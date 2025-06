Samsung 9100 Pro

Samengevat

Samsung heeft de kat die Gen5-ssd's heet aardig uit de boom gekeken, maar is nu eindelijk met een eigen Gen5-ssd gekomen. Het in-house ontwerp maakt gebruik van de nieuwe Presto-controller gecombineerd met V8-nand. Dat levert een drive op die sneller is dan alle voorgaande Phison-Gen5-drives die we getest hebben en ook nog eens zuiniger is. De 1TB-drive is voor gamers misschien al snel te klein en relatief duur per TB, maar de 2TB- en 4TB-drives zijn zelfs op basis van de adviesprijs niet veel duurder dan de snelste concurrentie, maar in benchmarks een stuk sneller en zuiniger. Ze verdienen alle drie een Ultimate-award en dan ligt er ook nog een 8TB-versie in het verschiet.