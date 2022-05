Renders tonen mogelijk Motorola edge 30 Pro-smartphone

Er zijn renders verschenen van wat mogelijk de Motorola edge 30 Pro zou zijn. De telefoon is grotendeels gelijk aan de eerder in China verschenen X30, maar heeft de vingerafdrukscanner op een andere plek zitten.

De renders van MySmartprice laten zien dat de vingerafdrukscanner achter het scherm zit, in plaats van op de zijkant. Het Motorola-logo is ten opzichte van de X30 ook verplaatst naar links onderaan op de achterkant van de telefoon. Veel van de specs en de rest van het design lijken wel gelijk, merkt de site op.

Lenovo zou de telefoon voorzien van een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1-soc, met maximaal 12GB aan werkgeheugen. Het scherm is een 6,7"-oledpaneel met 2400x1080 pixels, voorzien van een verversingssnelheid van 144Hz. De X30 is 163,6x75,6x8,5mm groot en het ligt voor de hand dat de edge 30 Pro ongeveer hetzelfde formaat heeft. Eerder kwamen geruchten naar buiten over een edge 30 Ultra. Het is onbekend of dat dezelfde telefoon zal zijn.

Het toestel zou een frontcamera met een 60-megapixelsensor krijgen. De primaire camera en camera met ultragroothoeklens zouden beide 50 megapixels hebben. De accu komt uit op een capaciteit van 5000mAh en kan laden met 68W.

Het is nog onbekend wanneer Lenovo de telefoon zou willen presenteren. De edge 20-serie kwam in juli vorig jaar uit. Omdat de X30 in China al beschikbaar is, ligt het voor de hand dat de fabrikant de edge 30 Pro snel zal kunnen uitbrengen.

Motorola edge 30 Pro. Bron: MySmartPrice, januari 2022

Opvolger met 200-megapixelcamera

Lenovo zou ook nog werken aan een toestel met 200-megapixelcamera. Het Duitse WinFuture publiceert daar renders en specificaties van en stelt dat deze smartphone met codenaam Frontier 22 een doorontwikkeling is van de edge 30, met een SM8475-soc. Dat is mogelijk de Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Dit toestel heeft een 6,7"-oledscherm met afgeronde randen en zou in juli verschijnen.