Rechter pauzeert zaak tussen Twitter en Musk om overname af te laten ronden

De rechtszaak tussen Twitter en Elon Musk wordt tijdelijk stopgezet. Dit gebeurt om de twee partijen de tijd te geven om hun overeenkomst om het sociale medium aan de Tesla-topman te verkopen toch uit te voeren. Het uitstel komt vlak voordat Musk zelf had moeten getuigen.

Eigenlijk zou de Tesla-topman op 17 oktober zelf verklaringen afleggen in de zaak. Musk liet op 4 oktober echter weten dat hij alsnog Twitter wil kopen voor een totaalbedrag van 44 miljard dollar. Hij had een aanbod gedaan bij Twitter, wat aangenomen is, maar beschuldigde Twitter daarna van het terughouden van informatie over hoeveel bots er actief zijn op het platform. De rechtszaak is er om dat uit te vechten.

Twitter is ambivalent over de omstandigheden, zo schrijft Reuters. Enerzijds meldt het bedrijf 'uit te kijken naar het sluiten van een overeenkomst voor 54,20 dollar [per aandeel] voor 28 oktober', maar Twitter was in de rechtszaal op het uitstelvoorstel van Musk nog tegen. Toen stelde het dat het voorstel 'meer baldadigheid en vertraging' vanuit Musk zou opleveren.

Elon Musk deed in april van dit jaar een bod om Twitter over te nemen. Hij had al een belang van 9,2 procent in Twitter, maar stelde: "Sinds ik heb geïnvesteerd, realiseer ik me echter dat het bedrijf in zijn huidige vorm noch zal bloeien, noch deze maatschappelijke noodzaak zal dienen. Twitter moet worden omgevormd tot een private onderneming". Enkele maanden later kwam hij terug van zijn idee, omdat Twitter volgens Musk een te lage opgave had gegeven van het aantal spambots op het platform. Sindsdien wordt er een rechtszaak uitgevochten tussen de twee partijen.