Door Tomas Hochstenbach

Redacteur

Feedback • 09-05-2024 15:00 66

Écht snelle PCIe 5.0-ssd's

Corsair vs. Crucial vs. MSI

09-05-2024 • 15:00

66

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Inleiding

  • Corsair MP700 Pro SE
  • Crucial T705
  • MSI Spatium M580 Frozr

Samengevat

De Corsair MP700 Pro SE is wat sneller dan oudere Gen5-drives. In de beste scenario's hebben we snelheden van boven de 14GB/s gezien. Ons testmodel kwam zonder heatsink, maar die heeft hij zeker wel nodig; zorg voor een serieuze passieve of actieve koeler. In juni 2024 verschijnt ook een uitvoering met Corsairs eigen koeler, maar die heeft helaas een fan met een los kabeltje. Dat Corsair een versie voor waterkoeling verkoopt is uniek, maar ook erg niche.

Pluspunten

Minpunten

Getest

Corsair MP700 Pro SE, geen heatsink 4TB

Prijs bij publicatie: € 720,-

Vergelijk prijzen Vanaf € 772,50

Bekijk alle uitvoeringen (5)

Samengevat

De Crucial T705 is wat sneller dan oudere Gen5-drives. In de beste scenario's hebben we snelheden van boven de 14GB/s gezien. De meerprijs voor de versie met heatsink is opvallend hoog, maar het relatief compacte meegeleverde exemplaar voldoet niet om throttling in alle gevallen te voorkomen. Wel verkoopt Crucial van alle capaciteiten ook een versie zonder heatsink, handig als je al een fors exemplaar bij je (luxe) PCIe 5.0-moederbord hebt gekregen.

Pluspunten

Minpunten

Getest

Crucial T705 (met heatsink) 2TB

Prijs bij publicatie: € 429,-

Vergelijk prijzen Vanaf € 371,45

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Samengevat

De MSI Spatium M580 Frozr is wat sneller dan oudere Gen5-drives. In de beste scenario's hebben we snelheden van boven de 14GB/s gezien. MSI verkoopt de ssd alleen met een enorme heatsink erop, maar die blijkt wel uiterst effectief: de M580 Frozr is de enige 'next-gen' PCIe 5.0-ssd die onder alle omstandigheden koel genoeg blijft om maximaal te presteren. De prijs is op het moment van schrijven in orde ten opzichte van de andere Gen5-ssd's, maar hangt wel op verkrijgbaarheid bij nog geen handvol winkels; aan de verkrijgbaarheid moet MSI nog werken.

Pluspunten

Minpunten

Tweakers zegt: Ultimate

Getest

MSI Spatium M580 Frozr 2TB

Prijs bij publicatie: € 354,-

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Bekijk alle uitvoeringen (3)

De eerste generatie PCI Express 5.0-ssd's liet lang op zich wachten en werd daarna lauwtjes ontvangen. Enerzijds omdat de honger naar steeds snellere opslag bij sommigen allang gestild is, maar ook omdat de snelheden van maximaal 10GB/s, een derde sneller dan high-end PCIe 4.0-ssd's, nog niet echt tot de verbeelding spraken. In deze review vergelijken we drie nieuwe PCIe 5.0-ssd's van Corsair, Crucial en MSI die veel hogere snelheden moeten kunnen halen, tot wel bijna 15GB/s.

Nieuwe generatie PCIe 5.0-ssd's gebruikt sneller nand

Met uitzondering van de Samsung 990 Evo, die de PCIe 5.0-standaard gebruikt om lanes te besparen in plaats van snelheid te winnen, maken alle PCIe 5.0-ssd's tot nu toe gebruik van een Phison PS5026-E26-controller. Dat geldt ook voor de nieuwe Corsair MP700 Pro SE, Crucial T705 en MSI Spatium M580 Frozr die we voor dit artikel hebben getest. Ook aan het gebruikte 232-laags tlc-nand van Micron is op papier niets veranderd.

Tot nu toe was het echter niet mogelijk om dat flashgeheugen op zijn bedoelde snelheid van 2400MT/s aan te sturen. Bij de eerste generatie drives liep dat noodgedwongen op 2000MT/s of zelfs lager. Pas nu, ruim een jaar nadat de eerste PCIe 5.0-drive op de markt kwam, lukt het wel. Door dat snellere geheugen stijgen de doorvoersnelheden vanzelf, al heeft Phison ook het nodige aan zijn firmware gesleuteld om de prestaties verder te optimaliseren.

PCI Express 5.0-ssd's

Fabrikanten moeten zelf het verschil maken

Wat de specificaties betreft lijken de drie ssd's grotendeels identiek en eigenlijk is dat ook zo. De drives van Corsair en MSI gebruiken zelfs exact dezelfde firmwareversie voor de Phison-controller. De fabrikanten moeten zich dus op andere punten onderscheiden. Corsair doet dat bijvoorbeeld door een Hydro X-versie aan te bieden, die je kunt aansluiten op custom waterkoeling. Crucial verkoopt zijn T705 als enige in alle capaciteiten ook zonder heatsink, zodat je hem direct in een voorbereid PCIe 5.0-moederbord met daarbij meegeleverde forse heatsink kunt gebruiken. MSI levert zijn Spatium M580 Frozr juist alleen met een enorm passief koelblok erop, en claimt daarmee nipt de hoogste snelheden te halen.

Spec Corsair MP700 Pro SE Crucial T705 MSI Spatium M580 Frozr
Controller Phison PS5026-E26 Phison PS5026-E26 Phison PS5026-E26
Flashgeheugen Micron 232-laags
2400MT/s TLC		 Micron 232-laags
2400MT/s TLC		 Micron 232-laags
2400MT/s TLC
Leessnelheid 14GB/s 14,1GB/s 14,6GB/s
Schrijfsnelheid 12GB/s 12,6GB/s 12,7GB/s
Dram-cache 2GB per TB 2GB per TB 2GB per TB
TBW-rating (2TB) 1400TB 1200TB 1400TB
Beschikbare capaciteiten 2TB, 4TB 1TB, 2TB, 4TB 1TB, 2TB, 4TB
Geteste capaciteit 4TB 2TB 2TB
Beschikbare varianten Zonder heatsink
Met heatsink
Watergekoeld		 Zonder heatsink
Met heatsink		 Met heatsink
Garantie 5 jaar 5 jaar 5 jaar

In onderstaande tabel hebben we alle huidige prijzen opgenomen. Eigenlijk concurreren de fabrikanten maar bij een paar modellen rechtstreeks met elkaar, want Corsair heeft bijvoorbeeld geen 1TB-model en juist als enige watergekoelde opties.

Op het moment van schrijven is de drive van MSI het voordeligst geprijsd; hij is zelfs goedkoper dan de Crucial T705 in zijn uitvoering zónder heatsink. De verkrijgbaarheid van de Spatium M580 Frozr laat echter te wensen over, net als lange tijd bij zijn voorganger het geval was. De 1TB-versie is niet te koop.

De Corsair MP700 Pro SE komt pas beschikbaar op het tijdstip dat dit artikel verschijnt en ook de verkrijgbaarheid daarvan moet dus nog echt op gang komen. Bovendien verschijnen de luchtgekoelde modellen van de Corsair-drive pas in de loop van volgende maand.

Capaciteit Koeling Corsair MP700 Pro SE Crucial T705 MSI Spatium M580 Frozr
1TB Zonder heatsink n.v.t. € 189,- n.v.t.
Met heatsink n.v.t. € 194,90 Onbekend
Watergekoeld n.v.t. n.v.t. n.v.t.
2TB Zonder heatsink n.v.t. € 329,- n.v.t.
Met heatsink Onbekend € 371,45 Onbekend
Watergekoeld € 319,- (advies: € 400) n.v.t. n.v.t.
4TB Zonder heatsink € 772,50 (advies: € 720) € 456,55 n.v.t.
Met heatsink € 776,53 € 630,70 Onbekend
Watergekoeld Onbekend (advies: € 750) n.v.t. n.v.t.

