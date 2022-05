Nederland moet nu investeren in de toekomst van communicatienetwerken, omdat de kans bestaat dat andere landen Nederland inhalen. De overheid moet daarbij helpen. Dat stelt een groep van onder meer KPN, T-Mobile, VodafoneZiggo, TNO en drie universiteiten.

Dat schrijven de partijen in de Future Network Services-position paper die donderdag is overhandigd aan Jeannine Peek van Topsector ICT. Volgens de partijen is er meer nationale samenwerking nodig vanuit Nederlandse sectoren voor de ontwikkeling van een nieuwe generatie communicatienetwerken. Daar heeft de Nederlandse overheid een belangrijke rol in. Volgens de partijen loopt de Nederlandse netwerkinfrastructuur gevaar als de ontwikkeling hiervan volledig aan de markt wordt overgelaten, zoals nu het geval is. Investeren in de toekomst van die netwerken kan niet nog jaren op zich laten wachten, stellen zij.