Renders laten Motorola Edge 30 Ultra zien met frontcamera van 60 megapixel

Er zijn renders verschenen van de Motorola Edge 30 Ultra, een komende high-end telefoon van Lenovo. De telefoon heeft naar verluidt een 60-megapixelfrontcamera, de hoogste resolutie voor de selfiecamera van een telefoon tot nu toe.

De frontcamera zit in een gecentreerd gat in het scherm, meldt 91Mobiles op basis van informatie van OnLeaks. Het gaat vermoedelijk om een Omnivision OV60A, een camerasensor voor telefoon met pixels van 0,61 micron. Daardoor is het optische formaat van de sensor 1/2,33", ongeveer 22 vierkante millimeter.

De telefoon heeft volgens het gerucht aan de achterkant een Omnivision OV50A, een 1/1,5"-sensor met een maximale resolutie van vijftig megapixel. De secundaire camera met ultragroothoeklens zou een sensor zijn uit Samsungs JN1-serie. Het enige bekende model daarin is een S5KJN1, een 50-megapixelsensor met pixels van 0,64 micron groot. Dat is goed voor een optisch formaat van 1/2,8". De derde lens zou een dieptesensor zijn.

De telefoon zou verder een 6,6"-oledscherm hebben met een verversingssnelheid van 120Hz. De soc is volgens OnLeaks een Snapdragon 898 van Qualcomm, gecombineerd met 8GB of 12GB aan Lpddr5x-geheugen en 128GB of 256GB aan UFS 3.1-opslag. De behuizing van 163,1x76,5x8,8mm heeft een IP52-rating voor beperkte bestendigheid tegen water en stof. In die behuizing zit een 5000mAh-accu, die via de USB-C-poort opgeladen kan worden. Een 3,5mm-jack is er niet. Het toestel zou in sommige landen beschikbaar komen als een Moto Edge X.

Het is nog onbekend wanneer het toestel moet uitkomen. Qualcomm kondigt de Snapdragon 898 waarschijnlijk over drie weken aan. De eerste toestellen met dergelijke nieuwe soc's verschijnen doorgaans in de eerste maanden van het nieuwe jaar.