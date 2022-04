Motorola moto g52 met 6,6"-oled is vanaf mei in Nederland te koop voor 250 euro

Lenovo introduceert de Motorola moto g52, een smartphone met een 6,6"-oledscherm en een Qualcomm Snapdragon 680-soc. Daarmee is het scherm wel kleiner dan dat van de g51, maar die telefoon had nog een lcd-paneel.

Lenovo spreekt over een 6,6"-oledscherm met een verversingssnelheid van 90Hz en een fhd+-resolutie. De voorganger moto g51 had nog een 6,8"-lcd met een resolutie van 2400x1800 pixels. Dit scherm had bovendien een hogere verversingssnelheid, met 120Hz.

De g52 heeft een snellere soc met de Snapdragon 680 en er komt een versie met 6GB-geheugen. Bij de g51 werd er alleen een 4GB-model verkocht, Lenovo gaat ook een 4GB-model van de g52 verkopen. De g52 krijgt ook meer opslag: 128GB of 256GB. De g51 kwam alleen met 64GB. Daarnaast is er een microSD-kaartslot, dat ook als simkaartslot kan dienen.

Aan de achterkant krijgt de g52 twee camera's, waarvan een 50-megapixelhoofdcamera en een 16-megapixelultrabredecamera. Ook is er een dieptesensor. Aan de voorkant zit een 16-megapixelsensor. De g52 heeft een 5000mAh-accu en kan maximaal met 30W worden opgeladen

De g52 heeft twee speakers, een USB Type-C-poort en een 3,5mm-poort, en ondersteunt Bluetooth 5.0, nfc en Wi-Fi 5. Het toestel meet 160,98x74,46x7,99mm en weegt 169 gram. De smartphone komt met Android 12 en is verkrijgbaar in grijs, wit en zwart. Het toestel is vanaf 'medio mei' in Nederland te koop vanaf 250 euro.