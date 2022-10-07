Rechter pauzeert zaak tussen Twitter en Musk om overname af te laten ronden

De rechtszaak tussen Twitter en Elon Musk wordt tijdelijk stopgezet. Dit gebeurt om de twee partijen de tijd te geven om hun overeenkomst om het sociale medium aan de Tesla-topman te verkopen toch uit te voeren. Het uitstel komt vlak voordat Musk zelf had moeten getuigen.

Eigenlijk zou de Tesla-topman op 17 oktober zelf verklaringen afleggen in de zaak. Musk liet op 4 oktober echter weten dat hij alsnog Twitter wil kopen voor een totaalbedrag van 44 miljard dollar. Hij had een aanbod gedaan bij Twitter, wat aangenomen is, maar beschuldigde Twitter daarna van het terughouden van informatie over hoeveel bots er actief zijn op het platform. De rechtszaak is er om dat uit te vechten.

Twitter is ambivalent over de omstandigheden, zo schrijft Reuters. Enerzijds meldt het bedrijf 'uit te kijken naar het sluiten van een overeenkomst voor 54,20 dollar [per aandeel] voor 28 oktober', maar Twitter was in de rechtszaal op het uitstelvoorstel van Musk nog tegen. Toen stelde het dat het voorstel 'meer baldadigheid en vertraging' vanuit Musk zou opleveren.

Elon Musk deed in april van dit jaar een bod om Twitter over te nemen. Hij had al een belang van 9,2 procent in Twitter, maar stelde: "Sinds ik heb geïnvesteerd, realiseer ik me echter dat het bedrijf in zijn huidige vorm noch zal bloeien, noch deze maatschappelijke noodzaak zal dienen. Twitter moet worden omgevormd tot een private onderneming". Enkele maanden later kwam hij terug van zijn idee, omdat Twitter volgens Musk een te lage opgave had gegeven van het aantal spambots op het platform. Sindsdien wordt er een rechtszaak uitgevochten tussen de twee partijen.

Door Mark Hendrikman

Redacteur

Feedback • 07-10-2022 10:51 64

07-10-2022 • 10:51

64

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Reacties (64)

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Coolstart 7 oktober 2022 11:33
Wel moedig om $44miljard te betalen voor een bedrijf dat momenteel maar $221 miljoen winst draait op $5,4miljard omzet. Er worden dus veel kosten gemaakt en de return blijft uit.

In 2014 was de $14 miljard die Facebook betaalde voor Whatsapp al veel. Whatsapp heeft 2 miljard gebruikers terwijl twitter tussen de 200 en 400 miljoen gebruikers heeft. (tegenstrijdigheden in bronnen) Dat is heel veel geld voor een 'onpopulair' medium.

Musk en zijn investeerders gaan dus $44 miljard moeten terugverdienen op 200miljoen gebruikers. Ofwel $220 per gebruiker over pakweg 10 jaar. Dat is echt waanzinnig veel voor een online platform.

Je kan er dus vanuitgaande dat Musk twitter heel commercieel moet maken door de huidige gebruikers uit te melken ofwel een grotere userbase genereren door te groeien of door bijvoorbeeld samengaan met Reddit (1,5miljard gebruikers).

Het grote voordeel van twitter is dat ze zich gefocust hebben op prominenten: Journalisten, politiekers, bedrijfsleiders, sporters, academici, wereldleiders etc.

[Reactie gewijzigd door Coolstart op 23 juli 2024 00:18]

Keypunchie
@Coolstart7 oktober 2022 11:46
Wel moedig om $44miljard te betalen voor een bedrijf dat momenteel maar $221 miljoen winst draait op $5,4miljard omzet. Er worden dus veel kosten gemaakt en de return blijft uit.
Tsja, dit wist Musk 100% voordat hij maar een bod deed.
Musk en zijn investeerders gaan dus $44 miljard moeten terugverdienen op 200miljoen gebruikers. Ofwel $220 per gebruiker over pakweg 10 jaar. Dat is echt waanzinnig veel voor een online platform.
Hoezo de volledige 44 miljard terugverdienen in die tijd? Het bedrijf heeft een zekere intrinsieke waarde, zelfs bij deze zwakke 'fundamentals'.

Stel je voor dat Musk het zometeen koopt en meteen weer in de etalage zet om door te verkopen (want hij is bereid zijn verlies te nemen en wil van de schulden af), dan zal hij ws. toch minstens de helft van dat bedrag sowieso krijgen.

Daarmee zijn te behalen extra inkomsten al gehalveerd, om quitte te spelen.

