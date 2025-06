Klokkenluider: Twitter heeft nog steeds een 'god mode'

Twitter heeft nog steeds een zogenoemde god mode, zegt een anonieme klokkenluider tegen een Amerikaanse senaatscommissie. Twitter zegt dat het daarmee is gestopt, maar een werknemer zegt dat die modus onder een andere naam nog steeds bestaat.

Dat schrijft The Washington Post. De klokkenluider sprak deze week tegenover leden van de Amerikaanse senaat en beursautoriteit FTC. Volgens de krant heeft de klokkenluider het voorval daarnaast al in oktober vorig jaar gemeld. De Post heeft de hand weten te leggen op die aanklacht.

De klager, die anoniem blijft, zegt tegen de commissie dat Twitter nog steeds gebruikmaakt van een god mode. In die modus is het mogelijk om tweets te plaatsen vanuit elk account. In 2020 werd de modus misbruikt door een stel tieners die inbraken bij Twitter en tweets plaatsten op accounts van prominente figuren op de site.

Twitter zei later dat die god mode was verwijderd, ook tegen markt- en beursautoriteiten die de overname door Elon Musk moesten goedkeuren. Nu zegt een werknemer dat er in ieder geval in oktober 2022, toen de overnamegesprekken in volle gang waren, nog zo'n modus bestond. Die zou nu een andere naam hebben: 'privileged mode'. Dat zou worden gebruikt door Twitter-werknemers om tweets namens adverteerders te plaatsen. De werknemer zegt dat hij naar voren trad naar aanleiding van een eerdere klokkenluider die aan de bel trok over de god mode.