De drives van dichtbij

In theorie zijn de Corsair MP700 Pro SE, Crucial T705 en MSI Spatium M580 Frozr dus vrijwel identiek, maar we bekijken de ssd's hieronder van dichtbij om te kijken of we toch nog verschillen kunnen ontwaren.

Corsair MP700 Pro SE

De Corsair MP700 Pro SE ontvingen wij in een capaciteit van 4TB en in de variant zonder koelblok. Dat is direct de enige versie zonder koeler die Corsair verkoopt, want om ons niet geheel duidelijke redenen kun je bij het 2TB-model alleen kiezen voor de varianten met een actief gekoelde heatsink of de watergekoelde Hydro X Edition. Die heeft twee aansluitingen voor standaard G1/4"-fittingen, waarmee je de ssd met je eigen waterkoelingloop kunt verbinden.

Het model met een actief koelblok maakt de ssd 24mm breed, iets breder dan de standaard 22mm van een M.2-ssd dus, en 30mm hoog. Het kleine ventilatortje heeft extra stroomtoevoer nodig via een SATA-stroomkabel.

Onder de motorkap komen we zoals verwacht de Phison PS5026-E26-controller tegen, gecombineerd met Lpddr4X-geheugen van SK hynix en flashgeheugen van Micron. Op de bovenkant zitten de controller, een van de twee chips voor de dram-cache en twee flashgeheugenchips. Achterop treffen we de andere dram-chip en nog twee nandchips aan.

Corsair MP700 Pro SE

Alle varianten van de Corsair MP700 Pro SE

Corsair MP700 Pro SECorsair MP700 Pro SE

Crucial T705

Van Crucial ontvingen we de 2TB-versie van de T705-variant met een heatsink, die voor PCIe 5.0-begrippen aan de kleine kant is: 23,5mm breed en 21mm hoog. Ook vanaf de onderzijde is metaal om de ssd heen gevouwen, zodat ook de warmte van de geheugenchips aan de onderkant wordt afgevoerd.

Aan de bovenkant van het pcb heeft Crucial de Phison-controller, een 4GB-dram-chip van eigen makelij en twee flashchips aangebracht. De oplettende lezer ziet dat het nummer op die chips licht afwijkt (NY254 in plaats van NY256). Dat komt doordat we bij deze 2TB-drive te maken hebben met nandchips van vier terabit, oftewel een halve gigabyte per stuk, terwijl die bij de Corsair 4TB-ssd dubbel zo groot waren. De snelle rekenaar kan dan al voorspellen dat we aan de achterzijde nog eens twee van deze chips zullen ontdekken. Daar zie je ook de contactpunten voor een eventuele tweede dram-chip, die vermoedelijk wordt ingezet als op basis van ditzelfde pcb een 4TB-ssd wordt gemaakt.

Crucial T705

Crucial T705Crucial T705

MSI Spatium M580 Frozr

MSI kiest er als enige voor om zijn Spatium M580 Frozr uitsluitend met een voorgemonteerde heatsink te verkopen. En dat is er niet zomaar een: een ruim 7cm hoog koelblok waar op verschillende hoogtes drie heatpipes doorheen lopen. De heatpipes zijn afgeplat om direct contact met de controller en flashchips te kunnen maken. De flashchips op de onderzijde maken via thermalpads contact met een metalen plaatje.

Door de bocht die de heatpipes maken, is de ssd anderhalve centimeter langer dan gebruikelijk. Controleer voor de zekerheid even of dat geen conflict met (hoge) componenten op je moederbord veroorzaakt. De breedte van 24mm zou doorgaans geen problemen moeten opleveren.

Nee, we hebben niet per ongeluk twee keer dezelfde ssd gefotografeerd: de printplaat van de MSI Spatium M580 Frozr is identiek aan die van de Corsair MP700 Pro SE. Beide fabrikanten gebruiken Phisons referentie-pcb, waarvan het identificatienummer rechtsonder op de foto's van de voorzijde te lezen is. Uiteraard zijn de nand-chips bij deze 2TB-ssd wel van het type met een lagere capaciteit.

MSI Spatium M580 FrozrMSI Spatium M580 Frozr
MSI Spatium M580 FrozrMSI Spatium M580 Frozr

Testmethode

Testconfiguratie

Moederbord Asrock Z790 Taichi
Processor Intel Core i7-13700K
Geheugen 4x Kingston Fury Beast 32GB DDR5 @3600MT/s
Systeemdrive Corsair MP600 500GB
Videokaart Geen (igp)
Koeler Scythe Mugen 5 rev C
Voeding Seasonic Prime Titanium 650W
Windows-versie Windows 11
Gebruikte software AS SSD 2.0.7316.34247
ATTO 4.01.0f1
CDM 8.0.4
PCMark 10 2.1.2177 64
3DMark

Ons testsysteem bestaat uit een Core i7-13700K die we in een ASRock Z790 Taichi-moederbord prikken. Dat combineren we met 128GB DDR5-werkgeheugen, bestaande uit twee kitjes Kingston Fury Beast van elk 64GB. Dat geheugen hebben we nodig om een ramdisk te maken om alle tests mee te draaien, zodat we geen bottleneck hebben van een systeemschijf. Omdat we alle geheugenslots bezetten met dual-rankmodules, kan het geheugen niet meer dan 3600MT/s halen. Om te booten hebben we een Corsair MP600-drive in gebruik, waarop we Windows 11 Pro geïnstalleerd hebben. Het geheel wordt van prik voorzien door een Seasonic 650W-voeding.

Synthetische tests

We draaien enkele synthetische benchmarks als AS SSD, ATTO en CrystalDiskMark. CDM draaien we zowel met de standaardinstellingen als met de tests van de NVMe-benchmark.

Praktijktests

Als primaire praktijkbenchmark draaien we PCMark 10, waarvan de complete Storage-test en de extra zware consistencytest gezamenlijk vele uren in beslag nemen.

In de realworldtest zie je hoe snel een drive kleinere en grotere bestanden kopieert. Daarnaast testen we hoe snel de (pseudo-)slc-cache van een ssd is en hoelang die bruikbaar is door er sequentiële data in blokken naartoe te schrijven en de snelheid te loggen. Velen van jullie vroegen in het verleden of we kunnen testen hoe ssd's presteren als ze niet volledig leeg zijn. Dat doen we met deze test door niet alleen te testen op een lege drive, maar ook op een halfvolle drive en een ssd die voor driekwart vol is. We schrijven in die drie gevallen naar de drive vanaf een ramdisk.

Warmte en energie

Die laatste testmethode gebruiken we ook om de warmtehuishouding in kaart te brengen. Een te hete ssd gaat immers throttlen, waardoor de prestaties teruglopen. We testen daarom ssd's of met hun eigen heatsink als ze daarmee geleverd worden, of onder de heatsink van ons Taichi-moederbord om te zien hoe de temperaturen en bijbehorende snelheden van de drive zich ontwikkelen bij belasting. De overige tests worden met actieve koeling op de ssd's uitgevoerd om de effecten van die throttling op de ruwe prestaties te minimaliseren. Uiteraard testen we de drives met de op het moment van testen nieuwste firmware.

Om het vermogen van ssd's te meten, gebruiken we een aangepast riserkaartje van het bedrijf SerialCables. Daarmee kunnen we naast Gen3- en Gen4-ssd's ook de snellere Gen5-drives meten.