Al met al komt het over dat Musk door een impulsaankoop zichzelf in de problemen heeft gekregen, maar mijn medelijden meter slaat niet hoog uit, want hij is rijk genoeg om er met slechts kleerscheuren weer van af te komen.

Wat ik verder ook van hem denk, hij is doorgaans in staat om zich met competente mensen te omringen (zijn advocaten zijn duidelijk verstandig en hebben hem laten weten dat de kans op verlies heel hoog was), die waarschijnlijk wel kunnen voorkomen dat Twitter volkomen de grond in wordt gemanaged.
Coolstart @Keypunchie7 oktober 2022 12:02
Hoezo de volledige 44 miljard terugverdienen in die tijd? Het bedrijf heeft een zekere intrinsieke waarde, zelfs bij deze zwakke 'fundamentals'
Het geld is niet 'weg' maar iedereen wil zijn een goed rendement. Ze gaan de winsten stevig moeten optrekken, de omzet laten stijgen of de userbase laten groeien. Anders stijgt een bedrijf niet in waarde. Ze betalen €220 per persoon, dat is veel.
Al met al komt het over dat Musk door een impulsaankoop zichzelf in de problemen heeft gekregen,
Is het niet naïef om te denken dat één van de grootste techovernames ter wereld het een impulsaankoop is?
Musk koopt ook niet alleen. Er zitten nog investeerders aan boord.
https://economictimes.ind.../articleshow/94692352.cms
Keypunchie
@Coolstart7 oktober 2022 13:25
Is het niet naïef om te denken dat één van de grootste techovernames ter wereld het een impulsaankoop is?
Een hoop geld, maar dat maakt me juist denken dat een impulsaankoop is. En het hele circus sindsdien geeft me niet de indruk dat het allemaal superdoordacht was.

Daarnaast, ik kan me een aantal enorme ovenames bedenken die uitpakten in een extreme sof. AOL's overname van Time Warner is bvb. de allereerste die me te binnen schiet. Maar ook moet ik terugdenken aan HP's overname van Autonomy.

Een hoop geld maakt vaak dat men ook erg blind wordt voor . Ook de zakenwereld bestaat uit mensen met alle hun menselijke fouten en kwetsbaarheden.
michelb76 @Keypunchie7 oktober 2022 14:03
Er zitten toch een paar investeerders tussen die zo'n mediakanaal graag zouden willen hebben. In 2024 komen de Amerikaanse verkiezingen er weer aan, en Twitter is daar een belangrijk onderdeel in.
RJG-223 @Keypunchie7 oktober 2022 12:51
Hoezo de volledige 44 miljard terugverdienen in die tijd? Het bedrijf heeft een zekere intrinsieke waarde, zelfs bij deze zwakke 'fundamentals'.
De enige intrinsieke waarde van een bedrijf zijn de tastbare bezittingen die verkocht kunnen worden. En daarvan heeft Twitter niet zo veel (de computers op de bureaus van de medewerkers, gebouwen misschien. Maar dat kan ook allemaal geleast zijn...). De rest van de waarde is enkel de mogelijkheid om in de toekomst geld te verdienen.

Als een bedrijf bijvoorbeeld de komende 100 jaar 220 miljoen per jaar kan verdienen, dan is dat bedrijf, bij een rendement van 5% voor de gemiddelde andere investering, circa 4.5 miljard waard. Bij een alternatief rendement van 1%, is dat 14 miljard. Om een waarde te hebben van 44 miljard, moet twitter bij 5% en 1% respectievelijk per jaar 2.1 miljard of 690 miljoen kunnen verdienen. Dus als je dat betaalt, dan verwacht je dat Twitter aanzienlijk meer gaat verdienen...
LOTG @RJG-2237 oktober 2022 13:09
De enige intrinsieke waarde van een bedrijf zijn de tastbare bezittingen die verkocht kunnen worden.
Dat klopt niet, intelectuele eigendommen zijn ook geld waard. Zelfs het merk Twitter heeft waarde. Als je ooit de boel moet liquideren dan kun je dat allemaal verkopen.

Dit is immateriele activa.
RJG-223 @LOTG7 oktober 2022 13:26
Dat klopt niet, intelectuele eigendommen zijn ook geld waard. Zelfs het merk Twitter heeft waarde. Als je ooit de boel moet liquideren dan kun je dat allemaal verkopen.
Ja, maar die hebben voor de koper alleen maar waarde als een manier om in de toekomst geld te verdienen. De waarde van het Twitter merk is enkel de contante waarde van de inkomsten die iemand er in de toekomst mee kan verdienen. Als er een zonneuitbarsting komt, en alle electronica op de wereld wordt vernietigd, zodat internet niet meer bestaat, dan is het merk Twitter ook waardeloos.

