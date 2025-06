Langzaamaan beginnen enkele Gen5-ssd's met een andere controller en geheugen dan de bekende E26-Micron-combinatie opnieuw tevoorschijn te komen. Tijdens een rondje langs opslagfabrikanten op de Computex bleken onder meer drives met Silicon Motion- en Innogrit-controllers bijna klaar om hun opwachting te maken. Vooral dat tweede type zou al rap op de markt komen.

Sinds de introductie van de PS5026-E26 in oktober 2022 heeft Phison effectief een monopolie gehad op Gen5-ssd's voor consumenten. Na een lange aanloop konden we in maart 2023 de eerste drive met die E26-controller testen en daarna bleef de E26-Micron-combinatie de enige die te koop was. De eerste lichting was ietwat beperkt in snelheid door de kwaliteit van het nand: de chips konden de benodigde 2000MT/s of 24000MT/s niet bereiken om dik boven de 10GB/s te halen. Inmiddels is het B58R-nand in staat tot hogere snelheden en zijn de nieuwere drives die daarmee uitgerust zijn in staat sequentiële snelheden tot pakweg 14GB/s te halen.

We hebben inmiddels vrijwel alle verkrijgbare drives met bovenstaande combinatie getest en het zal je niet verbazen dat de prestaties grotendeels vergelijkbaar zijn De beperkende factor momenteel is de koeling: de E26-controller wordt nogal warm bij het doorvoeren van al die data en goede koeling stelt thermal throttling uit, maar kan dat lastig helemaal voorkomen. Gevolg is dat veel drives weliswaar op papier een stuk sneller dan een rappe Gen4-drive zijn, maar in de praktijk vaak richting hun oudere broertjes kruipen.

Daar moet een nieuwe lichting controllers voor Gen5-ssd's verandering in brengen, of ons tenminste iets te kiezen geven op het gebied van controllers en nand. Tijdens de Computex maakte ik daarom een rondje langs de belangrijkste ssd-fabrikanten die daar aanwezig waren om hun plannen te polsen en natuurlijk de aankomende producten te zien.