Vermogensmeter ssd's (2023)Vermogensmeter ssd's (2023)Vermogensmeter ssd's (2023)

We hebben het pcb aangepast en er een stroommeter op gesoldeerd. Die INA226-meter meet de spanningsval over een shuntweerstand en stuurt de meetgegevens naar een Arduino. Die logt tijdens de tests keurig wat het gevraagde vermogen van de drives is. We rekenen dat om naar milliwatts en de samplesnelheid is 20ms, waarbij de sensor dan al acht samples gemiddeld heeft, voor een effectieve samplerate van 400 metingen per seconde.

Vermogensmeter ssd's (2023)

We gebruiken CrystalDiskMark om het opgenomen vermogen tijdens lezen en schrijven te meten. Om het idlevermogen te meten, zetten we het Windows-energieprofiel op Power Saver en wachten we tot ASPT de drive in Deep Sleep op PS4 zet. Dat idle- of slaapverbruik is vooral relevant voor laptopgebruikers, maar let op: een drive die niet correct in slaapstand gaat, verbruikt al snel ongeveer 1W aan vermogen. Dat klinkt niet als veel, maar met acht uur per dag is dat 3kWh per jaar, en als je pc constant aanstaat, is dat 9kWh, wat toch een paar euro scheelt.

Een van de testsystemen voor Gen5-ssd's

Synthetische tests: ATTO en CrystalDiskMark

In de grafieken tonen we alle courante PCIe 5.0-ssd's die door Tweakers zijn getest. Daarnaast hebben we ter referentie enkele van de populairste PCIe 4.0-ssd's toegevoegd, waaronder de Samsung 990 Pro en de Lexar NM790. Ter onderscheid hebben we de Gen4-drives gele balkjes gegeven.

Met ATTO testen we comprimeerbare data in steeds oplopende transfersizes. We lichten de 4kB-, 64kB- en 1MB-transfersizes eruit. De kleinere groottes zijn relevant voor de randomread- en writeprestaties, terwijl de 1MB-bestanden een beeld van sequentiële overdrachten geeft. ATTO gaat tot transfersizes van 64MB, maar in de regel lopen de snelheden na 1MB niet meer op.

In ATTO gaat sequentieel lezen het snelste op de ssd's van Crucial en MSI. De Corsair blijft iets achter, maar is nog altijd wel duidelijk sneller dan de PCIe 5.0-drives van de eerste generatie. Ook bij het schrijven melden de drie nieuwe ssd's zich in de 1MB-test bovenaan de grafieken, terwijl er bij kleinere bestanden amper verschil tussen de Gen5-drives te ontdekken valt.

  • ATTO - Read - QD 4 - 1MB
  • Read - QD 4 - 64 kB
  • Read - QD 4 - 4 kB
  • Write - QD 4 - 1MB
  • Write - QD 4 - 64 kB
  • Write - QD 4 - 4 kB
ATTO - Read - QD 4 - 1MB - Gem. snelheid
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
Crucial T705 2TB
11.849
MSI Spatium M580 Frozr 2TB
11.849
Corsair MP700 Pro SE 4TB
11.543
MSI Spatium M570 Pro Frozr 2TB
10.577
Gigabyte Aorus Gen5 12000 2TB
10.283
Crucial T700 2TB
10.268
Corsair MP700 Pro 2TB
10.217
Seagate FireCuda 540 2TB
8.702
Adata Legend 970 2TB
7.986
Lexar NM790 2TB
7.114
WD Black SN850X 2TB
6.060
Samsung 990 Pro 2TB
6.020
ATTO - Read - QD 4 - 64 kB - Gem. snelheid
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
Crucial T700 2TB
6.123
Corsair MP700 Pro 2TB
6.123
Gigabyte Aorus Gen5 12000 2TB
6.123
Seagate FireCuda 540 2TB
6.123
Crucial T705 2TB
6.056
Corsair MP700 Pro SE 4TB
6.056
MSI Spatium M580 Frozr 2TB
6.056
MSI Spatium M570 Pro Frozr 2TB
6.038
WD Black SN850X 2TB
5.880
Samsung 990 Pro 2TB
5.690
Lexar NM790 2TB
5.605
Adata Legend 970 2TB
3.832
ATTO - Read - QD 4 - 4 kB - Gem. snelheid
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
Crucial T705 2TB
932
Crucial T700 2TB
931
Corsair MP700 Pro 2TB
929
Seagate FireCuda 540 2TB
929
Corsair MP700 Pro SE 4TB
925
Adata Legend 970 2TB
924
MSI Spatium M570 Pro Frozr 2TB
920
Gigabyte Aorus Gen5 12000 2TB
917
MSI Spatium M580 Frozr 2TB
917
Lexar NM790 2TB
865
WD Black SN850X 2TB
808
Samsung 990 Pro 2TB
748
ATTO - Write - QD 4 - 1MB - Gem. snelheid
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
MSI Spatium M570 Pro Frozr 2TB
11.610
Crucial T705 2TB
11.610
MSI Spatium M580 Frozr 2TB
11.610
Corsair MP700 Pro SE 4TB
11.485
Gigabyte Aorus Gen5 12000 2TB
11.409
Crucial T700 2TB
11.380
Corsair MP700 Pro 2TB
11.380
Seagate FireCuda 540 2TB
10.201
Samsung 990 Pro 2TB
6.670
WD Black SN850X 2TB
6.500
Lexar NM790 2TB
6.442
Adata Legend 970 2TB
3.570
ATTO - Write - QD 4 - 64 kB - Gem. snelheid
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
Crucial T700 2TB
10.217
Corsair MP700 Pro 2TB
9.461
MSI Spatium M580 Frozr 2TB
9.461
MSI Spatium M570 Pro Frozr 2TB
9.361
Seagate FireCuda 540 2TB
9.361
Crucial T705 2TB
9.277
Gigabyte Aorus Gen5 12000 2TB
9.194
Corsair MP700 Pro SE 4TB
9.127
Lexar NM790 2TB
6.424
Adata Legend 970 2TB
3.555
Samsung 990 Pro 2TB
3.480
WD Black SN850X 2TB
3.350
ATTO - Write - QD 4 - 4 kB - Gem. snelheid
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
Crucial T700 2TB
911
Lexar NM790 2TB
890
Samsung 990 Pro 2TB
841
Crucial T705 2TB
790
MSI Spatium M570 Pro Frozr 2TB
789
MSI Spatium M580 Frozr 2TB
785
Adata Legend 970 2TB
784
Corsair MP700 Pro 2TB
783
Gigabyte Aorus Gen5 12000 2TB
779
Corsair MP700 Pro SE 4TB
778
Seagate FireCuda 540 2TB
777
WD Black SN850X 2TB
629

CrystalDiskMark

We splitsen de resultaten van CDM op in sequentiële en random groepen. We draaien CDM twee keer: één keer met de defaultinstellingen en de tweede keer met het NVMe-profiel. Tussen beide tests zit wat overlap, maar we hebben de NVMe-specifieke tests als zodanig aangegeven.

In CDM torenen de drie nieuwe Gen5-drives duidelijk boven de rest van het testveld uit, in ieder geval zolang het om lezen met een niet al te lage queuedepth gaat. Als de ssd's minder te doen krijgen, worden de verschillen ook kleiner. Schrijven gaat in CDM opvallend genoeg amper sneller dan bij oudere PCIe 5.0-ssd's.