Idem met eventuele andere intellectuele eigendommen. Als niemand er geld mee kan verdienen, dan zijn ze waardeloos.

En eigenlijk hebben zelfs de tastbare bezittingen alleen waarde in de mate waarin ze in de toekomst geld opleveren.
MennoE @RJG-2237 oktober 2022 13:37
Oké dus je zegt: Immateriële en materiële activa hebben nu alleen waarde is ze in de toekomst nog steeds iets waard zijn. Dat lijkt mij nogal logisch. Mijn huis is ook niks waarde als Rusland er morgen een kernbom op gooit. En toch zijn mensen er nu bereid voor te betalen.
RJG-223 @MennoE7 oktober 2022 13:49
Immateriële en materiële activa hebben nu alleen waarde is ze in de toekomst nog steeds iets waard zijn
Dat zeg ik niet. Ik zeg dat ze alleen waarde hebben voor zover er geld mee verdiend kan worden. Als je (grofweg) al het te verdienen geld optelt, minus eventuele benodigde investeringen, dan is dat de waarde van het immateriële activum.

Bijvoorbeeld: stel je hebt een patent op een geneesmiddel. Dat loopt over twee jaar af, en je kunt, omdat je dat patent hebt, met de verkoop van dat geneesmiddel 1 miljard per jaar verdienen (= winst). Dan is de waarde van dat patent dus (iets minder dan) 2 miljard. Iets minder, omdat inkomsten die je in de toekomst krijgt minder waard zijn dan inkomsten nu.

Dat patent is in de toekomst dus niets meer waard. Maar omdat je er tot die tijd geld mee kunt verdienen, is het nu dus wel wat waard.

We hebben het hier over de waarde voor een bedrijf. Je kunt dat niet vergelijken met de waarde van iets voor een consument. Die waarde wordt op een andere manier bepaald.
Groningerkoek @RJG-2237 oktober 2022 13:53
En eigenlijk hebben zelfs de tastbare bezittingen alleen waarde in de mate waarin ze in de toekomst geld opleveren.
Dit is niet zo zwart/wit.

Apparatuur bijvoorbeeld heeft een waarde op dit moment, maar bij overname accepteert iedereen dat de waarde bij veel apparatuur vrij snel daalt om uiteindelijk vaak zelfs op 0 te eindigen.
Groningerkoek @RJG-2237 oktober 2022 13:51
Intrinsiek hoeft niet tastbaar te zijn, intrinsiek is alle bezittingen minus alle schulden. Hieronder vallen ook copyrights, goodwill, personeelsbestand, data, etc...
RJG-223 @Groningerkoek7 oktober 2022 15:14
Intrinsiek hoeft niet tastbaar te zijn, intrinsiek is alle bezittingen minus alle schulden. Hieronder vallen ook copyrights, goodwill, personeelsbestand, data, etc...
Wellicht heb jij er meer verstand van dan ik, maar zoals jij het zegt, lijkt het erop dat alles wat je kunt benoemen, hoe ongrijpbaar ook ('goodwill'...) intrinsiek is. Dat lijkt me vergezocht. En zover ik weet hoort goodwill juist standaard niet bij de intrinsieke waarde van een bedrijf. Idem voor 'personeelsbestand', wat volgens mij zelfs gewoon onderdeel is van de goodwill.

Ik kan niet precies de juiste definitie achterhalen van 'intrinsieke waarde' ('bezittingen minus schulden' is even vaag, want dan moet je 'bezittingen' eerst definiëren, etc.). Mogelijk moet het gedefiniëerd worden als 'alles wat verkoopbaar is'. Dan heb ik de term 'intrinsieke waarde' dus verkeerd geïnterpreteerd/gebruikt. Maar wat is dan de intrinsieke waarde van de naam 'Twitter' ??? Ik zou zeggen dat die naam geen intrinsieke waarde heeft, terwijl die wel verkoopbaar is.

Hoe dan ook: de waarde van Twitter is vooral de mogelijkheid om er geld mee te verdienen, en voor die 44 miljard moet je er toch al snel 2.2 miljard per jaar kunnen verdienen. En als je de naam 'Twitter' gaat verkopen, dan is de waarde daarvan ook afhankelijk van wat de koper denkt dat ie er mee kan gaan verdienen. Het is geen statussymbool, dat je thuis in een vitrinekastje zet, om op te scheppen tegen gasten: kijk, daar hangt mijn Rembrandt van 200 miljoen, en daar hangt mijn van Gogh van 400 miljoen, en in dat kastje staat Twitter, van 44 miljard...
Groningerkoek @RJG-2237 oktober 2022 18:10
De waarde van een bedrijf is veel meer dan alleen jaaromzet en winst. Ook de verwachting van hoe het zal gaan de komende jaren is heel erg belangrijk. Sommige bedrijven draaien dik verlies maar zijn wel miljarden waard, omdat de verwachting is dat de investeringen af kunnen nemen terwijl een sterke omzetgroei nog even aan zal houden.

