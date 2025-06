Google Stadia-controllers krijgen jaar extra om bluetooth in te schakelen

Bezitters van de Google Stadia-controller krijgen een jaar extra tijd om de bluetoothfunctie in te schakelen. Google zei voorheen dat de bluetoothfunctie tot 31 december 2024 in te schakelen was, maar heeft hier recent 31 december 2025 van gemaakt.

Het verlengen van de periode is te zien op de Stadia-controllerwebsite. Waar voorheen een deadline van 31 december 2024 werd gedeeld, staat hier nu 2025. Afgelopen weekend stond hier nog 2024, blijkt bijvoorbeeld uit de Wayback Machine.

De Stadia-controller was onderdeel van de Stadia-gamestreamingdienst, maar kon sinds het stoppen van die dienst begin vorig jaar alleen nog bekabeld gebruikt worden. De controller heeft ook een bluetoothchip, maar die kan alleen gebruikt worden met een tool. Na het gebruiken van die tool wordt de wifichip van de controller uitgeschakeld, al wordt die chip sinds het stoppen van Stadia toch niet gebruikt. Deze tool was voorheen tot eind 2023 te gebruiken, maar dit werd al verlengd naar eind 2024. Nu wordt dit dus opnieuw verlengd.