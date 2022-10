Twitter hoeft geen filter te bouwen voor tweets over complottheorie Bodegraven

Twitter hoeft geen filter te bouwen om tweets over een complottheorie rond de Nederlandse plaats Bodegraven vooraf te blokkeren. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald in een vonnis. Wel mag de gemeente tweets aanwijzen aan Twitter via een notice and takedown-procedure.

Vervolgens moet Twitter wel snel en adequaat reageren op die verzoeken om tweets te verwijderen, oordeelt de rechtbank. Dat heeft de gemeente Bodegraven-Reeuwijk nog niet gedaan tot op heden, zo constateerde de rechter. "Slechts indien Twitter vervolgens weigert een tweet met onrechtmatige inhoud te blokkeren, handelt zij jegens de Gemeente onrechtmatig."

De gemeente wilde dat Twitter alle tweets die de woorden Bodegraven en kindermisbruik combineren, zou blokkeren. Via het sociale medium gaat een ongefundeerde complottheorie rond dat een pedonetwerk satanisch-pedofiele misdrijven pleegt in de Zuid-Hollandse plaats. Dat heeft vervelende gevolgen voor inwoners, die zonder enig bewijs worden aangeduid als misbruiker. Ook vallen complotdenkers in het dorp nabestaanden van overledenen lastig.

Het maken van een filter is volgens Twitter onmogelijk en de rechter gaat daarin mee. Twitter is bang dat het met zo'n filter ook veel rechtmatige tweets zou gaan verwijderen. "Zo zouden bijvoorbeeld ook berichten waarin het bestaan van een satanisch pedofiel netwerk juist wordt ontkend, en/of beschrijvende, vragende, journalistieke en/of anderszins niet onrechtmatige berichten over aspecten van ‘het verhaal Bodegraven’ eruit worden gefilterd, terwijl die berichten niet onrechtmatig zijn", zo verwoordt het vonnis de visie van Twitter.

De rechter vindt dat een logisch verhaal. "Dat het een en ander niet makkelijk in een algoritme te vangen is, lijkt dan ook voorshands niet onaannemelijk. Hetzelfde geldt voor het door Twitter gestelde risico dat indien toch een geautomatiseerde techniek zou worden toegepast, daardoor in dit geval veel legale content ten onrechte zal worden geblokkeerd."

Ook speelt mee dat de rechter Twitter ziet als 'host', net als een webhostingbedrijf. "Dit betekent dat Twitter (...) niet aansprakelijk is voor de door haar op haar platform opgeslagen informatie, indien zij voldoet aan de daar gestelde voorwaarden, te weten dat zij geen kennis heeft van de onwettige activiteit of informatie, dan wel dat zij, zodra zij daarvan kennis heeft, prompt de informatie verwijdert of de toegang daartoe onmogelijk maakt."