Intrinsieke waarde is alles wat een bedrijf heeft dat waarde vertegenwoordigt minus alle schulden. De naam twitter is wereldwijd bekend en geld waard en dus tel je die mee om de intrinsieke waarde te vertegenwoordigen. Bezittingen zou je in deze kunnen definiëren als alles wat een waarde vertegenwoordigt en wat bij een verkoop van een bedrijf mede over kan gaan.naar de koper.

Een goed personeelsbestand is een waarde verhogende iets dat inderdaad onder goodwill valt.
DrVic @Keypunchie8 oktober 2022 22:06
Hij leent een deel van het geld en heeft Tesla aandelen moeten verkopen. Ik neem aan dat het de bedoeling is dat ie er meer mee verdient als ie het in Twitter investeert }>
Keypunchie
@DrVic8 oktober 2022 22:29
Vast wel, maar hij wilde er nogal graag onderuit, dus of ‘ie er nou nog zoveel vertrouwen in heeft…
Tintel
@Coolstart7 oktober 2022 13:09
2 dingen:
- het hoeft misschien niet zelf winst te maken als het als vehicel om andere zaken 'te bespoedigen' ook goed werkt.
- als je het koopt door aandelenruil (dus bijv. Tesla aandelen ruilen tegen Twitter-aandelen) dan ruil je dus het ene inflated aandeel tegen het ander. Dat is helemaal niet zo erg.
RJG-223 @Tintel7 oktober 2022 15:24
het hoeft misschien niet zelf winst te maken als het als vehicel om andere zaken 'te bespoedigen' ook goed werkt.
Dan moet het bespoedigen van die andere zaken wel 44 miljard opbrengen. Of anders zo'n 2 tot 4 miljard extra per jaar gedurende heel veel jaren.
als je het koopt door aandelenruil (dus bijv. Tesla aandelen ruilen tegen Twitter-aandelen) dan ruil je dus het ene inflated aandeel tegen het ander. Dat is helemaal niet zo erg.
Inderdaad. Maar dat is dus niet wat afgesproken is. Er is een bedrag afgesproken, en de Tesla aandelen waren toen een stuk duurder. Dus in Tesla-aandelen gerekend, moet Musk nu een stuk meer betalen dan toen.
harmvzon @Coolstart7 oktober 2022 13:38
Het is toch ook gewoon een investering. Musk heeft Twitter niet gekocht om met de winst die 44 miljard terug te verdienen. Als hij ervoor kan zorgen dat de waarde van het bedrijf omhoog gaat, of wat voor manier dan ook. Kan het altijd weer opnieuw verkocht worden.
RJG-223 @harmvzon7 oktober 2022 13:58
Het is toch ook gewoon een investering. Musk heeft Twitter niet gekocht om met de winst die 44 miljard terug te verdienen. Als hij ervoor kan zorgen dat de waarde van het bedrijf omhoog gaat, of wat voor manier dan ook. Kan het altijd weer opnieuw verkocht worden.
Maar hoe kun je dan zorgen dat de waarde omhoog gaat ? Dat kan enkel doordat het bedrijf meer gaat verdienen. Of doordat de koper(s) denken dat ze er meer me kunnen verdienen. Als jij 44 miljard betaalt voor een bedrijf dat 220 miljoen verdient per jaar, dan heb je dus 0.5% rendement per jaar. Dat is erg weinig. Dan kun je dat geld beter op een spaarrekening zetten die 1% per jaar oplevert.

Als jij dus wilt dat de waarde omhoog gaat, en de kopers willen 5% per jaar verdienen op hun investering, dan zul je ze moeten overtuigen dat ze meer dan 2.2 miljard per jaar kunnen verdienen met Twitter...
harmvzon @RJG-2237 oktober 2022 17:20
Het zal niet het eerste bedrijf van Elon Musk zijn dat volledig overgewaardeerd is op de markt.
The_Woesh @Coolstart7 oktober 2022 15:40
Ik denk dat je bij Twitter niet zozeer moet denken aan $220 per gebruiker maar zoals je zelf zegt aan de prominenten die het medium gebruiken. Je vergelijking met Whatsapp gaat daar mank. Whatsapp is geen medium waar de super sterren, politici, influencers en zakelijke elite hun mening spuien. Twitter heeft dat wel.
Als het Musk lukt om het aantal prominenten te laten stijgen dan denk ik dat hij wel waarde kan creëren.

denk bv aan hoe Twitter door trump werd gebruikt. De machtigste man ter wereld sprak zijn volk toe bijna bijna uitsluitend via Twitter. Daar moet de waarde uit komen.
magician2000 @Coolstart7 oktober 2022 21:51
Dat is ongeveer $1,85 per gebruiker per maand. Bij gelijkblijvend aantal gebruikers. Dat klinkt al heel anders uit zakelijk perspectief.