  • Sequential 1MB - Q8T1 - Read
  • 1MB - Q8T1 - Write
  • 1MB - Q1T1 - Read
  • 1MB - Q1T1 - Write
  • 128kB - Q32T1 - Read
  • 128kB - Q32T1 - Write
Sequential 1MB - Q8T1 - Read
Interne ssd Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter)
Crucial T705 2TB
14.160
MSI Spatium M580 Frozr 2TB
14.153
Corsair MP700 Pro SE 4TB
14.116
Corsair MP700 Pro 2TB
12.404
Gigabyte Aorus Gen5 12000 2TB
12.395
Crucial T700 2TB
12.393
MSI Spatium M570 Pro Frozr 2TB
12.384
Seagate FireCuda 540 2TB
10.083
Adata Legend 970 2TB
9.964
Samsung 990 Pro 2TB
7.149
Lexar NM790 2TB
7.085
WD Black SN850X 2TB
6.976
Sequential 1MB - Q8T1 - Write
Interne ssd Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter)
Crucial T705 2TB
11.615
MSI Spatium M580 Frozr 2TB
11.606
MSI Spatium M570 Pro Frozr 2TB
11.605
Corsair MP700 Pro SE 4TB
11.480
Corsair MP700 Pro 2TB
11.415
Crucial T700 2TB
11.387
Gigabyte Aorus Gen5 12000 2TB
11.376
Seagate FireCuda 540 2TB
10.197
Lexar NM790 2TB
6.483
WD Black SN850X 2TB
6.482
Samsung 990 Pro 2TB
6.433
Adata Legend 970 2TB
3.551
Sequential 1MB - Q1T1 - Read
Interne ssd Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter)
Crucial T700 2TB
9.086
Corsair MP700 Pro 2TB
9.063
Gigabyte Aorus Gen5 12000 2TB
9.060
MSI Spatium M580 Frozr 2TB
9.027
Crucial T705 2TB
9.015
MSI Spatium M570 Pro Frozr 2TB
8.968
Corsair MP700 Pro SE 4TB
8.909
Seagate FireCuda 540 2TB
8.498
Adata Legend 970 2TB
7.818
Lexar NM790 2TB
5.361
WD Black SN850X 2TB
5.216
Samsung 990 Pro 2TB
4.377
Sequential 1MB - Q1T1 - Write
Interne ssd Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter)
MSI Spatium M570 Pro Frozr 2TB
9.408
Crucial T705 2TB
9.408
MSI Spatium M580 Frozr 2TB
9.396
Corsair MP700 Pro SE 4TB
9.360
Crucial T700 2TB
9.297
Corsair MP700 Pro 2TB
9.290
Gigabyte Aorus Gen5 12000 2TB
9.282
Seagate FireCuda 540 2TB
9.281
WD Black SN850X 2TB
5.789
Lexar NM790 2TB
5.718
Samsung 990 Pro 2TB
5.675
Adata Legend 970 2TB
3.555
Sequential 128kB - Q32T1 (NVMe) - Read
Interne ssd Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter)
Crucial T705 2TB
14.100
MSI Spatium M580 Frozr 2TB
14.090
Corsair MP700 Pro SE 4TB
13.934
Gigabyte Aorus Gen5 12000 2TB
12.331
Crucial T700 2TB
12.319
Corsair MP700 Pro 2TB
12.315
MSI Spatium M570 Pro Frozr 2TB
12.197
Seagate FireCuda 540 2TB
10.003
Adata Legend 970 2TB
9.761
Samsung 990 Pro 2TB
7.143
Lexar NM790 2TB
7.085
WD Black SN850X 2TB
6.974
Sequential 128kB - Q32T1 (NVMe) - Write
Interne ssd Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter)
Crucial T705 2TB
11.416
MSI Spatium M580 Frozr 2TB
11.414
MSI Spatium M570 Pro Frozr 2TB
11.399
Corsair MP700 Pro SE 4TB
11.349
Corsair MP700 Pro 2TB
11.104
Gigabyte Aorus Gen5 12000 2TB
11.099
Crucial T700 2TB
11.089
Seagate FireCuda 540 2TB
9.860
Lexar NM790 2TB
6.481
WD Black SN850X 2TB
6.478
Samsung 990 Pro 2TB
6.425
Adata Legend 970 2TB
3.557

Ook in de overige CDM-testresultaten scoren de Gen5-drives redelijk vergelijkbaar. In sommige deeltests zijn bepaalde Gen4-drives sneller; in dergelijke gevallen is de bandbreedte van de interface niet de bottleneck en is dat simpelweg een sterkte van de toegepaste controller in vergelijking met de Phison-controllers in alle PCIe 5.0-ssd's.

  • Random 4KB - Q32T1 - Read
  • 4KB - Q32T1 - Write
  • 4KB - Q1T1 - Read
  • 4KB - Q1T1 - Write
  • 4KB - Q32T16 - Read
  • 4KB - Q32T16 - Write
Random 4KB - Q32T1 - Read
Interne ssd Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter)
WD Black SN850X 2TB
1.347
Adata Legend 970 2TB
1.096
Samsung 990 Pro 2TB
1.086
Crucial T700 2TB
1.083
Crucial T705 2TB
1.082
Seagate FireCuda 540 2TB
1.072
MSI Spatium M580 Frozr 2TB
1.071
Corsair MP700 Pro 2TB
1.069
MSI Spatium M570 Pro Frozr 2TB
1.066
Lexar NM790 2TB
1.061
Gigabyte Aorus Gen5 12000 2TB
1.060
Corsair MP700 Pro SE 4TB
1.056
Random 4KB - Q32T1 - Write
Interne ssd Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter)
WD Black SN850X 2TB
1.201
Crucial T700 2TB
967
Lexar NM790 2TB
873
Samsung 990 Pro 2TB
803
MSI Spatium M570 Pro Frozr 2TB
792
Adata Legend 970 2TB
788
Crucial T705 2TB
781
MSI Spatium M580 Frozr 2TB
781
Seagate FireCuda 540 2TB
778
Corsair MP700 Pro 2TB
778
Corsair MP700 Pro SE 4TB
768
Gigabyte Aorus Gen5 12000 2TB
761
Random 4KB - Q1T1 - Read
Interne ssd Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter)
Crucial T705 2TB
101
MSI Spatium M580 Frozr 2TB
101
Corsair MP700 Pro SE 4TB
100
Crucial T700 2TB
100
MSI Spatium M570 Pro Frozr 2TB
100
Gigabyte Aorus Gen5 12000 2TB
100
Corsair MP700 Pro 2TB
100
Seagate FireCuda 540 2TB
98
Lexar NM790 2TB
95
WD Black SN850X 2TB
95
Samsung 990 Pro 2TB
92
Adata Legend 970 2TB
68
Random 4KB - Q1T1 - Write
Interne ssd Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter)
Gigabyte Aorus Gen5 12000 2TB
406
WD Black SN850X 2TB
387
Corsair MP700 Pro SE 4TB
385
Crucial T700 2TB
380
Seagate FireCuda 540 2TB
378
Adata Legend 970 2TB
378
Corsair MP700 Pro 2TB
374
Lexar NM790 2TB
373
Crucial T705 2TB
373
MSI Spatium M570 Pro Frozr 2TB
372
MSI Spatium M580 Frozr 2TB
370
Samsung 990 Pro 2TB
354
Random 4KB - Q32T16 (NVMe) - Read
Interne ssd Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter)
MSI Spatium M580 Frozr 2TB
7.321
Corsair MP700 Pro SE 4TB
7.113
Crucial T705 2TB
6.462
Crucial T700 2TB
6.446
MSI Spatium M570 Pro Frozr 2TB
6.431
Corsair MP700 Pro 2TB
6.424
Gigabyte Aorus Gen5 12000 2TB
6.420
Seagate FireCuda 540 2TB
6.109
Samsung 990 Pro 2TB
5.735
Adata Legend 970 2TB
5.650
WD Black SN850X 2TB
4.969
Lexar NM790 2TB
4.320
Random 4KB - Q32T16 (NVMe) - Write
Interne ssd Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter)
Crucial T705 2TB
6.861
MSI Spatium M580 Frozr 2TB
6.852
Corsair MP700 Pro 2TB
6.728
MSI Spatium M570 Pro Frozr 2TB
6.680
Corsair MP700 Pro SE 4TB
6.655
Gigabyte Aorus Gen5 12000 2TB
6.647
Crucial T700 2TB
6.551
Seagate FireCuda 540 2TB
6.489
Samsung 990 Pro 2TB
6.155
WD Black SN850X 2TB
4.865
Lexar NM790 2TB
4.269
Adata Legend 970 2TB
3.521

Synthetische tests: AS SSD

AS SSD maakt gebruik van niet-comprimeerbare data, waardoor snelheden meestal wat lager uitvallen dan bij CDM of ATTO.

