PNY kondigt PCIe 5.0-x4-1TB-ssd aan met adviesprijs van omgerekend 115 euro

PNY heeft de CS2150 aangekondigd, twee M.2-ssd's met PCIe 5.0-ondersteuning. De 1TB-variant heeft een adviesprijs van omgerekend 115 euro, wat het een relatief goedkope PCIe 5.0-x4-ssd maakt.

De PNY CS2150 krijgt een PCIe 5.0-interface met vier lanes. Volgens de fabrikant haalt de 2TB-variant daarmee sequentiële lees- en schrijfsnelheden van respectievelijk 10.300MB/s en 8600MB/s. De 1TB-variant haalt op zijn beurt 10.200MB/s en 8300MB/s, respectievelijk. Het bedrijf noemt geen willekeurige lees- en schrijfsnelheden en zegt niet welke controller of welk type nandgeheugen wordt. PNY zegt wel dat de ssd's een garantietermijn krijgen van vijf jaar, tenzij de gegarandeerde tbw -levensduur eerder wordt overschreden. Wat die tbw-rating precies is, wordt echter ook niet vermeld.

De ssd's krijgen een relatief lage adviesprijs voor PCIe 5.0-drives. De 1TB-versie heeft een adviesprijs van 100 dollar; omgerekend met btw is dit zo'n 115 euro. De 2TB-variant heeft een adviesprijs van 180 dollar, omgerekend met btw zo'n 208 euro. Het goedkoopste 1TB-alternatief dat momenteel in de Pricewatch staat, de Corsair MP700 Elite, is op het moment van schrijven vanaf 134,26 euro te koop. Het goedkoopste 2TB-alternatief is de Crucial T700, die voor 224 euro te koop is. PNY zegt dat de ssd's deze maand op de markt verschijnen, maar het is niet bekend of dit ook voor Europa geldt.