Met deze hele klucht heeft Twitter wel de nodige aandacht. Ook al is het niet allemaal de meest positieve aandacht, het kan uiteindelijk een positieve impact hebben (negatief lijkt wat minder logisch, min of meer gelijkblijvend realistischer).

Indien het team met wat slimme, interessante opties komt, kan het zomaar zijn dat ze een abonnement kunnen introduceren of op een andere manier meer geld gaan verdienen.

Mij boeit het hele Twitter niets, maar met "slechts" 200 miljoen gebruikers zou er toch groeipotentie moeten zijn.
Ice_Blade 7 oktober 2022 11:18
Wat een toeval dat de rechtzaak wordt gepauzeerd vlak voordat Musk aan het woord komt in de rechtbank. Als hij dadelijk eigenaar is van Twitter dan hoeft hij niet meer onder ede allerlei verhalen te bevestigen. Zo kan hij alsnog Twitter opkopen en tegelijk 'gratis' onder de rechtzaak uitkomen. Of krijg je dan dat het vervolg van de rechtzaak "Elon Musk (Person) vs Elon Musk (Twitter)" is? :+
k995
@Ice_Blade7 oktober 2022 11:23
Euh wat? De rechtzaak was omdat musk twitter niet wilde kopen nadat hij een contract afsloot dat hij dat wel ging doen. Logisch dat de rechtzaak daarover stil gelegd word als hij dan toch bereid is het te kopen.

Dit was een civiele rechtzaak .
Luminair @k9957 oktober 2022 11:44
Dit was een civiele rechtzaak
Klopt. Dat betekend echter niet dat je opeens niet meer onder ede hoeft te spreken in de rechtbank. En dat het civiel is betekent tevens dat het recht op zwijgen niet meer van toepassing is. En met alle texts die hij uitwisselde met Jack is zo'n situatie alles behalve lonend voor hem.
Arnoud Engelfriet @Luminair7 oktober 2022 12:12
De rechtszaak is nu gepauzeerd om te kijken of partijen er alsnog samen uitkomen. Als Musk dan betaalt zoals hij heeft beloofd (en z'n banken ook) dan is de verkoop erdoor en is de rechtszaak niet meer nodig. Hij hoeft dan niet meer te getuigen want het geschil bestaat dan niet meer. $44 miljard betalen om niet onder ede te hoeven praten in de rechtszaal, het kan.
k995
@Arnoud Engelfriet7 oktober 2022 13:33
$44 miljard betalen om niet onder ede te hoeven praten in de rechtszaal, het kan.
heeft er weinig mee te maken hoor, zijn advocaten zullen hem duidelijk genoeg gemaakt hebben dat de kans dat hij dit wint zo goed als nul is en dat hij enkel zichzelf, al zijn bedrijven en twitter schade toebrengt als hij verder doet.
ArawnofAnnwn @k9957 oktober 2022 17:12
Aangezien bekend is dat Twitter tegen aandeelhouders heeft gelogen, lijkt mij het een rechtzaak die hij makkelijk kan winnen. Het belangrijkste is het doel. Het lijkt erop dat hij Twitter wel wil kopen, maar tegen een eerlijk bedrag. Aangezien ze zelf weigeren om met werkelijke data aan te komen zetten (een onderzoek op basis van 100 accounts is niet representatief) wat allang van tafel is geveegt, kan er zelfs voor zorgen dat er een strafrechtelijk onderzoek komt naar zowel Dorsey als Parag.
harmvzon @ArawnofAnnwn7 oktober 2022 17:33
Experts waren anders niet zo overtuigd van het feit dat Musk zou winnen. Hij heeft gewoon een koopcontract getekend om Twitter over te nemen voor een bepaald bedrag per aandeel.
Volgens mij heeft Twitter gewoon braaf inzicht gegeven in de data en Musk's eigen deskundigen konden ook geen bewijs vinden van grote aantallen bots die verzwegen zouden zijn. Maar misschien heb ik iets gemist?
Arnoud Engelfriet @ArawnofAnnwn7 oktober 2022 17:51
Help even waar die leugens gedocumenteerd zijn? Dus de mededelingen in de SEC filings of elders vergeleken met aantoonbare feiten?

