Duitse T-Systems opent op OpenStack gebaseerde node in Almeers datacenter

T-Systems, dochterbedrijf van Deutsche Telekom, heeft een node geopend voor clouddienst Open Telekom Cloud in het Almeerse datacenter van co-locatiegigant NorthC. Het is de tweede Nederlandse node van Open Telekom Cloud en tevens de tweede buiten Duitsland.

In eerste instantie gaat het om een datacenternode met een oppervlak tot 825m² met daarin 1000 servers, 400 switches en firewalls en 30.000 vCPUs. T-Systems, zusterbedrijf van T-Mobile dat zich richt op de zakelijke IT-markt, hoopt met de opening meer Nederlandse klanten te trekken en heeft de locatie in het datacenter van NorthC grotendeels uitgekozen vanwege de strategische 'nabijheid' van internetknooppunt AMS-IX.

"Met deze locatie in de buurt van Amsterdam erbij krijgen we toegang tot veel nieuwe internationale verbindingen", zegt T-Systems cto Maximilian Ahrens tegen Tweakers. Via de node gaat T-Sytems Open Telekom Cloud aanbieden. Dat is een clouddienst die zich in de markt zet als Europees alternatief voor diensten van de Amerikaanse bedrijven Microsoft, Amazon en Google, omdat het geen data deelt en naar eigen zeggen volledig AVG-compliant is.

Open Telekom Cloud is gebaseerd op OpenStack en is daarmee gebaseerd op opensourcestandaarden. T-Systems is niet de enige aanbieder van een OpenStack-gebaseerde cloudomgeving. Er zijn meerdere anderen, zoals CloudVPS, dat sinds 2017 een OpenStack IaaS-platform draait in Nederland. Het is de tweede OTC-node die in een Nederlands datacenter gevestigd is. De andere node zit in een datacenter in Aalsmeer van NorthC.

De beiden nodes van T-Systems in Nederland staan in directe verbinding met de andere nodes van het cloudplatform in Biere en Maagdenburg en dienen bovendien als back-up van die nodes. Ahrens zegt dat er plannen zijn voor verdere uitbreiding in Nederland. Volgens de cto neemt de vraag naar een alternatieve cloudomgeving voor de grote hyperscalers toe en zou er interesse van de publieke sector zijn. In Duitsland draait onder meer de Duitse Coronamelder-app op Open Telekom Cloud, met 32 miljoen gebruikers.