoor zo'n joekel van een koeler nodig hebt met evt. nog fans er op?

Want deze SSD's zijn nog steeds geen enterprise kwaliteit.

Heb paar moderne SSD's aan mijn mobo hangen, Samsung PRO gen 5 en 4.
Kopieren van gigabytes van de ene naar de andere opslag is meestal seconden werk.
Als in meestal al klaar voor dat de warmt e er van op krijgt.
Maar met random kleine files lijken ze soms nauwelijks sneller dan mijn Sata SSD.
lordawesome @Aerophobia119 december 2023 12:35
Blijkbaar bij het kopiëren van 150GB op 3GB/s: https://www.guru3d.com/re...nvme-thermal-test/page-6/

150GB zouden een paar spellen kunnen zijn. Hoewel sommige de 150GB zelf passeren:
1 Ark: Survival Evolved - 400 GB.
2 Call Of Duty: Modern Warfare - 235 GB. ...
3 Call Of Duty: Black Ops Cold War - 175 GB. ...
4 Borderlands 3: Director's Cut - 135 GB. ...
5 Red Dead Redemption 2 - 120 GB. ...
6 Final Fantasy 15 Windows Edition - 110 GB. ...

Maar je hebt wel een puntje. Bij een beetje browsen heb je geen koeling nodig.

[Reactie gewijzigd door lordawesome op 22 juli 2024 18:48]

Aerophobia1 @lordawesome19 december 2023 15:59
Ja, die kopieeer ook de heel dag door van ene naar de andere schijf?
Via steam verplaatsen is dat in een minuutje gebeurt.
Nog voor de SSD echt warm wordt.
Om daar een extreem koellichaam of zelfs fans voor op je SSD te plaatsen.
bewerkers @lordawesome19 december 2023 14:55
Ik wil daar aan toevoegen dat zulke spellen niet vaak meer lokaal gekopieerd worden, maar vaak gedownload worden. Dat gaat vele malen langzamer, zelfs met gigabit internet. Vaak is een spel al speelbaar voordat deze volledig is gedownload(maar dat zou de hitte iets erger maken aangezien de ssd dan dubbel gebruikt wordt).
Auteurwillemdemoor Redacteur 19 december 2023 08:07
We wachten nog op de binnenkomst van de Firecuda 540: die komt helaas later dan we verwacht hadden. Volgens de pakketdienst zou het nu donderdag worden, dus ik hoop nog voor het weekend de resultaten daarvan aan de grafieken toe te kunnen voegen. Ik wilde er niet op wachten wegens het embargo van de MSI-drive.
SuperSonicFreak
@willemdemoor19 december 2023 09:24
Heeft de verkoper hem wel afgegeven bij pakketdienst (neem aan van wel?)?

Eventueel kan ik die van mij opsturen, heb een tijdje niet meer gebruik, een 2TB versie.

Whoops, ik dacht de 540 te hebben, maar is de 530 😅

[Reactie gewijzigd door SuperSonicFreak op 22 juli 2024 18:48]

Auteurwillemdemoor Redacteur @SuperSonicFreak19 december 2023 09:30
It's the thought that counts :)
Ik heb de track&trace, dus hij is onderweg. Komt goed, alleen de timing is ongelukkig
SuperSonicFreak
@willemdemoor19 december 2023 22:47
I tried, haha. Inderdaad vervelende timing en ook gezien niet zo vlekkenloos gaat met bezorgingen rond de feestdagen. Let's hope for the best!
rodie83 19 december 2023 11:30
Natuurlijk zijn die iets minder snel dan deze nieuwe generatie drives, maar of dat de forse meerprijs van een Gen5-drive voor je rechtvaardigt, is een vraag die je zelf zult moeten beantwoorden.
Wel een hele open deur die hier wordt ingetrapt. Zou toch mooi zijn als hier wat meer de mening van de redactie naar voren komt.
helldogbe @rodie8319 december 2023 12:05
Zou fijn zijn moesten de benchmarks ipv de piekbandbreedte van het starten van het besturingssysteem of een applicatie gewoon de tijd weergeven.

Hoeveel seconden ben je sneller in-game? Denk dat snel duidelijk wordt dat het de dubbele prijs niet waard is.
batteries4ever @rodie8319 december 2023 12:56
Het enige scenario dat ik me voor mezelf kan zien is als gebruik als "pseudo RAM" in games. Voor de rest is een HDD eigenlijk snel genoeg en een SSD comfortabeler. Gen5 met zijn hoge kosten en idiote koeling is voor mij op dit moment pure flauwekul, beetje alsof je de top CPU koopt voor MS Office...
BlueBird022 19 december 2023 14:53
Een PCIe Gen 4 NVMe SSD met 6.000 / 7.000 leessnelheid voldoet nog jaren prima denk ik.
Inflatable 19 december 2023 14:59
Beetje bizar dat je kennelijk ook steeds meer je opslag moet gaan koelen.. Dat doet het voordeel van de kleine formfactor van SSD's weer een beetje teniet natuurlijk.. Geen probleem in grotere PC's, maar voor in laptops etc lijkt het me niet handig..
pvdheu 19 december 2023 16:50
Vraag blijft, wat gaat de gemiddelde consument effectief merken van het verschil tussen dit en zeg een 980PRO in dagelijks gebruik. Ik verwacht bar weinig
SRI @pvdheu19 december 2023 19:09
Ik denk dat de meerderheid van de huis tuin en keukenconsumenten het niet eens merken als ze een PCI-e 3 m2 SSD hebben. Voor veel mensen volstaat zelfs gewoon een SATA3 bus nog meer dan genoeg. Ja er zal vast wel wat verschil zijn maar tenzij je echt er op let of dagelijks terabytes aan video's of dergelijke heen en weer kopieert (niet het standaard gedrag van de huis tuin en keukenconsument) heb je ook echt niet meer nodig dan de basis.
henkhilti 19 december 2023 09:29
klein foutje:
Temperatuur grafiek van de MSI M570 ontbreekt.
Auteurwillemdemoor Redacteur @henkhilti19 december 2023 10:30
Yes, toegevoegd, dank!

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