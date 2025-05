Google maakt tool beschikbaar om Stadia-controller van bluetooth te voorzien

Google heeft een update-tool beschikbaar gemaakt waarmee bezitters van een Stadia-controller bluetoothondersteuning kunnen toevoegen. De gamedienst waar de controllers oorspronkelijk voor bedoeld waren, gaat woensdag offline.

Middels de tool is het mogelijk om de bluetoothmodus van de Stadia-controller in te schakelen, zodat de controller ook na het verdwijnen van Stadia inzetbaar blijft om te gebruiken voor andere diensten en apparaten. Zodra wordt overgeschakeld op de bluetoothmodus wordt een software-update gedownload. Voor het inzetten van de tool is Chrome-versie 108 of nieuwer noodzakelijk.

Het overschakelen op bluetooth is definitief; de update betekent dat de wifi-connectiviteit permanent wordt uitgeschakeld. Het blijft nog wel mogelijk om een bedrade aansluiting via USB-C te gebruiken. Tot 31 december is het nog mogelijk om over te schakelen op de bluetoothmodus.

In september vorig jaar werd duidelijk dat Google de stekker uit Stadia ging trekken. Klanten konden vanaf dat moment geen nieuwe games meer via het platform aanschaffen, maar nog wel games streamen via Google-servers. Vanaf woensdag stopt de gehele Stadia-dienst.