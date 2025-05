Moto Edge 30 Ultra vs. Xiaomi 12T Pro

De tijd dat smartphonefabrikanten over elkaar heen buitelden om met geheugenspecificaties, hoeveelheid processorcores en kloksnelheden te patsen, lijkt voorbij. Die aspecten gaan tegenwoordig redelijk gelijk op en de bedrijven moeten iets anders naar voren schuiven om nog te wedijveren. Dat iets lijkt de smartphonecamera te zijn.

Motorola en Xiaomi zijn de eerste fabrikanten die hun smartphones uitrusten met een 200-megapixelcamera en ze lopen er flink mee te koop. Beide fabrikanten hebben een high-end toestel op de markt gebracht dat prijstechnisch onder de grote vlaggenschepen zit, maar op papier een betere camera heeft. De Edge 30 Ultra van Motorola is het krachtigste toestel van de fabrikant en voorzien van veel functies die je van een vlaggenschip kunt verwachten. Er is natuurlijk wel op een aantal dingen bezuinigd. Zo hebben de toestellen geen IP68-rating en hebben de schermen geen ltpo-backplane De 12T Pro van Xiaomi is op veel vlakken ook het krachtigste toestel van het bedrijf, maar er zijn andere smartphones in de 12-serie die hier en daar wat uitschieters hebben, zoals de 12S Ultra, die alleen in China is uitgekomen.

De adviesprijs van deze smartphones is 799 euro voor de Xiaomi en 899 voor de Motorola. Inmiddels zijn de prijzen wat gedaald, wat de Xiaomi wat goedkoper maakt en wellicht wat aantrekkelijker gezien de overeenkomende specificaties.

Een veelgehoorde opmerking is dat de hoeveelheid pixels in een camera niet garant staat voor de kwaliteit van de foto’s die geproduceerd worden. Daarom zetten wij de twee toestellen tegenover twee smartphones die zich op cameragebied al hebben bewezen en een stuk minder megapixels aan boord hebben; de Apple iPhone 14 Pro en de Google Pixel 7 Pro. Lukt het de Moto Edge 30 Ultra en de Xiaomi 12T Pro om mee te komen met de gevestigde orde of die zelfs voorbij te streven? Wij hebben de apparaten op de pijnbank gelegd en delen de resultaten met je.