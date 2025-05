Xiaomi brengt 12T-smartphone met MediaTek-soc uit voor 600 euro

Xiaomi heeft de 12T en 12T Pro aangekondigd. De 12T heeft een MediaTek Dimensity 8100 Ultra-soc. De Pro-variant heeft een Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 en is een stukje duurder. Beide telefoons komen op 13 oktober uit.

De 12T en en 12T Pro verschillen alleen in specificaties: de behuizing is hetzelfde en ook het schermformaat is identiek. Beide telefoons hebben een behuizing van 16,3x7,6cm, bij een dikte van 8,6mm. Het scherm is een 6,67"-oled met 20:9-verhouding en resolutie van 2712x1220 pixels, een kleine upgrade ten opzichte van het 2400x1080px-scherm van de voorgangers. Het scherm komt tot 900 candela per vierkante meter en heeft een variabele verversingssnelheid van 30Hz tot 120Hz.

Behalve de soc verschillen de telefoons ook in de primaire camera. De 12T Pro heeft een 200-megapixelcamera, een Samsung Isocell HM1 met een sensor van 73 vierkante millimeter en een f/1,7-lens. De 12T heeft een 108-megapixelcamera van Samsung, de HM6, met een sensorformaat van 44 vierkante millimeter. Beide camera's hebben optische beeldstabilisatie.

Xiaomi lijkt zich alleen te richten op de hoofdcamera. De camera met ultragroothoeklens heeft een 8-megapixelsensor van ongeveer 10 vierkante millimeter en is daarmee kleiner dan die van veel concurrenten. Er is geen camera met telelens, maar wel een kleine macrocamera van 6 vierkante millimeter met een resolutie van 2 megapixels. Beide telefoons hebben een 5000mAh-accu die kan opladen met 120W met de meegeleverde adapter.

De 12T en 12T Pro komen op 13 oktober uit. De 12T krijgt een adviesprijs mee van 599 euro, de 12T Pro moet 749 euro gaan kosten. De telefoons volgen de 11T en 11T Pro van vorig jaar op.