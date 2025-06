Nintendo voegt Game Boy-games toe aan Switch Online

Nintendo heeft games van de Game Boy en Game Boy Advance toegevoegd aan zijn Switch Online-abonnement. Daardoor kunnen abonnees onder meer Tetris en oude Zelda-games voor de handhelds gaan spelen.

De games van de Game Boy en Game Boy Advance zijn per direct beschikbaar, zegt Nintendo. Er volgen meer games in de toekomst. De Game Boy-games vallen onder het reguliere Switch Online-abonnement, de GBA-games zitten in het duurdere Expansion Pack. Onder meer games van de Nintendo 64-console en Sega Mega Drive waren al speelbaar via het abonnement.

Behalve de oude games had Nintendo ook nieuws over nieuwe games in zijn Direct-stream. Zo heeft het de prijs bekendgemaakt van zijn nieuwe Zelda-game, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. De game gaat 70 euro kosten. De game komt op 12 mei uit.

Update, 8:57: In dit artikel stond eerst dat Tears of the Kingdom als eerste Switch-game 70 euro gaat kosten, maar dat klopt niet. Breath of the Wild had ook die adviesprijs.