GoldenEye 007 komt deze week uit op Nintendo Switch en Xbox-consoles

Nintendo 64-game GoldenEye 007 komt op 27 januari uit voor de Nintendo Switch en Xbox-consoles. Dat maakt ontwikkelaar Rare op woensdag bekend. De Switch-versie krijgt online multiplayer en de Xbox-variant draait op een 4k-resolutie.

Rare brengt op vrijdag een hd-versie van GoldenEye 007 uit voor de Xbox One en Xbox Series-consoles. De studio introduceert ook een remaster van het origineel voor de Nintendo Switch. De Xbox-titel krijgt achievements, draait op een 4k-resolutie en biedt volgens de ontwikkelaar 'vloeiendere framerates'. De versie voor de Nintendo Switch krijgt dan weer volledige ondersteuning voor online multiplayer, terwijl die voor de Xbox alleen splitscreenmultiplayer met maximaal vier spelers ondersteunt.

Rare kondigde vorig jaar in september al aan dat GoldenEye beschikbaar komt voor de Nintendo Switch en Xbox-consoles. Het bedrijf noemde toen echter nog geen releasedatum, maar zei alleen dat de game 'binnenkort' beschikbaar zou komen. De game verschijnt op de Switch als onderdeel van het Nintendo Switch Online + Expansion Pass-abonnement. Voor Xbox-spelers komt de titel beschikbaar via Game Pass en voor gebruikers die Rare Replay bezitten. Het is niet bekend of de game ook los in de verkoop gaat op het Xbox-platform.