Gerucht: Motorola Frontier heeft 200Mp-camera en variant Snapdragon 8 Gen 1

Motorola zou een smartphone in de pijplijn hebben met de codenaam Frontier. Die zou beschikken over een 200-megapixelcamera en een variant op de huidige Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1-soc. Het lijkt te gaan om een high-end smartphone.

De Frontier zou de Samsung HP1-camerasensor gebruiken, iets waarover vorig jaar al een gerucht ging. Dat is een 1/1,22"-sensor van 82,5mm². De tweede camera, voorzien van ultragroothoeklens, zou een 50-megapixelsensor zijn in de vorm van een Samsung JN1. Die is 1/2,76", ongeveer 20mm². De derde camera is een camera met telelens met 2x zoom ten opichte van de primaire camera. De sensor is een Sony IMX663, een 1/2,93"-sensor van ongeveer 18mm². De informatie komt van TechnikNews.

De Motorola-smartphone heeft een Qualcomm SM8475-soc. De Snapdragon Gen 1 is een SM8450, waardoor het lijkt op een variant van deze soc. Android Authority denkt dat het gaat om Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Als dat zo is, komt die soc en daarmee deze telefoon vermoedelijk later dit jaar uit.

Het toestel ondersteunt bedraad laden tot 125W, terwijl draadloos laden kan tot 50W. Het oledscherm heeft een diagonaal van 6,67" en een verversingssnelheid van 144Hz. Onder het Motorola-merk komen zelden nog high-end smartphones uit. Als dat gebeurt, is dat vermoedelijk in de Edge-serie. Eerder ging een gerucht over de Edge 30 Ultra. De specs uit dat gerucht wijken iets af van de specs van deze telefoon. Moederbedrijf Lenovo heeft niet gereageerd op het gerucht.