Demissionair kabinet ziet geen reden voor landelijke datacenterstrategie

De minister van Economische Zaken en Klimaat, Stef Blok, zegt dat Nederland geen nationale datacenterstrategie zal opstellen. Minister Blok zegt geen reden te zien waarom gemeenten en provincies niet zelf kunnen bepalen waar datacenters geplaatst worden.

Volgens minister Blok zal het kabinet wel de kaders van de Nationale Omgevingsvisie, oftewel NOVI, voor datacenters verder uitwerken. Dat zegt de minister in een antwoord op Kamervragen van de PvdA. De minister denkt met de uitwerking van die kaders voldoende sturing te geven aan de plaatsing van datacenters.

In die NOVI zal het kabinet samen met provincies en gemeentes voorkeuren aangeven over waar datacenters het best gebouwd kunnen worden. Minister Blok noemt als voorbeelden Eemshaven en Wieringermeer, omdat op dergelijke locaties 'voldoende aanbod' van elektriciteit is en de ruimte minder schaars is. De uiteindelijke beslissing is echter nog steeds aan de provincies en gemeenten zelf.

Verder zegt minister Blok toe dat het kabinet dit najaar met een brief zal komen over datacenters. In die brief wordt onder meer uitgeweid over de verwachte groei van datacenters en het verwachte elektriciteitsgebruik. Ook gaat het kabinet in op 'de kansen' van nieuwe datacenters om het gebruik van koelwater te minimaliseren, meervoudig grondgebruik voor onder andere hernieuwbare energie toe te passen en een goede inpassing in het landschap te realiseren.

Vorige week stuurde de Dutch Datacenter Association, de brancheorganisatie voor datacenters, een brandbrief naar het Kabinet. Volgens die organisatie heeft Nederland een nationale datacenterstrategie nodig om te voorkomen dat 'de digitale economie' vastloopt. De DDA riep op tot een integrale aanpak om de problemen waar de sector de komende decennia mee te maken krijgt, op te lossen. Daarvoor moet de overheid samenwerken met de DDA en 'andere sectoren', zegt de vereniging.