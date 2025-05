Tesla 'verstopte' extra spaties in e-mails naar werknemers om lek op te sporen

Tesla 'verstopte' extra spaties in een e-mail om een persoon binnen Tesla op te sporen die informatie zou lekken. Het idee kwam naar eigen zeggen van de in 2008 reeds aangetreden ceo Elon Musk. Het aantal spaties in de mail kon gebruikt worden om de bron te identificeren.

De werknemer zou op deze manier in 2008 betrapt zijn op het doorverkopen van interne informatie aan media, zo beschrijft Musk op Twitter. "We stuurden [werknemers] ogenschijnlijk identieke e-mails, maar ze waren feitelijk gecodeerd met één dan wel twee spaties tussen zinnen waardoor er een binair systeem ontstond waarmee de leaker geïdentificeerd kon worden."

Volgens de ceo van Tesla werd de betreffende werknemer dankzij het trucje met de binaire e-mails ontslagen. Een volger van Musk vraagt hem daaropvolgend of de dader vervolgd werd, waarop hij antwoordt: "We hadden het te druk met overleven toentertijd." Musk refereert hiermee naar Tesla, dat het gedurende de wereldwijde recessie erg moeilijk had.