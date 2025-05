Strategiegame Men of War II komt op 15 mei uit

Ontwikkelaar Best Way en uitgever Fulqrum Publishing brengen Men of War II op 15 mei uit voor de pc. De strategiegame zou oorspronkelijk in september van 2023 uitkomen, maar werd vanwege kritiek op bètaversies uitgesteld.

Men of War II is het vervolg op Men of War uit 2009 en hanteert hetzelfde real-time-strategieprincipe. In het tweede hoofddeel kunnen spelers ten tijden van de Tweede Wereldoorlog met drie facties spelen, namelijk het Derde Rijk, de Soviets en de Amerikanen. Het spel bevat een singleplayercampagne met co-opmogelijkheden voor maximaal vijf spelers en verschillende pvp- en pve-spelopties voor maximaal vijftien spelers. Best Way stelt dat er ruim 300 voertuigen en 45 infanterie-eenheden in het spel zitten.

De studio is gevestigd in Oekraïne en mede vanwege de oorlog werd Men of War II eerder uitgesteld. Sindsdien vonden er meerdere bètaspeelsessies plaats. Volgens het bedrijf bleek uit zowel interne tests als deze publieke bèta's dat de game nog niet klaar voor release was. Best Way maakte sinds het oorspronkelijke Men of War enkele andere strategiegames die zich in de Tweede Wereldoorlog afspelen. Fulqrum Publishing bracht ook enkele Men of War-spin-offs uit, waaronder Vietnam en de Assault Squad-reeks.