In de leestest van AS SSD staan de drie nieuwe Gen5-drives bovenaan. Met kleinere bestanden verdampt de voorsprong weer bijna geheel en komen de drives dicht bij elkaar.

  • AS SSD - Read - Sequential
  • Write - Sequential
  • Read - 4K blokken
  • Write - 4K blokken
  • Read - 4K blokken - 64 Threads
  • Write - 4K blokken - 64 Threads
AS SSD - Read - Sequential
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
MSI Spatium M580 Frozr 2TB
10.033
Corsair MP700 Pro SE 4TB
10.008
Crucial T705 2TB
9.995
MSI Spatium M570 Pro Frozr 2TB
9.083
Gigabyte Aorus Gen5 12000 2TB
8.875
Crucial T700 2TB
8.873
Corsair MP700 Pro 2TB
8.558
Seagate FireCuda 540 2TB
7.610
Adata Legend 970 2TB
7.170
Lexar NM790 2TB
5.930
WD Black SN850X 2TB
5.899
Samsung 990 Pro 2TB
5.805
AS SSD - Write - Sequential
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
Crucial T705 2TB
9.952
MSI Spatium M580 Frozr 2TB
9.643
MSI Spatium M570 Pro Frozr 2TB
9.433
Corsair MP700 Pro SE 4TB
9.347
Corsair MP700 Pro 2TB
9.322
Crucial T700 2TB
9.268
Gigabyte Aorus Gen5 12000 2TB
9.239
Seagate FireCuda 540 2TB
9.021
WD Black SN850X 2TB
5.546
Lexar NM790 2TB
5.366
Samsung 990 Pro 2TB
5.217
Adata Legend 970 2TB
3.331
AS SSD - Read - 4K blokken
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
Crucial T705 2TB
95,15
MSI Spatium M580 Frozr 2TB
94,40
Corsair MP700 Pro SE 4TB
94,21
Corsair MP700 Pro 2TB
93,75
Crucial T700 2TB
93,69
Gigabyte Aorus Gen5 12000 2TB
93,51
MSI Spatium M570 Pro Frozr 2TB
93,32
Seagate FireCuda 540 2TB
91,85
Lexar NM790 2TB
91,26
WD Black SN850X 2TB
89,25
Samsung 990 Pro 2TB
85,68
Adata Legend 970 2TB
63,64
AS SSD - Write - 4K blokken
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
WD Black SN850X 2TB
374,06
Corsair MP700 Pro 2TB
366,71
Adata Legend 970 2TB
364,97
Corsair MP700 Pro SE 4TB
364,26
Gigabyte Aorus Gen5 12000 2TB
362,95
Crucial T705 2TB
362,62
Seagate FireCuda 540 2TB
362,44
Crucial T700 2TB
360,55
MSI Spatium M570 Pro Frozr 2TB
360,37
MSI Spatium M580 Frozr 2TB
353,67
Lexar NM790 2TB
348,69
Samsung 990 Pro 2TB
332,79
AS SSD - Read - 4K blokken - 64 Threads
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
Corsair MP700 Pro SE 4TB
3.846,60
MSI Spatium M580 Frozr 2TB
3.818,52
Crucial T705 2TB
3.744,53
Gigabyte Aorus Gen5 12000 2TB
3.726,29
Corsair MP700 Pro 2TB
3.725,33
Crucial T700 2TB
3.716,22
MSI Spatium M570 Pro Frozr 2TB
3.715,62
Samsung 990 Pro 2TB
3.650,86
Seagate FireCuda 540 2TB
3.617,76
WD Black SN850X 2TB
2.805,13
Lexar NM790 2TB
2.696,49
Adata Legend 970 2TB
2.576,67
AS SSD - Write - 4K blokken - 64 Threads
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
Corsair MP700 Pro SE 4TB
4.597,60
Corsair MP700 Pro 2TB
4.423,43
Crucial T705 2TB
4.364,62
Gigabyte Aorus Gen5 12000 2TB
4.335,38
Seagate FireCuda 540 2TB
4.317,65
MSI Spatium M570 Pro Frozr 2TB
4.295,56
MSI Spatium M580 Frozr 2TB
4.125,54
WD Black SN850X 2TB
3.787,16
Samsung 990 Pro 2TB
3.754,85
Crucial T700 2TB
3.366,51
Lexar NM790 2TB
3.325,39
Adata Legend 970 2TB
2.837,30

Iops

Hoge iops zijn natuurlijk een direct gevolg van hoge doorvoersnelheden, maar voor het gemak voegen we ze voortaan aan de benchmarkresultaten toe.

