Rechtbankdocument Musk: Twitter-klokkenluider moest bewijsmateriaal vernietigen

De klokkenluider die deze zomer misstanden bij Twitter aan de kaak stelde, moest bij zijn ontslag bewijsmateriaal vernietigen, zo claimt het advocatenteam van Elon Musk. Musk is verwikkeld in een rechtszaak met Twitter over de geplande koop van het socialemediabedrijf.

Het gaat om tien papieren notitieboekjes en honderd digitale bestanden, claimen de advocaten van Musk in een rechtbankdocument dat Bloomberg heeft gezien. Twitter zou bij de klokkenluider, Peiter Zatko, hebben bedongen dat hij de boekjes en bestanden zou vernietigen om aanspraak te maken op een gouden handdruk. Zatko, ook bekend als Mudge, was hoofd beveiliging van Twitter en kreeg in januari ontslag. Hij kreeg 7,8 miljoen dollar mee.

Sindsdien heeft hij misstanden bij Twitter naar buiten gebracht. Zatko zegt dat hij de directie van Twitter op de hoogte heeft gebracht van de beveiligingsproblemen toen hij werkte bij het platform, maar dat er met die meldingen niets gebeurde. Het bedrijf zou verouderde software op servers draaien, zwichten voor de invloed van overheden en 'gebruikersgroei boven spambestrijding plaatsen'. Het bedrijf zou daarmee volgens hem niet voldoen aan de schikkingseisen die Twitter in 2011 opgelegd kreeg van de Amerikaanse FTC na een groot beveiligingslek. Twitter moest onder die schikking bepaalde beveiligingsmaatregelen doorvoeren, onder andere zodat medewerkers minder toegang tot accountinformatie krijgen. Dat is volgens de klokkenluider niet goed geregeld; volgens Zatko voldoet Twitter ondanks de beloften niet aan die schikking.

Musk en Twitter zitten in een rechtszaak over de verkoop van Twitter aan Musk voor 44 miljard dollar. Musk en Twitter bereikten een deal in het voorjaar, maar Musk bedacht zich en wilde onder de koop uitkomen door te betogen dat Twitter veel meer bots heeft dan het bedrijf claimde. Twitter sleepte daarom Musk voor de rechter om hem aan de koop te houden. Vorige week zei Musk de koop toch te willen doorzetten en daarom is de rechtszaak aangehouden tot over 2,5 week, om zo de gelegenheid te geven de koop af te ronden.