Er is mij veel gebleken van Twitter: incompetent, kortzichtig, geen bedrijfsstrategie, geen idéé hoe veel bots er zijn, minder security dan mijn vorige fiets (die is gestolen) en drie jaar doen over de vraag of je een editknop moet hebben. Maar leugens, dus bewust een feit anders melden dan het is, nee die zijn er niet.

(Dat er veel meer bots zijn dan in de filings staat, is geen leugen; de definitie van mDAU is heel beperkt en voor die specifieke groep klopt de telling met de gemelde methode. Ook de meldingen van Mudge leveren geen leugens op; hij heeft niets gezegd of getoond dat in strijd is met wat Twitter heeft gezegd tegen aandeelhouders. Er een puinhoop van maken is wat anders dan liegen.)
k995
@ArawnofAnnwn7 oktober 2022 20:23
Aangezien bekend is dat Twitter tegen aandeelhouders heeft gelogen
neen dathebben ze niet. Je moet niet elke tweet geloven hoor. Wat je omschrijft is een strafbaar feit btw.
Het lijkt erop dat hij Twitter wel wil kopen, maar tegen een eerlijk bedrag.
Tja eerst dacht hij dat dit eerlijk was eens hij nuchter was niet meer blijkbaar.
Aangezien ze zelf weigeren om met werkelijke data aan te komen zetten (een onderzoek op basis van 100 accounts is niet representatief) wat allang van tafel is geveegt, kan er zelfs voor zorgen dat er een strafrechtelijk onderzoek komt naar zowel Dorsey als Parag.
Klinklare onzin
Framoes @Arnoud Engelfriet7 oktober 2022 12:57
In het geval van Elon Musk is het zelfs zeer aannemelijk te noemen.
michelb76 @Arnoud Engelfriet7 oktober 2022 14:04
Ik vermoed dat er van buitenaf redelijk wat druk gezet is, zijn communicatie met een aantal andere mensen wordt dan namelijk openbaar. Denk niet dat die daar heel veel trek in hadden.
RJG-223 @Luminair7 oktober 2022 13:17
Dat betekend echter niet dat je opeens niet meer onder ede hoeft te spreken in de rechtbank
Je bedoelt dat als jouw buurman in een rechtszaak 1000 euro van jou eist, en jij besluit die 1000 euro te geven, dat dat geen reden is om de rechtszaak stop te zetten ? Dat jullie beiden daarna nog geld uit gaan geven aan advocaten en zo ? Waarom zou de buurman dat doen ? Hij heeft zijn geld. En waarom zou jij dat doen ? Als je het geld gegeven hebt, dan dacht je blijkbaar dat de rechter je dat ook op zou leggen, en waarom zou je dan meer geld uitgeven als het resultaat niet verandert ?
Spatienazi @RJG-2237 oktober 2022 15:47
Het ding is dat die buurman in dit geval helemaal het geld niet in handen heeft. De partij Musk heeft alleen maar nog een keer de belofte gedaan om te gaan betalen. Maar wel met betere voorwaarden, want bij deze belofte stond er geen datum bij wanneer die belofte gedaan zou worden. Daarbij zei Twitter contact te hebben opgenomen met één van de banken, en die zeiden nog niets concreets van Musk gehoord te hebben.

Vrij logisch dus dat Twitter eigenlijk gewoon door wil gaan, want die ziet de bui al hangen.
k995
@Luminair7 oktober 2022 13:32
Als elon nit wil getuigen in een civiele zaak dan hoeft dat niet, hij is daar compleet vrij in.
Dit is een contractueele breuk en word als dusdanig behandeld, dit is geen criminele zaak.

En deze situatie was nooit lonend voor hem vanaf dat hij het idee had om eventjes twitter te komen en stapelde gewoon de ene domme beslissing na de andere op. Dit is dan nog zowat het verstandigste wat hij kan doen.
vespino 7 oktober 2022 10:58
Dus het werkt, een rechtszaak.
Jeroen hofman @vespino7 oktober 2022 11:16
Ja als je veel geld hebt, kan je in HB (hoger beroep)
Mocht je alsnog de zaak verliezen, mag je de proces kosten van de tegenpartij betalen.
Daarnaast vraag ik me nog steeds af, wat MUSK met twitter gaat doen.
We zijn de zaak bitcoin nog niet vergeten en wat hij daar menig voor gek heeft gehouden, je een Tesla kon betalen met Bitcoin wat ook weer van de baan is.
Daarnaast dat de BTC instortte. https://www.economywatch.com/bitcoin-robot/elon-musk-bitcoin

[Reactie gewijzigd door Jeroen hofman op 23 juli 2024 00:18]

JVos90 @Jeroen hofman7 oktober 2022 11:40
Waarschijnlijk zijn de plannen (of ze daadwerkelijk gaan gebeuren is een 2e):En als overkoepelend iets, het maken van de alles app, X.
Zo bezit hij ook x.com.