  • Read - 512B
  • Write - 512B
  • Read - 4K
  • Write - 4K
  • Read - 4K-64 Threads
  • Write - 4K-64 Threads
  • Read - 16MB
  • Write - 16MB
AS SSD - Read - 512B
Interne ssd Gemiddelde doorvoersnelheid in iops (hoger is beter)
Corsair MP700 Pro 2TB
87.082
Crucial T700 2TB
86.543
Gigabyte Aorus Gen5 12000 2TB
86.378
Crucial T705 2TB
84.440
MSI Spatium M580 Frozr 2TB
84.235
MSI Spatium M570 Pro Frozr 2TB
83.101
Corsair MP700 Pro SE 4TB
80.758
WD Black SN850X 2TB
79.356
Lexar NM790 2TB
73.582
Seagate FireCuda 540 2TB
56.520
Samsung 990 Pro 2TB
38.842
Adata Legend 970 2TB
16.836
AS SSD - Write - 512B
Interne ssd Gemiddelde doorvoersnelheid in iops (hoger is beter)
Samsung 990 Pro 2TB
86.654
WD Black SN850X 2TB
85.895
Adata Legend 970 2TB
29.195
Corsair MP700 Pro 2TB
28.231
Crucial T700 2TB
27.233
Seagate FireCuda 540 2TB
25.853
Gigabyte Aorus Gen5 12000 2TB
25.830
Corsair MP700 Pro SE 4TB
24.991
MSI Spatium M580 Frozr 2TB
24.625
Crucial T705 2TB
24.211
MSI Spatium M570 Pro Frozr 2TB
23.779
Lexar NM790 2TB
21.056
AS SSD - Read - 4K
Interne ssd Gemiddelde doorvoersnelheid in iops (hoger is beter)
Crucial T705 2TB
24.359
MSI Spatium M580 Frozr 2TB
24.168
Corsair MP700 Pro SE 4TB
24.117
Corsair MP700 Pro 2TB
24.001
Crucial T700 2TB
23.986
Gigabyte Aorus Gen5 12000 2TB
23.938
MSI Spatium M570 Pro Frozr 2TB
23.890
Seagate FireCuda 540 2TB
23.515
Lexar NM790 2TB
23.363
WD Black SN850X 2TB
22.849
Samsung 990 Pro 2TB
21.935
Adata Legend 970 2TB
16.292
AS SSD - Write - 4K
Interne ssd Gemiddelde doorvoersnelheid in iops (hoger is beter)
WD Black SN850X 2TB
95.759
Corsair MP700 Pro 2TB
93.877
Adata Legend 970 2TB
93.432
Corsair MP700 Pro SE 4TB
93.250
Gigabyte Aorus Gen5 12000 2TB
92.916
Crucial T705 2TB
92.832
Seagate FireCuda 540 2TB
92.786
Crucial T700 2TB
92.301
MSI Spatium M570 Pro Frozr 2TB
92.253
MSI Spatium M580 Frozr 2TB
90.539
Lexar NM790 2TB
89.265
Samsung 990 Pro 2TB
85.195
AS SSD - Read - 4K-64 Threads
Interne ssd Gemiddelde doorvoersnelheid in iops (hoger is beter)
Corsair MP700 Pro SE 4TB
984.728
MSI Spatium M580 Frozr 2TB
977.541
Crucial T705 2TB
958.600
Gigabyte Aorus Gen5 12000 2TB
953.929
Corsair MP700 Pro 2TB
953.684
Crucial T700 2TB
951.352
MSI Spatium M570 Pro Frozr 2TB
951.200
Samsung 990 Pro 2TB
934.620
Seagate FireCuda 540 2TB
926.147
WD Black SN850X 2TB
718.114
Lexar NM790 2TB
690.301
Adata Legend 970 2TB
659.627
AS SSD - Write - 4K-64 Threads
Interne ssd Gemiddelde doorvoersnelheid in iops (hoger is beter)
Corsair MP700 Pro SE 4TB
1.176.985
Corsair MP700 Pro 2TB
1.132.399
Crucial T705 2TB
1.117.342
Gigabyte Aorus Gen5 12000 2TB
1.109.856
Seagate FireCuda 540 2TB
1.105.319
MSI Spatium M570 Pro Frozr 2TB
1.099.663
MSI Spatium M580 Frozr 2TB
1.056.138
WD Black SN850X 2TB
969.512
Samsung 990 Pro 2TB
961.241
Crucial T700 2TB
861.828
Lexar NM790 2TB
851.301
Adata Legend 970 2TB
726.348
AS SSD - Read - 16MB
Interne ssd Gemiddelde doorvoersnelheid in iops (hoger is beter)
MSI Spatium M580 Frozr 2TB
627
Corsair MP700 Pro SE 4TB
625
Crucial T705 2TB
625
MSI Spatium M570 Pro Frozr 2TB
568
Gigabyte Aorus Gen5 12000 2TB
555
Crucial T700 2TB
555
Corsair MP700 Pro 2TB
535
Seagate FireCuda 540 2TB
476
Adata Legend 970 2TB
448
Lexar NM790 2TB
371
WD Black SN850X 2TB
369
Samsung 990 Pro 2TB
363
AS SSD - Write - 16MB
Interne ssd Gemiddelde doorvoersnelheid in iops (hoger is beter)
Crucial T705 2TB
622
MSI Spatium M580 Frozr 2TB
603
MSI Spatium M570 Pro Frozr 2TB
590
Corsair MP700 Pro SE 4TB
584
Corsair MP700 Pro 2TB
583
Crucial T700 2TB
579
Gigabyte Aorus Gen5 12000 2TB
577
Seagate FireCuda 540 2TB
564
WD Black SN850X 2TB
347
Lexar NM790 2TB
335
Samsung 990 Pro 2TB
326
Adata Legend 970 2TB
208

Praktijktests: filecopy en duurtest

In deze kopieertest lezen en schrijven we kleine en grote bestanden van en naar de ssd. Om een bottleneck met de systeemopslag te voorkomen, draaien we de test vanaf een ramdisk.

Bij het lezen en schrijven van relatief kleine bestanden hebben de PCIe 5.0-ssd's niet zoveel aan hun hoge topsnelheden. Pas bij het verwerken van ons 50GB-bestand komen ze vooral bij het lezen bovendrijven. Bedenk echter dat die test met de genoteerde snelheden nog altijd een kwestie van luttele seconden is.

  • 1000x 5MB-bestand lezen
  • 1000x 5MB-bestand schrijven
  • 10GB-bestand lezen
  • 10GB-bestand schrijven
  • 50GB-bestand lezen
  • 50GB-bestand schrijven
1000x 5MB-bestand lezen
Interne ssd Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter)
Lexar NM790 2TB
4.950,5
Crucial T700 2TB
4.846,1
Corsair MP700 Pro 2TB
4.088,5
Corsair MP700 Pro SE 4TB
3.593,4
Gigabyte Aorus Gen5 12000 2TB
3.545,4
MSI Spatium M580 Frozr 2TB
3.509,4
Adata Legend 970 2TB
3.467,2
Seagate FireCuda 540 2TB
3.444,7
Crucial T705 2TB
3.432,4
MSI Spatium M570 Pro Frozr 2TB
3.300,4
Samsung 990 Pro 2TB
2.984,3
WD Black SN850X 2TB
1.429,3
1000x 5MB-bestand schrijven
Interne ssd Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter)
Corsair MP700 Pro 2TB
5.056,9
MSI Spatium M580 Frozr 2TB
5.040,0
Gigabyte Aorus Gen5 12000 2TB
5.019,6
Seagate FireCuda 540 2TB
4.993,4
Crucial T705 2TB
4.970,4
Corsair MP700 Pro SE 4TB
4.963,6
MSI Spatium M570 Pro Frozr 2TB
4.954,8
Crucial T700 2TB
4.921,5
Adata Legend 970 2TB
4.891,4
Samsung 990 Pro 2TB
3.793,1
Lexar NM790 2TB
2.497,5
WD Black SN850X 2TB
1.218,5
10GB-bestand lezen
Interne ssd Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter)
Crucial T700 2TB
6.753,2
Corsair MP700 Pro 2TB
5.812,6
Samsung 990 Pro 2TB
5.782,4
Adata Legend 970 2TB
5.427,0
Lexar NM790 2TB
5.114,9
Crucial T705 2TB
4.901,0
Gigabyte Aorus Gen5 12000 2TB
4.890,8
Seagate FireCuda 540 2TB
4.814,2
MSI Spatium M570 Pro Frozr 2TB
4.801,6
MSI Spatium M580 Frozr 2TB
4.784,7
Corsair MP700 Pro SE 4TB
4.450,0
WD Black SN850X 2TB
2.764,7
10GB-bestand schrijven
Interne ssd Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter)
Gigabyte Aorus Gen5 12000 2TB
7.001,2
Corsair MP700 Pro 2TB
6.825,3
Adata Legend 970 2TB
6.746,5
Crucial T700 2TB
6.679,7
MSI Spatium M570 Pro Frozr 2TB
6.628,5
Seagate FireCuda 540 2TB
6.621,8
MSI Spatium M580 Frozr 2TB
6.615,7
Corsair MP700 Pro SE 4TB
6.499,4
Crucial T705 2TB
6.473,1
Lexar NM790 2TB
5.114,9
Samsung 990 Pro 2TB
5.019,7
WD Black SN850X 2TB
4.174,6
50GB-bestand lezen
Interne ssd Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter)
Corsair MP700 Pro SE 4TB
7.855,9
Corsair MP700 Pro 2TB
7.703,9
Crucial T705 2TB
7.690,0
Gigabyte Aorus Gen5 12000 2TB
7.671,6
MSI Spatium M570 Pro Frozr 2TB
7.634,4
MSI Spatium M580 Frozr 2TB
7.563,9
Seagate FireCuda 540 2TB
7.521,1
Crucial T700 2TB
7.480,7
Adata Legend 970 2TB
7.462,2
Samsung 990 Pro 2TB
6.348,9
Lexar NM790 2TB
4.649,9
WD Black SN850X 2TB
1.568,9
50GB-bestand schrijven
Interne ssd Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter)
Gigabyte Aorus Gen5 12000 2TB
6.907,3
Corsair MP700 Pro 2TB
6.842,7
Crucial T700 2TB
6.779,0
Adata Legend 970 2TB
6.752,7
Seagate FireCuda 540 2TB
6.633,8
Crucial T705 2TB
6.604,9
MSI Spatium M580 Frozr 2TB
6.589,3
Corsair MP700 Pro SE 4TB
6.564,3
MSI Spatium M570 Pro Frozr 2TB
6.238,9
Samsung 990 Pro 2TB
5.032,9
Lexar NM790 2TB
4.649,9
WD Black SN850X 2TB
3.410,1

Cachetest

Vrijwel alle moderne ssd's hebben een pseudo-slc-cache, waarbij een gedeelte van het flashgeheugen zich als slc-geheugen (één bit per cel) kan gedragen in plaats van het gebruikelijke tlc (drie bits per cel). Dat resulteert in hogere snelheden tot het moment dat dit cachegedeelte vol is.

