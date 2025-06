Strategiegame Pikmin 4 komt in juli uit voor Nintendo Switch

Strategiegame Pikmin 4 komt op 21 juli uit. Dat heeft Nintendo bekendgemaakt tijdens zijn Direct-presentatie. De game verschijnt exclusief voor de Nintendo Switch. Het bedrijf toonde daarnaast de eerste gameplaybeelden van het spel.

Nintendo kondigde de releasedatum van Pikmin 4 aan met een nieuwe trailer. In de trailer is te zien hoe het hoofdpersonage met een ruimteschip landt in een soort achtertuin. De eerste gameplaybeelden tonen onder meer nieuwe ijs-Pikmin, die vijanden en plassen water kunnen bevriezen. De trailer toont daarnaast Oatchi, een puppyachtig wezen dat spelers helpt, en een gevecht met een soort spin.

Pikmin-games draaien om het besturen van kleine wezentjes, genaamd Pikmin. In de games stranden spelers op een verlaten planeet, waar ze de Pikmin nodig hebben om puzzels op te lossen, vijanden te verslaan en voedsel te verzamelen.

Nintendo kondigde Pikmin 4 vorig jaar al aan. Het bedrijf zei toen dat het spel in 2023 zou uitkomen, maar deelde verder nog geen details. Het is de eerste nieuwe Pikmin-game sinds deel drie, dat in 2013 verscheen voor de Wii U. Het bedrijf bracht eind 2020 nog wel een remaster van Pikmin 3 uit voor de Switch.