Twitter test functie die beperkt wie gebruikers kunnen mentionen

Twitter werkt aan een functie waarmee gebruikers kunnen aangeven wie ze wel of niet mag mentionen. Gebruikers kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen dat alleen gebruikers die ze volgen, hen kunnen noemen. Vermoedelijk wil Twitter zo intimidatie en pestgedrag tegengaan.

Dataminer Jane Manchun Wong vond de functie die binnen het instellingenmenu moet verschijnen en gebruikers laat bepalen wie ze wel of niet kunnen noemen. Mentionen is @gebruikersnaam in een tweet, waarvan de genoemde ook een melding krijgt. Met de nieuwe functie kunnen gebruikers ervoor kiezen dat iedereen ze kan noemen, niemand, of alleen mensen die de gebruiker volgt.

The Verge merkt op dat Twitters privacydesigner Dominic Camozzi in een tweet de komst van de functie bevestigde en vroeg gebruikers om feedback. Inmiddels heeft Camozzi de tweet verwijderd. Wanneer de functie moet verschijnen, is niet duidelijk.

Eerder dit jaar kwam Twitter ook met een unmention-functie. Met deze functie kunnen gebruikers zichzelf 'verwijderen' uit een conversatie op het platform. Het bedrijf zag dat als een manier om wat meer rust te creëren voor gebruikers.