We testen de snelheid en grootte van de cache, met actieve koeling op de drives om throttling te voorkomen, door op een lege drive, een halfvolle drive en een driekwart volle ssd een testbestand te schrijven. De lege drive is uiteraard een bestcasescenario, maar de halfvolle en driekwart volle drives zul je vaker in de praktijk tegenkomen. We meten de overdrachtssnelheid van elk bestand, een bestand van 500MB dat in een 329MB grote zip verpakt is, tot de helft van de vrije ruimte gevuld is. Achteraf berekenen we de grootte van de cache en de snelheden binnen en buiten de cache.

Grootte pseudo-slc-cache

Bij een lege ssd kun je op de drives van Crucial en MSI ruim 200GB schrijven binnen de cache. Bij de Corsair is dat vrijwel exact het dubbele, wat logischerwijs het gevolg is van de dubbele opslagcapaciteit. Bij een halfvolle ssd is de cachegrootte nog vrijwel identiek. Pas bij een voor driekwart gevulde ssd krimpt de grootte van de slc-cache aanzienlijk, naar 50GB bij de 2TB-drives en ruim 100GB bij de 4TB.

  • Lege ssd - cachegrootte
  • Halfvolle ssd - cachegrootte
  • Driekwart volle ssd - cachegrootte
Lege ssd - cachegrootte
Interne ssd Gemiddelde grootte in GB (hoger is beter)
WD Black SN850X 2TB
554
Corsair MP700 Pro SE 4TB
430
Lexar NM790 2TB
275
MSI Spatium M580 Frozr 2TB
219
Crucial T705 2TB
218
Crucial T700 2TB
216
MSI Spatium M570 Pro Frozr 2TB
216
Gigabyte Aorus Gen5 12000 2TB
216
Corsair MP700 Pro 2TB
215
Seagate FireCuda 540 2TB
215
Samsung 990 Pro 2TB
211
Adata Legend 970 2TB
26
Halfvolle ssd - cachegrootte
Interne ssd Gemiddelde grootte in GB (hoger is beter)
Corsair MP700 Pro SE 4TB
429
Samsung 990 Pro 2TB
234
Gigabyte Aorus Gen5 12000 2TB
216
Seagate FireCuda 540 2TB
216
Corsair MP700 Pro 2TB
215
MSI Spatium M580 Frozr 2TB
215
MSI Spatium M570 Pro Frozr 2TB
214
Crucial T705 2TB
214
Crucial T700 2TB
205
Adata Legend 970 2TB
189
Lexar NM790 2TB
125
WD Black SN850X 2TB
91
Driekwart volle ssd - cachegrootte
Interne ssd Gemiddelde grootte in GB (hoger is beter)
Adata Legend 970 2TB
214
Samsung 990 Pro 2TB
180
Corsair MP700 Pro SE 4TB
106
Lexar NM790 2TB
63
WD Black SN850X 2TB
54
Corsair MP700 Pro 2TB
54
Seagate FireCuda 540 2TB
54
MSI Spatium M580 Frozr 2TB
54
MSI Spatium M570 Pro Frozr 2TB
53
Gigabyte Aorus Gen5 12000 2TB
53
Crucial T705 2TB
53
Crucial T700 2TB
52

Snelheid binnen cache

Binnen de cache kunnen de ssd's schrijven met ruim 6GB/s. Die snelheid blijft steeds hetzelfde, of de ssd nou leeg is of voor driekwart gevuld.

  • Lege ssd - snelheid binnen cache
  • Halfvolle ssd - snelheid binnen cache
  • Driekwart volle ssd - snelheid binnen cache
Lege ssd - snelheid binnen cache
Interne ssd Gemiddelde schrijfsnelheid in GB/s (hoger is beter)
Gigabyte Aorus Gen5 12000 2TB
6,3
Crucial T700 2TB
6,2
Corsair MP700 Pro 2TB
6,2
Seagate FireCuda 540 2TB
6,1
MSI Spatium M580 Frozr 2TB
6,1
MSI Spatium M570 Pro Frozr 2TB
6,0
Adata Legend 970 2TB
6,0
Crucial T705 2TB
6,0
Corsair MP700 Pro SE 4TB
6,0
WD Black SN850X 2TB
5,0
Lexar NM790 2TB
4,8
Samsung 990 Pro 2TB
4,7
Halfvolle ssd - snelheid binnen cache
Interne ssd Gemiddelde schrijfsnelheid in GB/s (hoger is beter)
Corsair MP700 Pro 2TB
6,3
Gigabyte Aorus Gen5 12000 2TB
6,3
Crucial T700 2TB
6,2
MSI Spatium M580 Frozr 2TB
6,1
MSI Spatium M570 Pro Frozr 2TB
6,0
Adata Legend 970 2TB
6,0
Seagate FireCuda 540 2TB
6,0
Crucial T705 2TB
6,0
Corsair MP700 Pro SE 4TB
6,0
WD Black SN850X 2TB
5,0
Lexar NM790 2TB
4,8
Samsung 990 Pro 2TB
4,7
Driekwart volle ssd - snelheid binnen cache
Interne ssd Gemiddelde schrijfsnelheid in GB/s (hoger is beter)
Crucial T700 2TB
6,2
Corsair MP700 Pro 2TB
6,2
Gigabyte Aorus Gen5 12000 2TB
6,2
MSI Spatium M580 Frozr 2TB
6,1
Adata Legend 970 2TB
6,0
Seagate FireCuda 540 2TB
6,0
Corsair MP700 Pro SE 4TB
6,0
MSI Spatium M570 Pro Frozr 2TB
5,9
Crucial T705 2TB
5,9
WD Black SN850X 2TB
5,0
Lexar NM790 2TB
4,8
Samsung 990 Pro 2TB
4,7

Snelheid buiten cache

In de grafieken met de snelheden buiten de cache gebeuren opvallende dingen: op een lege ssd is de MSI de snelste, met een halfvolle ssd doet die het juist minder goed en bij een driekwart volle ssd weer minder goed.

