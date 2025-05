Ik zou er mijn klok niet op gelijk zetten, maar de laatste jaren heeft Samsung pakweg elke zes tot acht maanden een nieuwe ssd uitgebracht, of tenminste een geüpdatete versie van een bestaand model. Aangezien de laatste introductie - die van de 990 EVO - in januari van dit jaar plaatsvond, is het weer hoog tijd voor iets nieuws. Net zoals Samsung bij de 970 EVO deed, komt het Zuid-Koreaanse bedrijf met een Plus-versie van de 990 EVO: de 990 EVO Plus. In die productnaam is niet gewoon een plusje opgenomen omdat het leuk staat, maar omdat het daadwerkelijk een andere, snellere drive is. Samsung heeft er geen nieuw productnummer aan gegeven, maar de specificaties hadden dat best gerechtvaardigd. Dat de fabrikant anders besloot, komt misschien omdat de controller hetzelfde is gebleven.

De grootste verandering die zichtbaar is, betreft de capaciteit. De 990 EVO-drives waren - of zijn, eigenlijk - alleen in 1TB- en 2TB-capaciteiten verkrijgbaar. Bij de 990 EVO Plus-serie wordt dit echter uitgebreid met een 4TB-drive. Dat deed Samsung een goed jaar geleden ook bij de 990 Pro, die toen eindelijk in een 4TB-variant beschikbaar kwam. Gezien de concurrentie was dat al rijkelijk laat, maar bij de 990 EVO liet Samsung een 4TB-variant helemaal verstek gaan. Dat wordt in de Plus-serie dus rechtgezet; beter laat dan nooit.

Daarmee komt het aanbod 990 EVO Plus-drives uit op drie varianten: een 1TB-drive, een 2TB-drive en de 4TB-uitvoering. De adviesprijzen ervan bedragen respectievelijk 130 euro, 220 euro en 410 euro, maar zoals we dat bij adviesprijzen van ssd's gewend zijn, worden ze hoofdzakelijk voor de bühne genoemd. De daadwerkelijke prijzen liggen veel lager. Op het moment van schrijven, een week of drie na de introductie, wordt er 110 euro, 170 euro en 299 euro voor gevraagd. Die prijzen zijn nog steeds veel te hoog voor Gen4-drives, dus we verwachten dat ze nog wel wat gaan zakken als de drives beter verkrijgbaar zijn. Hoe dan ook is het tijd om eens te kijken waarom Samsung denkt twee keer de marktprijs voor een drive te kunnen vragen.