[Reactie gewijzigd door JVos90 op 23 juli 2024 00:18]

litebyte
@JVos907 oktober 2022 11:59
Goed lijstje wat het wel zo'n beetje samenvat wat hij de afgelopen maanden ook duidelijk maakte. Mis er wel eentje (geen idee of hij dat nog van plan is) en dat is om tweets via microtransacties (mbv crypto valuta...) te laten plaatsvinden....

Koop alvast maar wat Dogecoin in :9
michelb76 @litebyte7 oktober 2022 14:05
Zou mooi zijn als Dogecoin weer opleeft nadat Musk het een tijdje gepromoot heeft. Kunnen een hoop mensen wellicht hun geld weer terugkrijgen.
Jeroen hofman @JVos908 oktober 2022 09:20
Ik vindt het allemaal vaag, afgezien van de mega bedragen.
Als ik hier bij optel,wat er zo allemaal gaande is in de wereld (op zich helemaal van de zotte) en zeker niet meer humaan.
Ik zie in Musk niet meer dan nieuw een soort van Bill G
Een ieder moet zich uiteindelijk toch verantwoorden, maar bagitaliseren allemaal hun verhaal.
Stel dat de overname twitter doorgaat, heeft hij wel de touwtjes in handen.
Authentificeren / authenticeren
Waarschijnlijk zijn de plannen (of ze daadwerkelijk gaan gebeuren is een 2e):
Digitale stadsplein voor vrije meningsuiting "Free speech town square"
Open-source Algoritmes
De spambots verslaan "Defeating the spam bots"
Alle echte mensen authenticeren "Authenticate all real humans"
Twitter zonder reclame?/gratis voor gewone gebruiker:

ook Musk heeft een verleden, en dan kan hij torenhoge bergen geld hebben, als een rechter in zijn nadeel beslist is het ook over en uit. Musk zal uiteraard in HB gaan.
Voorwaar ik zeg je nu al dat Je Twitter account zal je uiteindelijk ook geld zal gaan kosten. Is Musk zo'n een wereld verbeteraar.
Gaat vandaag de dag om geld en macht. (zo ook de hele Tesla fabriek geheel geautomatiseerd. )
Musk is ook CEO van Neuralink, dat interfaces met ultra hoge bandbreedte tussen de menselijke hersenen en machines ontwikkelt om mensen en computers met elkaar te verbinden.
casd18 @JVos908 oktober 2022 12:40
Digitale stadsplein voor vrije meningsuiting "Free speech town square"
1. Waarom denkt Elon dat Twitter dienst doet als het de facto dorpsplein van de wereld? Het grootste deel van de wereld zit er helemaal niet op. Daarnaast is het overgrote deel blijkbaar bots dus waar hebben we het dan nog over?
2. Een platform waar zo'n beetje alles gezegd en gepost mag worden (strafbare zaken daargelaten) is al vaak genoeg geprobeerd en eindigt nooit met een platform voor het grote publiek.
Open-source Algoritmes
Kan ik niet echt tegen zijn maar wat gaat dit precies opleveren?
De spambots verslaan "Defeating the spam bots"
Nobel streven maar dat is vechten tegen de bierkaai. Ik zeg niet dat we ons moeten neerleggen bij een vloedgolf aan bots. Maar verslaan is echt onzin. Dat is zoiets als 'alle criminaliteit stoppen'.
Alle echte mensen authenticeren "Authenticate all real humans"
Daar gaat een groot deel van je gebruikers. Veel mensen zitten daar helemaal niet op te wachten.
Twitter zonder reclame?/gratis voor gewone gebruiker:
Dus bedrijven mogen dan, tegen betaling, wel op twitter zitten maar op geen enkele manier reclame maken? Is online aanwezig zijn niet een vorm van marketing? Of ga je modereren op wat die bedrijven zeggen? Dat is in conflict met punt nummer 1.

