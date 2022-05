Total War: Warhammer III verschijnt op 17 februari 2022

Het strategiespel Total War: Warhammer III komt op 17 februari 2022 uit. Naast de releasedatum meldt SEGA ook dat het spel vanaf die datum beschikbaar is via Xbox Game Pass voor pc.

Op de faq-pagina van Total War: Warhammer III staat vermeld dat het spel eerst uitkomt op pc. Daarna moet het 'zo snel mogelijk' naar Linux en macOS komen. Feral Interactive gaat de Linux- en macOS-versies van het strategiespel ontwikkelen. De Britse ontwikkelaar heeft gewerkt aan macOS-ports van andere Total War-spellen, zoals Rome 2 en Three Kingdoms.

De Game Pass-versie van Warhammer III is de volledige versie van de game, die ook toekomstige gratis dlc krijgt. Verder is de nieuwe factie Ogre Kingdoms aangekondigd als een pre-orderbonus of voor spelers die het spel in de week na de releasedatum kopen. Xbox Game Pass-abonnees, die Total War: Warhammer III gratis krijgen als onderdeel van hun abonnement, kunnen de factie apart kopen. De Ogre Kingdoms-factie heeft een eigen campagne, twee legendarische lords en unieke units. Verder is er nog geen andere dlc aangekondigd.

Total War: Warhammer III zou eerst dit jaar uitkomen, maar het spel werd uitgesteld naar volgend jaar. Toen was er echter nog geen nieuwe releasedatum bekend. Het spel verschijnt op Windows, macOS en Linux. Total War: Warhammer III is een turn-based strategiespel en een vervolg op Total War: Warhammer 2, dat in 2017 verscheen. In de singleplayermodus verplaatsen spelers legers over de kaart en beheren ze nederzettingen. Spelers vechten tegen facties, maar kunnen ook pacten met hen sluiten. Wanneer de legers elkaar ontmoeten, vechten ze in real-time. Het spel heeft ook een multiplayermodus, waarin spelers naast of tegen elkaar kunnen vechten.