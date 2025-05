Anno 1800 komt op 16 maart naar PlayStation 5 en Xbox Series X|S

Ubisoft brengt de in 2019 uitgebrachte city builder en strategiegame Anno 1800 op 16 maart uit voor de PlayStation 5 en de Xbox Series X|S. Daarmee is het volgens de uitgever de eerste keer in 25 jaar dat een game uit de Anno-reeks naar consoles komt.

De zogeheten Anno 1800 Console Edition bevat de basisgame inclusief alle grote game-updates die tot nu toe zijn uitgebracht. Voor de console-editie zijn verschillende verbeteringen doorgevoerd om de game net zo speelbaar te maken als op de pc. Daarbij benadrukt het ontwikkelteam dat er van alles is overwogen en herontworpen, van het voor de hand liggende gebruik van een controller tot de grotere afstand tussen de speler en het scherm.

Zo is onder meer de volledige gebruikersinterface aangepast. Het bouwmenu is nu een cirkelvormig menu zodat het eenvoudiger is te gebruiken met een controller en andere interface-elementen zijn naar andere plekken op het scherm verhuisd. Verder is er een groter regiospeelveld zodat spelers snel van eiland naar eiland kunnen schakelen en is er een optie om automatisch wegen te bouwen rondom groepen gebouwen.

Er komen twee versie van Anno 1800 voor de consoles beschikbaar. De standaardeditie zal 40 euro kosten en bevat de basisgame en de updates. Daarnaast is er een Deluxe Edition die hier bovenop drie cosmetische dlc bevat; deze editie kost 50 euro.

Op 16 april 2019 verscheen Anno 1800 voor Windows. Het spel speelt zich af in de negentiende eeuw tijdens het Victoriaanse tijdperk. De speler moet steden laten groeien door het drijven van handel en het realiseren van voorzieningen voor de inwoners van de steden. Tweakers heeft in 2019 een review van Anno 1800 gepubliceerd.