*edit: opmaak

[Reactie gewijzigd door casd18 op 23 juli 2024 00:18]

GreatDictator @Jeroen hofman7 oktober 2022 15:47
Ja als je veel geld hebt, kan je in HB (hoger beroep)
Ik had begrepen dat er juist geen beroep mogelijk is tegen de uitspraken van dit hof, wat gespecialiseerd is in contractrecht tussen bedrijven. Deze rechtszaak zou dus ook niet meer dan een paar maanden gaan duren.
JeroenH 7 oktober 2022 11:01
Voorlopig heeft een leger advocaten aan beide kanten hun dikbelegde boterham weer verdiend...
polthemol Moderator General Chat @JeroenH7 oktober 2022 11:12
aardige kans dat bedrijven van dit formaat juristen/advocaten vast in dienst hebben / een vast contract hebben met advocatenfirma's. Dat maakt die kosten redelijk verwaarloosbaar
Blokker_1999
@polthemol7 oktober 2022 11:54
Hoewel ze zeker eigen advocaten hebben en ook contracten met grote firma's hebben ze met die contracten gewoon een minimum aan factureerbare uren. Maar daar kan je ook gewoon boven gaan en gaat men ook boven. En een onverwachte grote zaak, met veel media aandacht is dan altijd een positief verhaal voor zulke firma's.
Azenomei @polthemol7 oktober 2022 13:53
Waarschijnlijk ook aftrekbaar.
Skit3000 @JeroenH7 oktober 2022 11:09
Of ze krijgen juist minder dan waar ze op hoopten, als hiermee alle juridische stappen eindigen.
Iblies @JeroenH7 oktober 2022 11:47
Is maar even afwachten wie de grote winnaars en verliezers zijn.


Twitter is een advertentieplatform waarbij de adverteerders de klanten zijn. Op dit moment komen er verschillende signalen dat de bots daadwerkelijk (stukken) hoger zijn en dat er ook nog eens meer/minder wordt ingegrepen bij gebruikers om verschillende redenen.


Vlak voor de maand voorbij is heeft Twitter de kwartaalgegevens altijd klaar en daar moeten ze verplicht “eerlijk” zijn op straffe van boetes en gevangenisstraf. Daar zullen ze weer vermelden wat het aantal “bots” zijn, “dagelijkse” gebruikers activiteit, etc.

Als daar een serieuze trendbreuk zal zijn, dan hebben ze wat uit te leggen aan de adverteerders.
Geekomatic 7 oktober 2022 11:43
Hum, dit is een beetje de standaard modus operandus van Musk;
eerst wat koers manipulatie voordat hij wat koopt.
copi @Geekomatic7 oktober 2022 11:50
Ik ben ook geen fan van Musk zijn handelswijzen, maar in dit geval zie ik niet in hoe hij hier voordeel aan heeft kunnen hebben, tenzij zijn vriendjes net voor het hoge woord dat de verkoop er door is nog wat goedkope aandelen hebben bemachtigd, vraag is alleen wie voor dat koersverschil opdraait?
Tintel
@copi7 oktober 2022 13:10
Misschien zijn koersen van bedrijven die hij bezit intussen omhoog gegaan?
Groningerkoek @Tintel7 oktober 2022 13:13
Nee ook niet, daarnaast bestaat er ook een vrees dat hij aandelen daarin misschien zou moeten dumpen om Twitter te kopen.
Geekomatic @copi7 oktober 2022 11:52
Wellicht is het hem in dit geval in dit geval iets minder goed gelukt,
om de koers te laten inzakken, voordat hij het koopt.
LurkZ @Geekomatic7 oktober 2022 12:08
Met een vaste prijs maakt het niets uit hoe laag de koers staat.
Blokker_1999
@Geekomatic7 oktober 2022 11:56
Alleen haalt dat hier niets uit want de prijs ligt al lang vast.
litebyte
@Geekomatic7 oktober 2022 15:24
Koersmaniplatie...koersbeinvloeding :) Een plan tot overname of verkoop van een beursgenoteerd bedrijf zorgt vrijwel altijd voor koersbeinvloeding, positief danwel negatief. Het is de manier waarop dat bij Musk nogal verschilt van veel andere investeerders :)
TheMaurice 7 oktober 2022 11:15
Ben blij dat het dan weer beter met Musk gaat als hij de tijd, zin en energie heeft om zich met dit soort frivoliteiten bezig te houden. Volgens mij was hij bijna gebroken van de stress zo rond 2018.
JeroenH @TheMaurice7 oktober 2022 11:20
Ik zou willen dat hij zich focust op SpaceX. Ik hou van SpaceX Musk, ik ben minder gek op Tesla Musk en Twitter Musk.
Fiets 10 oktober 2022 09:36
Als ze eerst de transactie afronden, kan hij daarna zelf de rechtszaak stoppen ;-)

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