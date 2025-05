Twitter spoort gebruikers aan om tweets via Twitter te delen na nemen screenshot

Twitter is een pop-upmelding aan het uittesten die iOS-gebruikers moet aansporen om een Twitter-bericht te delen via het Twitter-platform nadat ze er eerder een screenshot van hebben gemaakt. Of de pop-upmelding uiteindelijk ook uitgerold zal worden naar alle gebruikers, is niet duidelijk.

Een woordvoerder van Twitter heeft de test aan TechCrunch bevestigd en stelt dat het voorlopig om een test bij iOS-gebruikers gaat. Het is onduidelijk of het bedrijf ook tests wil doen bij Android-gebruikers. Het bedrijf zegt via deze manier haar gebruikers te willen informeren over andere manieren waarop ze een Twitter-bericht kunnen delen, buiten er een screenshot van maken. Volgens TechCrunch past deze pop-upmelding in de plannen van Twitter om meer actieve gebruikers op zijn platform houden. Die zouden immers tot meer inkomsten kunnen leiden.

Niet alle gebruikers krijgen dezelfde melding te zien. Sommige iOS-gebruikers krijgen via de pop-up enkel een optie te zien om een link te genereren van een Twitter-bericht, anderen kunnen de Tweet via de pop-up rechtstreeks delen op Twitter.