  • Lege ssd - snelheid buiten cache
  • Halfvolle ssd - snelheid buiten cache
  • Driekwart volle ssd - snelheid buiten cache
Lege ssd - snelheid buiten cache
Interne ssd Gemiddelde schrijfsnelheid in GB/s (hoger is beter)
Adata Legend 970 2TB
5,1
MSI Spatium M580 Frozr 2TB
3,4
Gigabyte Aorus Gen5 12000 2TB
3,2
Corsair MP700 Pro 2TB
3,1
MSI Spatium M570 Pro Frozr 2TB
3,1
Seagate FireCuda 540 2TB
3,1
Crucial T700 2TB
3,0
Lexar NM790 2TB
2,2
Samsung 990 Pro 2TB
1,6
WD Black SN850X 2TB
1,4
Corsair MP700 Pro SE 4TB
1,3
Crucial T705 2TB
1,2
Halfvolle ssd - snelheid buiten cache
Interne ssd Gemiddelde schrijfsnelheid in GB/s (hoger is beter)
Crucial T705 2TB
3,4
Corsair MP700 Pro SE 4TB
3,4
Adata Legend 970 2TB
3,0
MSI Spatium M580 Frozr 2TB
2,1
Samsung 990 Pro 2TB
1,4
WD Black SN850X 2TB
1,3
Crucial T700 2TB
1,2
Corsair MP700 Pro 2TB
1,2
Gigabyte Aorus Gen5 12000 2TB
1,2
Seagate FireCuda 540 2TB
1,2
MSI Spatium M570 Pro Frozr 2TB
1,1
Lexar NM790 2TB
0,7
Driekwart volle ssd - snelheid buiten cache
Interne ssd Gemiddelde schrijfsnelheid in GB/s (hoger is beter)
WD Black SN850X 2TB
1,3
MSI Spatium M580 Frozr 2TB
1,3
Crucial T700 2TB
1,2
Corsair MP700 Pro 2TB
1,2
Gigabyte Aorus Gen5 12000 2TB
1,2
Adata Legend 970 2TB
1,2
MSI Spatium M570 Pro Frozr 2TB
1,1
Seagate FireCuda 540 2TB
1,1
Crucial T705 2TB
1,1
Corsair MP700 Pro SE 4TB
1,0
Samsung 990 Pro 2TB
0,8
Lexar NM790 2TB
0,8

Complete grafieken

In de onderstaande grafieken zie je de volledige logs van onze duurtests met lege, halfvolle en driekwart volle ssd op alle drie de nieuwe Gen5-ssd's. De logs van de 2TB-ssd's zijn vanzelfsprekend korter dan die van Corsairs 4TB-model.

Bij de twee 2TB-ssd's, van Crucial en MSI, zie je dat ze allebei na een dikke 200GB terugvallen van hun maximale prestatieniveau naar een lager niveau, dat bij de MSI wat hoger ligt dan bij de Crucial. Waar de MSI dat niveau vrijwel tot het einde volhoudt, zakt de snelheid van de Crucial al na zo'n 700GB verder in naar ongeveer 1,2GB/s. Bij een halfvolle ssd ziet de grafiek er vrijwel hetzelfde uit. Bij een driekwart gevulde ssd is de pret veel eerder voorbij.

Waar de ietwat gekke waarde van de Corsair MP700 Pro SE vandaan kwam, wordt al gauw duidelijk. Nadat de ssd een patroon doorloopt dat redelijk vergelijkbaar is met de andere twee ssd's, zij het van wat langere duur vanwege de hogere capaciteit, weet de ssd zich plotsklaps te herstellen. Van ongeveer 1,2GB/s stijgt de snelheid na vrijwel exact 1TB geschreven te hebben weer naar rond de 3,5GB/s, wat de ssd tot het einde volhoudt.

  • Lege ssd
  • Halfvolle ssd
  • Driekwart volle ssd

PCMark Storage

De Storage-test van PCMark geeft een totaalbeeld van een combinatie van allerlei activiteiten die van je opslag gebruikmaken. De totaalscore en -bandbreedte geven een algemene indruk, terwijl de deelresultaten inzoomen op specifieke toepassingen.

De drie nieuwe PCIe 5.0-ssd's eindigen bovenaan, maar het verschil met de vorige generatie blijft beperkt tot een procent of tien. De impact van die hoge doorvoersnelheden is op de dagelijkse praktijk van veel gebruikers nu eenmaal beperkt.

  • Totaalscore - Bandbreedte
  • Totaalscore - Punten
  • Totaalscore - Toegangstijd
PCMark 10 - Storage - Totaalscore - Bandbreedte
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
Crucial T705 2TB
988
MSI Spatium M580 Frozr 2TB
974
Corsair MP700 Pro SE 4TB
973
MSI Spatium M570 Pro Frozr 2TB
971
Gigabyte Aorus Gen5 12000 2TB
900
Corsair MP700 Pro 2TB
897
Crucial T700 2TB
892
Seagate FireCuda 540 2TB
867
Adata Legend 970 2TB
866
Samsung 990 Pro 2TB
715
Lexar NM790 2TB
626
WD Black SN850X 2TB
604
PCMark 10 - Storage - Totaalscore
Interne ssd Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Crucial T705 2TB
6.312
MSI Spatium M580 Frozr 2TB
6.268
Corsair MP700 Pro SE 4TB
6.265
MSI Spatium M570 Pro Frozr 2TB
6.141
Gigabyte Aorus Gen5 12000 2TB
5.703
Corsair MP700 Pro 2TB
5.694
Crucial T700 2TB
5.678
Seagate FireCuda 540 2TB
5.504
Adata Legend 970 2TB
5.500
Samsung 990 Pro 2TB
4.500
Lexar NM790 2TB
3.952
WD Black SN850X 2TB
3.752
PCMark 10 - Storage - Totaalscore - Toegangstijd
Interne ssd Gemiddelde latency in µs (lager is beter)
Crucial T705 2TB
26
Corsair MP700 Pro SE 4TB
26
MSI Spatium M580 Frozr 2TB
26
MSI Spatium M570 Pro Frozr 2TB
27
Crucial T700 2TB
29
Corsair MP700 Pro 2TB
29
Gigabyte Aorus Gen5 12000 2TB
29
Adata Legend 970 2TB
30
Seagate FireCuda 540 2TB
30
Samsung 990 Pro 2TB
37
Lexar NM790 2TB
42
WD Black SN850X 2TB
45

PCMark 10 deelresultaten: starten en gebruik software

  • PCMark 10 - Starten Adobe Acrobat
  • Starten Adobe Photoshop
  • Starten Adobe Lightroom
  • Starten Adobe Premiere_Pro
  • Starten Adobe Illustrator
  • Starten Adobe After Effects
PCMark 10 - Starten Adobe Acrobat
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
MSI Spatium M580 Frozr 2TB
420
Crucial T705 2TB
415
Corsair MP700 Pro SE 4TB
414
MSI Spatium M570 Pro Frozr 2TB
401
Crucial T700 2TB
388
Corsair MP700 Pro 2TB
388
Gigabyte Aorus Gen5 12000 2TB
379
Adata Legend 970 2TB
369
Seagate FireCuda 540 2TB
363
Lexar NM790 2TB
362
Samsung 990 Pro 2TB
332
WD Black SN850X 2TB
329
PCMark 10 - Starten Adobe Photoshop
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
Crucial T705 2TB
386
Corsair MP700 Pro SE 4TB
383
MSI Spatium M580 Frozr 2TB
378
MSI Spatium M570 Pro Frozr 2TB
376
Gigabyte Aorus Gen5 12000 2TB
350
Corsair MP700 Pro 2TB
346
Crucial T700 2TB
340
Lexar NM790 2TB
337
Seagate FireCuda 540 2TB
332
Adata Legend 970 2TB
328
Samsung 990 Pro 2TB
310
WD Black SN850X 2TB
283
PCMark 10 - Starten Adobe Lightroom
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
Crucial T705 2TB
358
MSI Spatium M570 Pro Frozr 2TB
356
Corsair MP700 Pro SE 4TB
356
MSI Spatium M580 Frozr 2TB
347
Gigabyte Aorus Gen5 12000 2TB
334
Corsair MP700 Pro 2TB
316
Crucial T700 2TB
307
Seagate FireCuda 540 2TB
305
Adata Legend 970 2TB
297
Samsung 990 Pro 2TB
256
Lexar NM790 2TB
254
WD Black SN850X 2TB
221
PCMark 10 - Starten Adobe Premiere_Pro
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
Crucial T705 2TB
536
Corsair MP700 Pro SE 4TB
534
MSI Spatium M580 Frozr 2TB
527
MSI Spatium M570 Pro Frozr 2TB
520
Samsung 990 Pro 2TB
495
Corsair MP700 Pro 2TB
472
Gigabyte Aorus Gen5 12000 2TB
471
Crucial T700 2TB
465
Seagate FireCuda 540 2TB